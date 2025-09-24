Domencio Tedesco'dan kabus gibi başlangıç!

Domencio Tedesco (AA)

KRİTİK SÜREÇ

Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'de de üst üste aldığı beraberliklerle eleştiri oklarının hedefi oldu. Tedesco'nun önümüzdeki haftalarda alacağı sonuçlar hem lig hem de Avrupa'daki yol haritası açısından büyük önem taşıyor.