Domencio Tedesco'dan kabus gibi başlangıç!

Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından göreve gelen Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başında istediği başlangıcı yapamadı. Sarı-lacivertliler, Tedesco yönetiminde çıktığı 4 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi.
MAÇ SONUÇLARI
Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor
Fenerbahçe 2-2 Alanyaspor
Fenerbahçe 1-1 Kasımpaşa
Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe
İLK GALİBİYET TRABZONSPOR KARŞISINDA
Tedesco yönetiminde Fenerbahçe'nin tek galibiyeti, Süper Lig'de oynanan Trabzonspor karşılaşmasında geldi. Sarı-lacivertliler, bu mücadeleyi 1-0 kazanmıştı.