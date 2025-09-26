Okan Buruk'tan Lucas Torreira açıklaması! "Baygınlık geçirdi"

Karşılaşmanın ardından beIN SPORTS'a konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, galibiyetin yanı sıra yaşanan zorluklara şu sözlerle dikkat çekti:
"Maç bittiği anda galibiyet sevincini yaşayamadan içeri girdik. Maçın son 15-20 dakikasında yaptıklarımız yeterli değildi. Rakibimiz iyi bir geçiş takımı. Son bölümde yaptığımız değişikliklerden sonra daha iyisini yapmamız gerekirdi."
"HEM BUGÜNÜ HEM SALI GÜNÜNÜ DÜŞÜNDÜK"
Tecrübeli çalıştırıcı, yoğun fikstürü hatırlatarak oyuncu tercihlerini buna göre yaptığını belirterek; "İki maçı da düşündük, hem bugünü hem salı gününü. Barış çok yorulmuştu. Osimhen'i oyuna aldık." diye konuştu.
TORREIRA BAYGINLIK GEÇİRDİ
Buruk, devre arasında yaşanan şok gelişmeyi de açıklayarak; "Zorluklarımız oldu. Devre arasında Lucas Torreira baygınlık geçirdi." ifadelerini kullandı.