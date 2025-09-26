Galatasaray'dan stopere flaş hamle! Transferde bomba patlayacak

PODCAST CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini ilk sırada tamamlayarak 26. kez mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray, oynadığı tüm kulvarlarda da başarı yakalamak ve taraftarını sevindirmek amacında. Sarı kırmızılılar, şimdiden kış transfer dönemi hazırlıklarına başladı. Cimbom, flaş bir isim için girişimlere başladı. İşte detaylar...

Galatasaray, yıldızlarla donattığı kadrosunu daha da güçlendirebilmek adıan kolları sıvadı. Teknik direktör Okan Buruk'un talebi üzerine genç bir oyuncunun kadroya katılması hesaplanıyor.

KRİTİK MAÇ ÖNCESİ FLAŞ HAMLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak Liverpool, yaşanan beklenmedik bir sakatlığın ardından UEFA'ya 'acil' kadro değişikliği başvurusu yaptı.

SEZONU KAPATTI

Premier Lig ekibinin yaz transfer döneminde Parma'dan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki stoper Giovanni Leoni, Liverpool formasıyla ilk kez İngiltere Lig Kupası 3. turunda Southampton'a karşı sahaya çıkmıştı. Ancak genç oyuncu ikinci yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan sedye ile çıkmak zorunda kaldı.

Yapılan kontrollerde çapraz bağ yırtığı tespit edilen Leoni'nin yaklaşık bir yıl sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

YENİ KURAL BAŞVURUSU

Liverpool, Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik yapabilmek için UEFA'ya başvurdu. Avrupa futbolunun yönetim organı, 2025/26 sezonu öncesinde kabul edilen yeni kuralla birlikte kulüplerin, grup aşamasında altıncı maç gününe kadar uzun süreli sakat veya hasta oyuncularını değiştirmesine izin veriyor.

CHIESA EKLENECEK

Teknik direktör Arne Slot'un talebiyle, İtalyan yıldız Federico Chiesa'nın kadroya eklenmesi için UEFA'ya resmi başvuru yapıldığı bildirildi. Liverpool yönetimi, bu sürecin en kısa zamanda tamamlanarak Chiesa'nın Galatasaray karşısında forma giyebilmesini hedefliyor.

MAÇTA OYNAYABİLECEK

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Liverpool'un amacı Chiesa'yı Galatasaray deplasmanına yetiştirmek. UEFA'nın başvuruyu kabul etmesi halinde, İtalyan futbolcu sarı-kırmızılılarla oynanacak dev maçta kadroda yer alabilecek.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Liverpool'u RAMS Park'ta ağırlayacak. Sarı-kırmızılı kulüp, dev karşılaşmanın bilet fiyatlarını resmi olarak duyurdu.

ERKEN ERİŞİM VAR

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de oynanacak dev mücadelenin biletleri öncelikli üyelere özel olarak satışa çıkarıldı. Öncelikli satış dönemi 26 Eylül Cuma günü saat 16.00'da başladı.

HERKESE AÇILACAK

Biletlerin genel satışı ise 27 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te yapılacak. Böylece Galatasaray – Liverpool karşılaşması için bilet almak isteyen futbolseverler, bu tarihten itibaren RAMS Park gişelerinden ve online platformlardan biletlerini temin edebilecek.

İŞTE FİYATLAR

Galatasaray yönetimi, bilet fiyatlarını farklı tribün kategorilerine göre belirledi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, fiyatların şu şekilde olduğu aktarıldı:

Premium: 50.000 TL

Delux: 48.000 TL

Lux: 46.000 TL

Classic: 44.000 TL

Kategori 1: 30.000 TL

Kategori 2: 27.500 TL

Kategori 3: 25.000 TL

Kategori 4: 22.500 TL

Kategori 5: 21.000 TL

Kategori 6: 18.000 TL

Kategori 7: 14.000 TL

Kategori 8: 12.000 TL

Kategori 9: 10.000 TL

Kategori 10: 2.700 TL

Kategori 11: 2.300 TL

Misafir: 2.300 TL

SANE'DEN LOCA HAMLESİ

Galatasaray'ın sezon başında Bayern Münih'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Leroy Sane, henüz performansıyla beklentileri karşılayamasa da sarı-kırmızılı formaya olan aidiyetini özel bir adımla gösterdi.

3 YILLIK ANLAŞMA

29 yaşındaki Alman kanat oyuncusu, Galatasaray yönetimiyle görüşerek RAMS Park'tan sekiz kişilik loca satın aldı. Üç yıllık anlaşma yapan Sane, ailesi ve yakın çevresini maçlarda bu locada ağırlayacak.

