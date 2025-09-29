Jayden Oosterwolde (AA) İSMAİL VE TALISCA 11'DE Chobani Stadı'ndaki mücadelede genç teknik adam, Dinamo Zagreb maçında forma giyen Sebastian Szymanski ile Çağlar Söyüncü'yü yedeğe çekti. Bu iki isim yerine Anderson Talisca ve İsmail Yüksek sahaya çıktı.

Youssef En-Nesyri (AA) TEDESCO'NUN TERCİHİ Kalede Ederson'un görev aldığı sarı-lacivertlilerde savunma hattı Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluştu. Orta alanda İsmail Yüksek ve Marco Asensio oynarken, hücum hattında Dorgeles Nene, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Gol yollarında ise Youssef En-Nesyri sahaya çıktı.

Anderson Talisca (AA) FRED YİNE YEDEK Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred Rodrigues, bu karşılaşmaya da yedek kulübesinde başladı. 32 yaşındaki futbolcu, Dinamo Zagreb maçının ardından Antalyaspor'a karşı da ilk 11'de yer bulamadı.

Kerem Aktürkoğlu (AA) 8 NUMARADA BİR KEZ DAHA ASENSIO Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Marco Asensio, Dinamo Zagreb maçında olduğu gibi Antalyaspor karşısında da orta alanda görev yaptı. Tedesco, İspanyol yıldızı oyun kurucu pozisyonunda sahaya sürdü.