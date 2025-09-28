Sadettin Saran'dan flaş sözler! "Omurgasızlar uzaklaşacak"

Çatışmacı bir tavır içinde olmayacağının altını çizen Saran, Fenerbahçe'nin haklarını ise sonuna kadar savunacağını söyledi. Yeni başkan, camiaya birlik ve beraberlik mesajı verdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında da konuştu. Ezeli rekabetin centilmenlik çerçevesinde devam etmesi gerektiğini belirten başkan, Türk futbolunun daha ileriye taşınması için büyük kulüplerin ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
F.Bahçe yıllardır şampiyonluk özlemi çekiyor. Sizce neden süre bu kadar uzadı?
Dış etkenler elbette var ama en büyük sıkıntımız içimizdeki sorunlar. Bu yüzden birlik ve beraberliği bir türlü tam anlamıyla sağlayamadık. İletişimde sorunlarımız var, futbol aklımızda sorun var, karar mekanizmamızda sorun var. Bunlar düzeldiğinde şampiyonluk kendiliğinden gelecektir. Üstelik sadece medyadaki bazı kişiler değil, geçmişte bu camiada önemli görevler üstlenmiş ama bugün duruma göre pozisyon alan kişiler de Fenerbahçe'ye büyük zarar veriyor. Bu durum dış etkenlerden bile tehlikeli. Benim dönemimde kimse 'Ben başkan olmak istiyorum' demekten çekinmeyecek. Başkan olmak isteyenlerin önünü açacağım. Gerçekten Fenerbahçe'yi düşünen, her koşulda onun iyi olmasını diler.
Muhalefette de olsa kulübün başarısını istemek zorundadır. Gerçek Fenerbahçelilik budur. 'Fenerbahçe kötü olsun da biz pozisyon alalım' anlayışıyla bu camia bir yere gidemez. Taraftarımızın da bu tür kişilere prim vermemesi gerekir. Seçimde söz verdiğim gibi tüzük değişikliğiyle, şampiyon olamayan başkanın görev süresini 3 yılla sınırlayacağız. Bizim için aslında süre 3 yıl değil, 1.5 yıl. Eğer şampiyon olamazsak bir daha aday olmayacağım. Bu değişiklikle Fenerbahçe bir daha 27 yıl boyunca iki kişi arasında gidip gelmeyecek. Geçmişe takılıp kalmayacağız. Artık ileriye bakma zamanı. Doğru planlama, güçlü kadro mühendisliği ve camia birlikteliğiyle bu zinciri kıracağız.