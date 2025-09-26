Galatasaray'dan stopere flaş hamle! Transferde bomba patlayacak

Galatasaray, yıldızlarla donattığı kadrosunu daha da güçlendirebilmek adıan kolları sıvadı. Teknik direktör Okan Buruk'un talebi üzerine genç bir oyuncunun kadroya katılması hesaplanıyor.
KRİTİK MAÇ ÖNCESİ FLAŞ HAMLE
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak Liverpool, yaşanan beklenmedik bir sakatlığın ardından UEFA'ya 'acil' kadro değişikliği başvurusu yaptı.
SEZONU KAPATTI
Premier Lig ekibinin yaz transfer döneminde Parma'dan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki stoper Giovanni Leoni, Liverpool formasıyla ilk kez İngiltere Lig Kupası 3. turunda Southampton'a karşı sahaya çıkmıştı. Ancak genç oyuncu ikinci yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan sedye ile çıkmak zorunda kaldı.
Yapılan kontrollerde çapraz bağ yırtığı tespit edilen Leoni'nin yaklaşık bir yıl sahalardan uzak kalacağı açıklandı.