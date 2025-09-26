Galatasaray'ın bileği deplasmanda bükülmüyor

Galatasaray, deplasmandaki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 29. haftasında Beşiktaş derbisinde aldı. Bu mağlubiyetin ardından "Cimbom" çıktığı 8 deplasman maçının tamamını kazanarak müthiş bir seri yakaladı.

21 GOL ATTI SADECE 1 GOL YEDİ

Oynadığı 8 dış saha maçında 21 kez rakip fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Bu istatistik, sarı-kırmızılıların hem hücumda hem savunmada ne kadar güçlü olduğunu ortaya koydu.

LİDERLİK YARIŞINDA BÜYÜK AVANTAJ

Deplasman performansıyla fark yaratan Galatasaray, şampiyonluk yolunda en büyük adaylardan biri haline gelirken taraftarlarının da güvenini artırdı.