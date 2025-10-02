TAKVİM Galatasaray'ın Liverpool zaferinin perde arkasını sıraladı! Sevgi akıl ve yürek birleşti... Cimbom İngilizler'i dize getirdi

PODCAST CANLI YAYIN

Alanya maçı sonrası Başkan Özbek tesislere kamp kurdu. Futbolcular ve aileleri için yemek düzenlendi. İki analizci Liverpool’un son iki maçını yerinde izleyip rakibi ezberledi... Eşlerin ve çocukların yazdığı mektuplar takımı motive etti. Buruk, Liverpool’u futbolculara ezberletti. Sahadaki müthiş mücadele ile 1.2 milyar euroluk Liverpool dize getirildi

ÖZBEK DEVREDE
Alanya maçı sonrası eleştiriler futbolcuların moralini bozunca Başkan Dursun Özbek düğmeye bastı. 3 gün Kemerburgaz'a kamp kuran Özbek takımla toplantılar yaptı.

KRİTİK HAMLE
Futbolcular ve aileleri için yemek organize edildi. Tüm takım hem Liverpool maçının stresinden uzaklaştı hem de eleştiriler nedeniyle üzgün futbolcular moral kazandı.

EZBERLEDİLER
Teknik heyetten iki analizci Liverpool'un Everton ve Crystal Palace ile oynadığı iki maçı yerinde izledi. İngiliz ekibinin tüm sıkıntılı yönleri ve artıları çok iyi şekilde ortaya çıkarıldı.

MEKTUP YAZILDI
Futbolcu eşleri ve çocuklarının yazdığı mektuplar maç öncesinde dağıtıldı. Mektuplarda kullanılan duygusal ifadeler tüm takımın motivasyonunu en üst seviyeye çıkardı.

HARİKA PLAN
Okan Buruk, Liverpool'u adeta takımına ezberletti. Müthiş bir maç önü planı hazırlandı. Futbolcular da inanılmaz bir mücadele sergileyince Liverpool zaferi geldi.

