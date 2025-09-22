PODCAST CANLI YAYIN

Diego Carlos'tan göz dolduran başlangıç

Fenerbahçe'den Como'ya kiralanan Diego Carlos, Fiorentina karşısında ilk maçına çıktı ve 90 dakikalık başarılı performansıyla dikkat çekti.

Giriş Tarihi:
Diego Carlos'tan göz dolduran başlangıç

Fenerbahçe'nin sezon başında Serie A ekiplerinden Como'ya kiraladığı Brezilyalı stoper Diego Carlos, yeni takımındaki ilk maçına çıktı ve performansıyla alkış topladı.

İtalyan temsilcisi, ligin güçlü ekiplerinden Fiorentina ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, mücadeleyi 2-1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Diego Carlos ise maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı.

SAHANIN EN İYİLERİNDENDİ

Tecrübeli savunmacı, sadece görevini yerine getirmekle kalmadı, aynı zamanda istatistikleriyle de maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu. 7.3 maç reytingiyle sahanın en iyi futbolcuları arasında yer aldı.

Kanaryanın tadı yok! Kasımpaşa - Fenerbahçe: 1-1 | MAÇ SONUCUKanaryanın tadı yok! Kasımpaşa - Fenerbahçe: 1-1 | MAÇ SONUCU
Kanarya'nın tadı yok! Kasımpaşa - Fenerbahçe: 1-1 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'a zaman ayarlı saldırı: CIA aparatı Michael Rubin sahneye çıktı!
Mabel Matiz "müstehcenlikten" ifadeye çekildi! Skandal şarkı sözleri sonrası harekete geçilmişti
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’ın ABD ziyareti dünya basınında: Kritik dönemeç ve güçlü mesaj vurgusu dikkat çekti
Aylar sonra bir ilk! Trump ve Musk ABD’li aktivist Kirk’in anma töreninde bir araya geldi
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında 2. celse! Otel sahibi Halit Ergül'ün kızının savunması mahkeme salonunu karıştırdı
Başkan Erdoğan konuştu İsrail tutuştu: Katz'dan Suriye'de işgal pozu
58 yıl aradan sonra BM’de konuşacak Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara New York'ta
Gökçeri ve ANKA-3: Türkiye’nin stratejik kozları dünyaya meydan okudu
Suriye'de SDG'ye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trump'la gündemi A Haber'e açıkladı: "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir"
CHP'nin Çağlayan provokasyonunda hesap zamanı! Özgür Çelik hakim karşısına çıktı duruşma 23 Şubat'a ertelendi
Başkan Erdoğan ABD'deki Türkevi'ne geldi! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak
Gazze’de İsrail’in paralı çetesi Ebu Şebab, Yahudilere tebrik mesajı paylaştı | Ebu Şebab kimdir?
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda güvenoyu oyunu! Şaibe davasını çıkmaza sokmak için her yolu deniyorlar
Emekli maaşlarında zam yolda... Refah payı gündeme gelecek! İşte emekliye ek zam formülleri
Ali Koç'un 260 milyon euroluk fiyaskosu! 7 yıl sıfır şampiyonluk
Dua Lipa İsrail'in soykırımına tepki gösteren Kneecap'in sahnesine engel olmaya çalışan menajeri ile yollarını ayırdı
Bayrampaşa Belediyesi operasyonundan da 'Ekosistem' çıktı! Hasan Mutlu ifadesinde itiraf etti: Ekrem İmamoğlu her belediyeye 8 kişi yerleştirdi
Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz Filistin'i devlet olarak tanıdı! Netanyahu'dan ilhak tehdidi
Galatasaray'da o yıldızlara kesik! Okan Buruk 11'ini netleştirdi