Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u ağırladı.
Kanarya, ilk yarısında birçok pozisyon bulmasına rağmen gol atamadığı maçta kilidi ikinci devredeki penaltıyla açtı. Anderson Talisca, fileleri havalandırdı. Uzatmalarda Sebastian Szymanski farkı ikiye çıkardı. Karşılaşma 2-0 sona erdi.
Yeni başkan Sadettin Saran da ilk lig maçında tribünden zaferle ayrıldı.
Domenico Tedesco öğrencileri UEFA Avrupa Ligi'nde Nice ve gelecek hafta deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada sol taraftan Archie Brown'un yaptığı ortada altıpasın sağ tarafında Youssef En-Nesyri kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak kaleci Julian Diaz'da kaldı.
6. dakikada Nene'nin pasında topla buluşan Talisca ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Julian Diaz meşin yuvarlağı kontrol etti.
26. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Julian Diaz topu kurtardı.
31. dakikada Antalyaspor'da pasla çıkmaya çalışırken Hasan Takub İlçin'den önce topa dokunan Marco Asensio'nun altıpasın sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Julian Diaz'da kaldı.
42. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta Hasan Yakub İlçin topla ilerleyip topukla Nikola Storm'a bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ederson'un kurtarışı sonrası savunmada Semedo'ya çarpan top kaleye yönelirken son anda Jayden Oosterwolde meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
48. dakikada Antalyaspor savunmasının yaptığı pas hatasında araya giren Dorgeles Nene'nin ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Julian Diaz sağına uzanarak topu kurtardı. Pozisyonun devamında altıpas içinde topu önünde bulan Youssef En-Nesyri vuruşunda kaleci Diaz meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.
62. dakikada sağ taraftan Dorgeles Nene'nin yaptığı ortada savunmadan seken topa tekrar hareketlenen Nene, ceza sahası içi sağ tarafında Kenneth Paal'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Ali Yılmaz penaltı noktasını gösterdi.
65. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
90+2. dakikada sol taraftan Archie Brown'un yaptığı ortada kaleci Julian Diaz'ın kontrol edemediği topa arka direkte Sebastian Szymanski, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
2 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Zagreb maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.