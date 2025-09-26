Okan Buruk'tan Lucas Torreira açıklaması! "Baygınlık geçirdi"

Okan Buruk (AA)

"HEM BUGÜNÜ HEM SALI GÜNÜNÜ DÜŞÜNDÜK"

Tecrübeli çalıştırıcı, yoğun fikstürü hatırlatarak oyuncu tercihlerini buna göre yaptığını belirterek; "İki maçı da düşündük, hem bugünü hem salı gününü. Barış çok yorulmuştu. Osimhen'i oyuna aldık." diye konuştu.