Talisca sabırları taşırdı!

Fenerbahçe'de son olarak Alanyaspor maçında da kaçıran Anderson Talisca, taraftarın sabrını taşırdı.

Göztepe'nin ardından Alanyaspor maçında da penaltı kaçıran Anderson Talisca'nın bencilliği bardağı taşırdı.

Tadic ile geçen sezon pas nedeniyle tartışma yaşayan Talisca'ya bu kez uygun durumda olmasına rağmen kendisine pas atmayan ve şut çektiği için Archie Brown patladı. İkili saha içinde tartıştı.

TALISCA'NIN GÜNAHLARI

1) Serbest vuruşları ve penaltıları her zaman kendisi kullanmak istiyor.

2) Kaleyi gördüğünde gereksiz şut çekiyor.

3) Uygun pozisyonda takım arkadaşlarına pas atmıyor.

4) Takım oyununu değil, bireyselliği ön plana çıkarıyor.

5) Yazı Brezilya'da Rap turu ile geçirdi,kafası futbolda değil.

Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR kayıtları açıklandı! Fred'in şutundaki penaltıda neler konuşuldu?

