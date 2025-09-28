Sadettin Saran'dan flaş sözler! "Omurgasızlar uzaklaşacak"

Şampiyonluk kupasını eski başkanlar Aziz Yıldırım ve Ali Koç ile birlikte kaldırmak istediğinizi söylediniz. Bu çatışmaları geride bırakıp yeni dönem için bir uzlaşma çağrısı mı? Birlik, beraberlik, kardeşlik ve sevgi olmadan şampiyonluk imkânsız. Bizim camiamızın da uzun yıllardır birlik ve beraberlik sıkıntısı var. Fenerbahçe tarihinde az görülmüş bir seçim kampanyası yürüttük. Bizim tarafımızdan hiç sataşma olmadı. Bunu da bilerek yaptık. Çünkü seçimi kazanmaktan ziyade, birlik ve beraberliğe zarar gelmesin istedik. Başkanlık sürem boyunca da buna zarar gelmesin diye özenli davranacağım. Eski başkanlarımız Aziz Yıldırım ve Ali Koç için stadımızın şeref tribününde iki koltuk her zaman onlar için ayrılmış olacak. Onları ağırlamaktan büyük onur duyacağız. Üç başkanın yan yana maç izlediğini düşünsenize, bundan daha iyi bir birliktelik mesajı olabilir mi? Dış etkenler, rakipler deniyor ama bence camia olarak bize en çok zarar veren Fenerbahçe sevgisi altında kendi menfaatleri uğruna hareket edenlerdir.

Seçim sürecinde benimle ilgili birçok asılsız iddia gündeme getirilmeye çalışıldı. Bu iddiaları gündeme getirmeye çalışanlar da camiamızın içinden gelen insanlar. Benim için önce 'aday olamaz' dediler, sonra 'çekilecek' dediler, sonra 'seçilmez' dediler, sonra 'mazbatayı alamayacak' dediler. Şimdi de 'kayyum gelecek' diyorlar. Ama bu da gerçek dışı. 'Kayyum gelecek' laflarını da camiamızdan bazı isimler bilerek çıkardı. En üzücüsü ne biliyor musunuz? Tüm bunları yapanlar da güya Fenerbahçeliler.

Güç neredeyse oraya giden, omurgasız insanlar. Bir de çıkıp 'maaş ödeyemez' dediler. Bu tipler en çok takıma zarar veriyor. Bunlar sadece kendi çıkarları için bunu yapıyorlar. Bana yakın olmadıkları için bunu yapıyorlar, zaten böyleleri bana yakın olamazlar. Tüm bu laflar oyunculara zarar verdi. Futbolculara 'çekilmedik, kayyum gelmedi, maaş ödeyebildik bakın' dedim. Futbolcuların ne kadar etkilendiklerini görünce, bu lafları çıkaran omurgasızlara çok kızıyorum. Camiamızdan böyle omurgasızları uzaklaştırmak için elimden geleni yapacağım.

"BENİ İLK DURSUN ÖZBEK TEBRİK ETTİ" Ali Koç, ezeli rakibiniz G.Saray'ın Başkanı Dursun Özbek ile sık sık gerilim yaşıyordu. Dursun Özbek sizi arayıp tebrik etti. Galatasaray Başkanı ile yeni bir sayfa mı açacaksınız? Bütün başkanlar arayıp, beni tebrik etti. Ama ilk arayıp tebrik eden Dursun Özbek oldu. Dursun Bey ile çok yapıcı bir konuşma yaptık. Ben spordan gelen bir insanım, milli bir sporcu babasıyım aynı zamanda. Sporun ve sporcunun ruhundan anlarım, kavga etmek için kavga etmem. Kavga ediyormuş gibi de görünmem istemem. Fenerbahçemizin haklarını tabi ki sonuna kadar koruyacağım ama bu yolda popülist adımlar atmayacağım.