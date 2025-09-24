Kerem Aktürkoğlu (AA)
FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU
Sarı-lacivertlilerin UEFA listesinde şu isimler yer alıyor:
Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun.
Marco Asensio (AA)
AVRUPA KUPALARINDA 290. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne dek 290 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler 114 galibiyet, 114 mağlubiyet alırken, 62 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Rakip filelere 397 gol atan Kanarya, kalesinde 412 gol gördü.
İrfan Can Kahveci (AA)
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 149. SINAV
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde (önceki adıyla UEFA Kupası) bugüne dek 148 maça çıktı. Bu mücadelelerde 64 galibiyet, 46 mağlubiyet ve 38 beraberlik aldı.
Sarı-lacivertliler bu maçlarda 208 gol atarken, kalesinde 187 gol gördü.
Fenerbahçe son maçında Kasımpaşa ile berabere kaldı (AA)
AVRUPA LİGİ PERFORMANSI
UEFA Avrupa Ligi adıyla oynanmaya başlandığından bu yana Fenerbahçe, 94 karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte 46 galibiyet elde eden temsilcimiz, 28 kez berabere kaldı, 20 maçta ise mağlup oldu. Rakip kalelere 136 gol gönderen Kanarya, kalesinde 96 gol gördü.