Kanarya geri döndü! Fenerbahçe - Antalyaspor: 2-0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini Anderson Talisca ve Sebastian Szymanski'nin golleriyle 2-0 yendi. Kanarya, Trabzonspor derbisinin ardından 3 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u ağırladı.

Kanarya, ilk yarısında birçok pozisyon bulmasına rağmen gol atamadığı maçta kilidi ikinci devredeki penaltıyla açtı. Anderson Talisca, fileleri havalandırdı. Uzatmalarda Sebastian Szymanski farkı ikiye çıkardı. Karşılaşma 2-0 sona erdi.

Yeni başkan Sadettin Saran da ilk lig maçında tribünden zaferle ayrıldı.

Domenico Tedesco öğrencileri UEFA Avrupa Ligi'nde Nice ve gelecek hafta deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşacak.

Archie Brown (AA)Archie Brown (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sol taraftan Archie Brown'un yaptığı ortada altıpasın sağ tarafında Youssef En-Nesyri kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak kaleci Julian Diaz'da kaldı.

6. dakikada Nene'nin pasında topla buluşan Talisca ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Julian Diaz meşin yuvarlağı kontrol etti.

26. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Julian Diaz topu kurtardı.

31. dakikada Antalyaspor'da pasla çıkmaya çalışırken Hasan Takub İlçin'den önce topa dokunan Marco Asensio'nun altıpasın sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Julian Diaz'da kaldı.

42. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta Hasan Yakub İlçin topla ilerleyip topukla Nikola Storm'a bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ederson'un kurtarışı sonrası savunmada Semedo'ya çarpan top kaleye yönelirken son anda Jayden Oosterwolde meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

48. dakikada Antalyaspor savunmasının yaptığı pas hatasında araya giren Dorgeles Nene'nin ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Julian Diaz sağına uzanarak topu kurtardı. Pozisyonun devamında altıpas içinde topu önünde bulan Youssef En-Nesyri vuruşunda kaleci Diaz meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

62. dakikada sağ taraftan Dorgeles Nene'nin yaptığı ortada savunmadan seken topa tekrar hareketlenen Nene, ceza sahası içi sağ tarafında Kenneth Paal'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Ali Yılmaz penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

90+2. dakikada sol taraftan Archie Brown'un yaptığı ortada kaleci Julian Diaz'ın kontrol edemediği topa arka direkte Sebastian Szymanski, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Marco Asensio (AA)Marco Asensio (AA)

2 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Zagreb maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Jayden Oosterwolde (AA)Jayden Oosterwolde (AA)

İSMAİL VE TALISCA 11'DE

Chobani Stadı'ndaki mücadelede genç teknik adam, Dinamo Zagreb maçında forma giyen Sebastian Szymanski ile Çağlar Söyüncü'yü yedeğe çekti. Bu iki isim yerine Anderson Talisca ve İsmail Yüksek sahaya çıktı.

Youssef En-Nesyri (AA)Youssef En-Nesyri (AA)

TEDESCO'NUN TERCİHİ

Kalede Ederson'un görev aldığı sarı-lacivertlilerde savunma hattı Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluştu. Orta alanda İsmail Yüksek ve Marco Asensio oynarken, hücum hattında Dorgeles Nene, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Gol yollarında ise Youssef En-Nesyri sahaya çıktı.

Anderson Talisca (AA)Anderson Talisca (AA)

FRED YİNE YEDEK

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred Rodrigues, bu karşılaşmaya da yedek kulübesinde başladı. 32 yaşındaki futbolcu, Dinamo Zagreb maçının ardından Antalyaspor'a karşı da ilk 11'de yer bulamadı.

Kerem Aktürkoğlu (AA)Kerem Aktürkoğlu (AA)

8 NUMARADA BİR KEZ DAHA ASENSIO

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Marco Asensio, Dinamo Zagreb maçında olduğu gibi Antalyaspor karşısında da orta alanda görev yaptı. Tedesco, İspanyol yıldızı oyun kurucu pozisyonunda sahaya sürdü.

Domenico Tedesco (AA)Domenico Tedesco (AA)

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, bu karşılaşmada 5 oyuncusundan yararlanamadı. Jhon Duran sakatlığı, Edson Alvarez ve Mert Hakan Yandaş hazır olmamaları sebebiyle, Yiğit Efe Demir ve Bartuğ Elmaz ise teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

Dorgeles Nene (AA)Dorgeles Nene (AA)

MONTELLA TRİBÜNDE

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yardımcıları Daniele Russo ve Hakan Balta ile birlikte Fenerbahçe-Antalyaspor maçını tribünden takip etti.

Anderson Talisca (AA)Anderson Talisca (AA)

TRİBÜNLERDE GÜLLÜ'YE VEFA

Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sanatçı Gül Tut'u unutmadı. Karşılaşma öncesinde statta Güllü'nün şarkıları çalındı, taraftarlar da şarkılara eşlik etti.

Sadettin Saran'dan flaş sözler! "Omurgasızlar uzaklaşacak"
Süper Lig'de güncel puan durumu! (2025-26 sezonu 7. hafta)

