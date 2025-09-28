PODCAST CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. İki takımın da hedefi 3 puanla sahadan ayrılmak. Kanarya'da her şeyi galibiyet üzerine kurulurken Domenico Tedesco'nun kaderi de zorlu 90 dakikadan çıkacak sonuca göre şekillenebilir. Sarı lacivertliler ve futbola gönül verenler karşılaşmayı izlemek adına arama motorlarına girerek karşılaşmaya dair yayın bilgilerini merak ederek; "Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?" sorgularını gerçekleştiriyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor. Kanarya, kazanarak 3 maçlık galibiyet serisini sonlandırmak ve yoluna kayıpsız devam etmek amacında. Diğer yandan Domenico Tedesco için de ya devam ya tamam karşılaşması olabilir.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Antlayaspor maçı saat 20.00'de başlayacak. İki güçlü takımın karşı karşıya geldiği mücadele Bein Sports 1'den şifreli olarak yayınlanacak

MAÇ ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Antalyaspor ile oynadığı son altı Süper Lig maçının tamamını kazanan Fenerbahçe, bu rekabette daha uzun tek serisini Nisan 1999-Eylül 2006 arasındaki sekiz karşılaşmalık süreçte yakaladı.
Fenerbahçe ile oynadığı son 16 Süper Lig maçının birini kazanabilen Antalyaspor (4B 11M), tek galibiyetini Ekim 2019'da deplasmanda aldı (1-0).
Bu sezon oynadığı altı Süper Lig maçının üçünü kazanan ve bu karşılaşmalardan 12 puan çıkaran Fenerbahçe (3G 3B), 2019/20'den (3G 2B 1M; 11 puan) bu yana bu aşamalardaki en düşük sayılarında kaldı.
İstanbul takımlarına konuk olduğu son sekiz Süper Lig maçının yedisini kaybeden Antalyaspor (1B), bu süreçte sadece geçen sezon Kasımpaşa deplasmanından puan çıkarabildi (0-0; Eylül 2024).
Süper Lig'deki son iki maçını kazanamayan Fenerbahçe (1-1 vs Kasımpaşa & 2-2 vs Alanyaspor), Aralık 2021'den bu yana üst üste üç karşılaşmada puan kaybetmiyor.
Bu sezon deplasmanda oynadığı üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Antalyaspor (1M), daha önceki 22 dış saha karşılaşmasında aldığı galibiyet sayısını eşitledi (2G 5B 15M). Kırmızı-beyazlıların bugüne kadar ilk dört deplasman maçından üç galibiyet çıkardığı tek sezon 1999/2000 (3G 1M).
2025 senesinde Süper Lig'de Victor Osimhen'in (19) ardından en fazla gol atan oyuncu olan Youssef En-Nesyri (18), Fenerbahçe'nin son altı golünün dördünü kaydeden isim.
İlk Süper Lig maçına çıktığı 2020/21'den bu yana hem 30+ gol atan hem de 20+ asist yapan tek Türk oyuncu Kerem Aktürkoğlu (39 gol & 27 asist).
Süper Lig'de çıktığı son iki maçta birer gol atan ve en üst lig kariyerinde ilk kez üst üste iki karşılaşmada fileleri havalandıran Georgi Dzhikiya, daha önceki 144 lig maçında aynı sayıda gol sevinci yaşamıştı (Süper Lig & Rusya Ligi).
Fenerbahçe'nin başında çıktığı üç Süper Lig maçının ikisinde puan kaybeden Domenico Tedesco (1G 2B), daha önce görev yaptığı dört takımla da çıktığı ilk dört karşılaşmanın en az ikisini kazanmayı başardı. Sarı-lacivertli ekipteki görevine ilk dört maçın en az üçünde puan kaybederek başlayan son teknik direktör Phillip Cocu (2018/19; 1G 3M).

EN BÜYÜK KOZ ASENSIO

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Marco Asensio, Antalyaspor karşılaşmasında takımın hücum hattındaki en kritik isim olacak. Sarı-lacivertlilerde alınan olumsuz sonuçlara rağmen kısa sürede performansıyla beğeni toplayan İspanyol futbolcunun bu akşam Kadıköy'de sahne alması bekleniyor.

TEDESCO ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Teknik direktör Domenico Tedesco, önceki gün Asensio ile özel bir toplantı yaptı. Genç teknik adam, 29 yaşındaki futbolcuya sahada liderlik görevini verdi. Hücumda oyunu yönlendirecek isim olarak Asensio'yu görevlendiren Tedesco, Kadıköy'deki mücadelede en önemli kozunu sahaya sürecek.

HEDEFİ KATKI VERMEK

Takıma giderek ısınan Asensio, Antalyaspor karşısında asist ya da gol katkısıyla skora etki etmek istiyor. Şu ana kadar 3 maçta görev yapan yıldız oyuncu, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Kasımpaşa deplasmanında kaydetmişti.

