Real Madrid'de derbi öncesi Arda Güler gelişmesi!





XABI ALONSO KARARINI VERDİ



Bellingham'ın dönüşüyle birlikte Arda Güler'in ilk 11'deki durumu merak konusu olmuştu. Atletico Madrid maçı öncesi Xabi Alonso bu kararı verdi.



El Nacional'in aktardığına göre, Alonso, Bellingham ile birebir görüşerek İngiliz oyuncuya derbide yedek kalacağını iletti. Haberde, İspanyol çalıştırıcının Bellingham'ın tam hazır olmaması nedeniyle yüksek tempolu derbide risk almak istemediği ve bu nedenle yedek kulübesinde tutulmasına karar verdiği ifade edildi.



ARDA GÜLER 11'E



Aynı haberde, Arda Güler'in statüsünü koruyacağı belirtilirken, Türk futbolcunun Bellingham'ın sahada olmaması durumunda bir kez daha ilk 11'de yer alacağı vurgulandı. Orta sahada Arda Güler'in Aurelien Tchouameni ve Fede Valverde'ye eşlik edeceği, diğer boş formanın ise muhtemelen Franco Mastantuono'ya verileceği öne sürüldü.