Domencio Tedesco'dan kabus gibi başlangıç!

UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb’e konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. İtalyan teknik adam, sarı lacivertli takımın başına geçtikten sonra çıktığı 4 karşılaşmada sadece 1 galibiyet elde edebildi.

Domencio Tedesco'dan kabus gibi başlangıç!

Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından göreve gelen Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başında istediği başlangıcı yapamadı. Sarı-lacivertliler, Tedesco yönetiminde çıktığı 4 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi.

Domencio Tedesco (AA)

MAÇ SONUÇLARI

Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor

Fenerbahçe 2-2 Alanyaspor

Fenerbahçe 1-1 Kasımpaşa

Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe

Domencio Tedesco (AA)

İLK GALİBİYET TRABZONSPOR KARŞISINDA

Tedesco yönetiminde Fenerbahçe'nin tek galibiyeti, Süper Lig'de oynanan Trabzonspor karşılaşmasında geldi. Sarı-lacivertliler, bu mücadeleyi 1-0 kazanmıştı.

Domencio Tedesco (AA)

KRİTİK SÜREÇ

Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'de de üst üste aldığı beraberliklerle eleştiri oklarının hedefi oldu. Tedesco'nun önümüzdeki haftalarda alacağı sonuçlar hem lig hem de Avrupa'daki yol haritası açısından büyük önem taşıyor.

Kanarya'ya mutluluk haram! Dinamo Zagreb - Fenerbahçe: 3-1 | MAÇ SONUCU

