PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalamayan ve teknik direktör Jose Mouırinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, UEFA Avupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler, Maksimir'den galibiyetle dönerek hem ligdeki beraberliği affettirmek hem de zorlu organizasyona 3 puanla başlamak amacında. Domenico Tedesco da kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. Fenerbahçe, grup aşamasındaki ilk sınavını Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb karşısında veriyor.

CANLI TAKİP

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Milan Skriniar (AA)Milan Skriniar (AA)

İLK 11'LER

DINAMO ZAGREB: Nevistic, Goda, Zajc, Beljo, Hoxha, Lisica, Valincic, McKenna, Misic, Dominguez, Ljubicic

FENERBAHÇE: Ederson, Brown, Çağlar, Kerem, En-Nesyri, Asensio, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, Szymanskii, Nene

Marco Asensio (AA)Marco Asensio (AA)

MAÇA FRANSIZ DÜDÜK

Karşılaşmayı Fransız hakem Jerome Brisard yönetiyor. Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean yaparken, Thomas Leonard ise dördüncü hakem olarak görev alıyor.

İsmail Yüksek (AA)İsmail Yüksek (AA)

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA SERÜVENİ

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda başladı. Bu turda Hollanda'nın güçlü ekibi Feyenoord'u saf dışı bırakan Fenerbahçe, adını play-off turuna yazdırdı. Ancak play-off turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile eşleşen Kanarya, rakibine elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kaldı.

Şimdi gözler Zagreb deplasmanında. Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Kerem Aktürkoğlu (AA)Kerem Aktürkoğlu (AA)

DİNAMO ZAGREB FORMDA GELİYOR

Ev sahibi Dinamo Zagreb, Hırvatistan Ligi'nde oldukça iyi bir performans sergiliyor. Bu sezon ligde 7 maç oynayan Zagreb temsilcisi, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor. Taraftarı önünde avantajlı bir sonuç almak istiyor.

Fenerbahçe ligde Galatasaray'ın gerisinde kaldı (AA)Fenerbahçe ligde Galatasaray'ın gerisinde kaldı (AA)

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Sarı-lacivertliler, Zagreb deplasmanına iki önemli oyuncusundan yoksun çıkıyor. Benfica maçında kırmızı kart gören Anderson Talisca cezalı durumda. Ayrıca sakatlığı devam eden Jhon Duran da forma giyemiyor.

Çağlar Söyüncü (AA)Çağlar Söyüncü (AA)

DINAMO ZAGREB İLE 3. RANDEVU

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile tarihte üçüncü kez resmi karşılaşmaya çıkacak. İki ekip, daha önce 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında kozlarını paylaşmıştı.

Hırvatistan'daki ilk maçta Dinamo Zagreb, Fenerbahçe'yi 4-1 mağlup etmişti.

Kadıköy'de oynanan ikinci karşılaşma ise 0-0 sona ermişti.

O sezon grubu lider tamamlayan Dinamo Zagreb, Fenerbahçe ise ikinci sırada yer almıştı.

Kerem Aktürkoğlu (AA)Kerem Aktürkoğlu (AA)

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

Sarı-lacivertlilerin UEFA listesinde şu isimler yer alıyor:
Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun.

Marco Asensio (AA)Marco Asensio (AA)

AVRUPA KUPALARINDA 290. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne dek 290 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler 114 galibiyet, 114 mağlubiyet alırken, 62 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Rakip filelere 397 gol atan Kanarya, kalesinde 412 gol gördü.

İrfan Can Kahveci (AA)İrfan Can Kahveci (AA)

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 149. SINAV

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde (önceki adıyla UEFA Kupası) bugüne dek 148 maça çıktı. Bu mücadelelerde 64 galibiyet, 46 mağlubiyet ve 38 beraberlik aldı.

Sarı-lacivertliler bu maçlarda 208 gol atarken, kalesinde 187 gol gördü.

Fenerbahçe son maçında Kasımpaşa ile berabere kaldı (AA)Fenerbahçe son maçında Kasımpaşa ile berabere kaldı (AA)

AVRUPA LİGİ PERFORMANSI

UEFA Avrupa Ligi adıyla oynanmaya başlandığından bu yana Fenerbahçe, 94 karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte 46 galibiyet elde eden temsilcimiz, 28 kez berabere kaldı, 20 maçta ise mağlup oldu. Rakip kalelere 136 gol gönderen Kanarya, kalesinde 96 gol gördü.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan ABD'de yatırım zirvesi! Türk ve ABD'li iş insanlarıyla bir araya geldi Macron ile görüştü
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara'dan BM kürsüsünde Türkiye'ye özel teşekkür: "Suriye'nin hikayesi bitmedi"
Kayserispor - Beşiktaş | CANLI
Başkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü! SDG'ye 10 Mart uyarısı: Mutabakata uyun
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
22. Olağanüstü kurultayı iptale götürecek 4 detay! 48. madde, İstanbul delegeleri, şaibe davasının failleri... | Mutlak butlan kararı tüm kurultayları iptal eder
CHP'li Mansur Yavaş'tan yolsuzluk itirafı: "Benim konserle ilgili savunacak hiçbir şeyim yok"
BM Genel Kurulu'nda ikinci gün! Zelenskiy'den uluslararası hukuk eleştirisi! Pezeşkiyan: Nükleer peşinde değiliz
Sumud Filosu'na İsrail'den dronlu saldırı! Filoya destek için İtalya bir donanma gemisi yönlendirdi! UCM'ye Sumud başvurusu
CHP İstanbul Kongresi için mahkeme "dur" dedi! YSK "devam" kararı verdi... Tebliğ için giden heyete müdahale
CHP'den "Gazze'yi istismar mitingi! "Cesaretle Filistin’in yanındayız" diyen Özgür Özel'in iki yüzü: "Hamas terör örgütüdür" demişti
PKK'da "süreci tıkama" süreci! Helin Ümit'ten "Silah bırakmadık strateji değişti" itirafı: "Suriye'yi Türkiye'ye yedirmezler" deyip tehdit etti
Gazzeli gazeteci Başkan Erdoğan’ın cesaretini yazdı: “Sadece bu başkan İsrail’in suçlarını ifşa edebilir”
Başkan Erdoğan'ın Gazze manifestosu ve Arz-ı Mev'ud sözleri Netanyahu'yu kudurttu! Babası asrın katili oğlu müfteri: Küçük Goebbels Bibi
CHP'li Maltepe Belediyesi'nde maaş krizi: İşçiler kazan kaldırdı
Baklavada gıda boyası köftede sakatat lahmacunda kanatlı eti! Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit tağşiş listesini açıkladı! Listede yok yok
CHP'de bir skandal daha! Ortalığı karıştıracak Özgür Özel iddiası: Olağanüstü kurultay mahkemelik olabilir
Galatasaray'dan ocak bombası! İşte ilk hedef
Emekliye yüzde 10.14 zam + 6.3 puan refah payı hesabı: SSK ve BAĞ-KUR'lu için EŞİT ZAM formülü şekillendi! Ocakta maaşlara ek artış gelir mi?
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini gören küçük dilini yuttu: Bu kadar güzel olacağını tahmin etmezdim!