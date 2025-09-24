Marco Asensio (AA) MAÇA FRANSIZ DÜDÜK Karşılaşmayı Fransız hakem Jerome Brisard yönetiyor. Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean yaparken, Thomas Leonard ise dördüncü hakem olarak görev alıyor.

İsmail Yüksek (AA) FENERBAHÇE'NİN AVRUPA SERÜVENİ Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda başladı. Bu turda Hollanda'nın güçlü ekibi Feyenoord'u saf dışı bırakan Fenerbahçe, adını play-off turuna yazdırdı. Ancak play-off turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile eşleşen Kanarya, rakibine elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kaldı. Şimdi gözler Zagreb deplasmanında. Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Kerem Aktürkoğlu (AA) DİNAMO ZAGREB FORMDA GELİYOR Ev sahibi Dinamo Zagreb, Hırvatistan Ligi'nde oldukça iyi bir performans sergiliyor. Bu sezon ligde 7 maç oynayan Zagreb temsilcisi, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor. Taraftarı önünde avantajlı bir sonuç almak istiyor.

Fenerbahçe ligde Galatasaray'ın gerisinde kaldı (AA) FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK Sarı-lacivertliler, Zagreb deplasmanına iki önemli oyuncusundan yoksun çıkıyor. Benfica maçında kırmızı kart gören Anderson Talisca cezalı durumda. Ayrıca sakatlığı devam eden Jhon Duran da forma giyemiyor.