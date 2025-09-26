PODCAST CANLI YAYIN

Real Madrid'de derbi öncesi Arda Güler gelişmesi!

Jude Bellingham'ın iyileşmesinin ardından Real Madrid'deki ilk 11'deki yerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Arda Güler için karar netleşti.

Real Madrid'de derbi öncesi Arda Güler gelişmesi!
İspanya La Liga'ya 6'da 6 yaparak başlayan Real Madrid, Arda Güler'in forma giydiği takım, 7. haftada ezeli rakibi Atletico Madrid ile karşılaşacak. Madrid ekibi, rakibiyle puan farkını 12'ye çıkararak sezona güçlü başlangıcını sürdürmeyi hedefliyor.

Müsabakada, sakatlıkları devam eden Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold ve Antonio Rüdiger sahada olmayacak. Omzundan geçirdiği operasyon nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Jude Bellingham ise Espanyol ve Levante karşılaşmalarında kısa süreli olarak forma giydi.



XABI ALONSO KARARINI VERDİ

Bellingham'ın dönüşüyle birlikte Arda Güler'in ilk 11'deki durumu merak konusu olmuştu. Atletico Madrid maçı öncesi Xabi Alonso bu kararı verdi.

El Nacional'in aktardığına göre, Alonso, Bellingham ile birebir görüşerek İngiliz oyuncuya derbide yedek kalacağını iletti. Haberde, İspanyol çalıştırıcının Bellingham'ın tam hazır olmaması nedeniyle yüksek tempolu derbide risk almak istemediği ve bu nedenle yedek kulübesinde tutulmasına karar verdiği ifade edildi.

ARDA GÜLER 11'E

Aynı haberde, Arda Güler'in statüsünü koruyacağı belirtilirken, Türk futbolcunun Bellingham'ın sahada olmaması durumunda bir kez daha ilk 11'de yer alacağı vurgulandı. Orta sahada Arda Güler'in Aurelien Tchouameni ve Fede Valverde'ye eşlik edeceği, diğer boş formanın ise muhtemelen Franco Mastantuono'ya verileceği öne sürüldü.

