Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

MAÇ ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Antalyaspor ile oynadığı son altı Süper Lig maçının tamamını kazanan Fenerbahçe, bu rekabette daha uzun tek serisini Nisan 1999-Eylül 2006 arasındaki sekiz karşılaşmalık süreçte yakaladı.

Fenerbahçe ile oynadığı son 16 Süper Lig maçının birini kazanabilen Antalyaspor (4B 11M), tek galibiyetini Ekim 2019'da deplasmanda aldı (1-0).

Bu sezon oynadığı altı Süper Lig maçının üçünü kazanan ve bu karşılaşmalardan 12 puan çıkaran Fenerbahçe (3G 3B), 2019/20'den (3G 2B 1M; 11 puan) bu yana bu aşamalardaki en düşük sayılarında kaldı.

İstanbul takımlarına konuk olduğu son sekiz Süper Lig maçının yedisini kaybeden Antalyaspor (1B), bu süreçte sadece geçen sezon Kasımpaşa deplasmanından puan çıkarabildi (0-0; Eylül 2024).

Süper Lig'deki son iki maçını kazanamayan Fenerbahçe (1-1 vs Kasımpaşa & 2-2 vs Alanyaspor), Aralık 2021'den bu yana üst üste üç karşılaşmada puan kaybetmiyor.

Bu sezon deplasmanda oynadığı üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Antalyaspor (1M), daha önceki 22 dış saha karşılaşmasında aldığı galibiyet sayısını eşitledi (2G 5B 15M). Kırmızı-beyazlıların bugüne kadar ilk dört deplasman maçından üç galibiyet çıkardığı tek sezon 1999/2000 (3G 1M).

2025 senesinde Süper Lig'de Victor Osimhen'in (19) ardından en fazla gol atan oyuncu olan Youssef En-Nesyri (18), Fenerbahçe'nin son altı golünün dördünü kaydeden isim.

İlk Süper Lig maçına çıktığı 2020/21'den bu yana hem 30+ gol atan hem de 20+ asist yapan tek Türk oyuncu Kerem Aktürkoğlu (39 gol & 27 asist).

Süper Lig'de çıktığı son iki maçta birer gol atan ve en üst lig kariyerinde ilk kez üst üste iki karşılaşmada fileleri havalandıran Georgi Dzhikiya, daha önceki 144 lig maçında aynı sayıda gol sevinci yaşamıştı (Süper Lig & Rusya Ligi).

Fenerbahçe'nin başında çıktığı üç Süper Lig maçının ikisinde puan kaybeden Domenico Tedesco (1G 2B), daha önce görev yaptığı dört takımla da çıktığı ilk dört karşılaşmanın en az ikisini kazanmayı başardı. Sarı-lacivertli ekipteki görevine ilk dört maçın en az üçünde puan kaybederek başlayan son teknik direktör Phillip Cocu (2018/19; 1G 3M).