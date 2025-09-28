Fener’de ortalık karıştı! Kaos havası hakim... Krizler çözülecek mi? Ali Koç gitti verdiği tüm sözler havada kaldı!

Son dönemde yaşanan gelişmeler Fenerbahçe camiasında büyük bir krize işaret ediyor. Takımın önemli yıldızlarından Duran, Asensio, Skriniar, Ederson ve Talisca 'nın, kulüp içindeki belirsizlikler ve yönetim değişiklikleri nedeniyle ciddi bir tedirginlik yaşadığı öğrenildi. Asensio (Takvim.com.tr)

Ancak yönetim koltuğunun Sadettin Saran'a geçmesiyle birlikte, bu sözlerin tutarsızlığı ve yeni yönetimin farklı yaklaşımı oyuncular arasında panik yaratmış durumda.



YÖNETİM ÇÖZÜM ARAYIŞINDA!

Edinilen bilgilere göre, bu futbolcular Fenerbahçe'deki gelecekleri konusunda ciddi kaygı yaşıyor, yönetim politikalarındaki belirsizlikler ve net olmayan projeler, takımda huzursuzluk ve kriz havası yaratıyor.



Duran (Takvim.com.tr)



Fenerbahçe yönetimi, bu krizin büyümeden önüne geçmek ve takım içindeki motivasyonu artırmak adına acil çözümler arıyor. Ancak şu an için oyuncuların tedirginliği sürüyor ve Sarı-Lacivertli camiada büyük bir kriz kapıda görünüyor.