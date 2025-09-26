PODCAST CANLI YAYIN

Okan Buruk'tan Lucas Torreira açıklaması! "Baygınlık geçirdi"

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor’u Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde 7’de 7 yaparak puanını 21’e yükseltti. Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk, yıldız futbolcunun baygınlık geçirdiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından beIN SPORTS'a konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, galibiyetin yanı sıra yaşanan zorluklara şu sözlerle dikkat çekti:

"Maç bittiği anda galibiyet sevincini yaşayamadan içeri girdik. Maçın son 15-20 dakikasında yaptıklarımız yeterli değildi. Rakibimiz iyi bir geçiş takımı. Son bölümde yaptığımız değişikliklerden sonra daha iyisini yapmamız gerekirdi."

"HEM BUGÜNÜ HEM SALI GÜNÜNÜ DÜŞÜNDÜK"

Tecrübeli çalıştırıcı, yoğun fikstürü hatırlatarak oyuncu tercihlerini buna göre yaptığını belirterek; "İki maçı da düşündük, hem bugünü hem salı gününü. Barış çok yorulmuştu. Osimhen'i oyuna aldık." diye konuştu.

TORREIRA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Buruk, devre arasında yaşanan şok gelişmeyi de açıklayarak; "Zorluklarımız oldu. Devre arasında Lucas Torreira baygınlık geçirdi." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan stopere flaş hamle! Transferde bomba patlayacak

