Liverpool'dan alkışlanacak hareket

Trafik kazasında hayatını kaybeden Diogo Jota'nın ardından Liverpool, oyuncunun sözleşmesinde yer alan tüm hak edişleri ailesine ödedi.

Liverpool'dan alkışlanacak hareket

Liverpool, geçtiğimiz aylarda oyuncusu Diogo Jota'nın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından takdire şayan bir harekete imza attı.

Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Alev alan araçta sıkışarak yaşamını yitiren 28 yaşındaki futbolcunun yası hala tutulurken, kulübü Liverpool, Jota'nın ailesine bir jest yaptı.

TÜM HAKLARI AİLESİNE ÖDENDİ

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, kulübün Jota'nın ailesine oyuncunun kontratını yer alan tutar kadar ödeme yaptığını açıkladı.

Slot, şunları söyledi:

"Diogo Jota'nın vefatının ardından sözleşmesinde bulunan hak edişlerin tamamı kulüp tarafından ailesine ödendi."

