Galatasaray'dan stopere flaş hamle! Transferde bomba patlayacak

İLKAY İLE KULLANACAK Yıldız futbolcu, RAMS Park'taki locasını yakın dostu İlkay Gündoğan ile paylaşacak. Bu hamle, Alman yıldızın Galatasaray'a olan bağlılığını gösteren önemli bir adım olarak değerlendirildi.

İSTENEN SEVİYEDE DEĞİL Galatasaray formasıyla Süper Lig'e hızlı uyum sağlaması beklenen Sane, şu ana kadar beklentilerin altında kaldı. Ancak yıldız oyuncunun aidiyetini vurgulayan bu jest, camiada olumlu karşılandı.

KRİZ ÇÖZÜLDÜ Transfer döneminin son günlerinde adı ayrılık iddialarıyla anılan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ile yoluna devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, milli yıldızla yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

NEOM'A RET Suudi Arabistan ekibi NEOM, 25 yaşındaki futbolcuya yıllık 10 milyon Euro önerdi. Ancak Galatasaray yönetimi, oyuncunun bonservis bedelini 50 milyon Euro olarak belirleyince transfer gerçekleşmedi. Yaşanan bu süreçte milli yıldız bir süre idmanlara çıkmamıştı.