1.5 MİLYON EURO ÜCRET

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre söz konusu locanın bedeli yaklaşık 1.5 milyon Euro olarak belirlendi. Bu ücretin Sane'nin Galatasaray'dan alacaklarından düşülmesi kararlaştırıldı.

İLKAY İLE KULLANACAK

Yıldız futbolcu, RAMS Park'taki locasını yakın dostu İlkay Gündoğan ile paylaşacak. Bu hamle, Alman yıldızın Galatasaray'a olan bağlılığını gösteren önemli bir adım olarak değerlendirildi.

İSTENEN SEVİYEDE DEĞİL

Galatasaray formasıyla Süper Lig'e hızlı uyum sağlaması beklenen Sane, şu ana kadar beklentilerin altında kaldı. Ancak yıldız oyuncunun aidiyetini vurgulayan bu jest, camiada olumlu karşılandı.

KRİZ ÇÖZÜLDÜ

Transfer döneminin son günlerinde adı ayrılık iddialarıyla anılan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ile yoluna devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, milli yıldızla yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

NEOM'A RET

Suudi Arabistan ekibi NEOM, 25 yaşındaki futbolcuya yıllık 10 milyon Euro önerdi. Ancak Galatasaray yönetimi, oyuncunun bonservis bedelini 50 milyon Euro olarak belirleyince transfer gerçekleşmedi. Yaşanan bu süreçte milli yıldız bir süre idmanlara çıkmamıştı.

TAVAN ÜCRET ALACAK

Taraflar arasındaki buzlar eridi ve Barış Alper Yılmaz, kulüple yeni sözleşmeye imza attı. Daha önce yıllık 100 milyon TL kazanan milli futbolcunun garanti ücreti 200 milyon TL'ye çıkarıldı. Böylece Barış Alper, Galatasaray'da yerli oyuncular arasında tavan ücretin sahibi oldu.

Ayrıca kontrata 100 milyon TL'ye yakın performans bonusu eklendi. Oyuncu, belirli maç sayısına ulaşıp 20 gole doğrudan katkı sağladığında prim hakkı kazanacak.

AVRUPA ONU İSTİYOR

Avrupa scout ekiplerinin, Barış Alper Yılmaz'ı özellikle 30 Eylül'de Liverpool ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında izlemesi bekleniyor. Ara transfer döneminde Galatasaray'a yeni teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

6 GOLDE ADI VAR

Milli futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 5 resmi maça çıktı. Toplam 368 dakika süre alan Barış Alper, 3 gol ve 3 asist üreterek takımına skor katkısı sağladı.

JONAS ADJETEY BOMBASI

Tarihin en pahalı transfer dönemini geride bırakan Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı. İsviçre basını, sarı-kırmızılıların gündemine yeniden giren ismi duyurdu.

YENİDEN RADARDA

Orta saha ve savunmaya takviye yapması beklenen Galatasaray, yaz transfer döneminde de ilgilendiği Jonas Adjetey için yeniden harekete geçti. Basel forması giyen 21 yaşındaki Ganalı stoper, sarı-kırmızılıların radarına yeniden girdi.

1.88 boyundaki genç oyuncu için Galatasaray'ın ocak ayında resmi adım atması bekleniyor.

DEĞERİNİ 80'E KATLADI

Adjetey, son yıllarda gösterdiği performansla büyük bir gelişim kaydetti. 2022'de 100 bin Euro piyasa değerine sahip olan futbolcu, bugün 8 milyon Euro seviyesine yükseldi. Galatasaray'ın da bu bedeli ödemeye hazır olduğu aktarıldı.

Basel'in Gana'dan kadrosuna kattığı genç savunmacı, Avrupa kulüplerinin de ilgisini çeken isimler arasında yer alıyor.

OKAN BURUK İSTİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un, Jonas Adjetey'i kadroda görmek istediği ifade edildi. İsviçre basınına göre sarı-kırmızılıların bu transferde yalnız olmadığı, Avrupa'dan da taliplerin bulunduğu öğrenildi.

YENİ PLANDA SINGO SAĞ BEKE

Transferin gerçekleşmesi halinde Okan Buruk'un, Wilfried Singo'yu sağ beke çekmeyi planladığı öne sürüldü. Adjetey'in stoper hattına dahil olmasıyla birlikte savunmada fizik gücü artacak. Bu durumda Abdülkerim Bardakcı ve Sallai'nin kulübeye geçmesi bekleniyor.

