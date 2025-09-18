PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR kayıtları açıklandı! Fred'in şutundaki penaltıda neler konuşuldu?

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının erteleme maçında Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın VAR kayıtları, TFF tarafından paylaşıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR kayıtları açıklandı! Fred'in şutundaki penaltıda neler konuşuldu?

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının erteleme maçında Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın VAR kayıtları, TFF tarafından paylaşıldı.

Sebastian Szymanski (AA)Sebastian Szymanski (AA)

Fred'in şutunda beklenen penaltı

VAR: Hocam potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.
Hakem: Okey
VAR: Burdan zoom, zoomlu mu?
Operatör: Zoomlu
Cihan Aydın: Geldim hocam. Başka bir açın var mı?
VAR: Burada
Cihan Aydın: Başka açın var mı hocam
VAR: Oynatıyoruz hocam. Buradan da bak.
Cihan Aydın: Oynat. Evet. 8 numara. Tam temas anında durduruur musun. Ekstra moment da yapıyor. Kolunu açıyor, vücut büyüyor. 8 numara. Kart yok penaltı veriyorum.

Detaylar geliyor...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan BM Zirvesi öncesi Abbas'ı kabul etti! Öncelik Gazze'de acil ateşkes... "İslam dünyası İsrail'e karşı bir ve beraber olmalı"
Trump ve Starmer arasında "Filistin" çatlağı: İngiltere ile fikir ayrılıklarımız var | "Putin beni hayal kırıklığına uğrattı"
Borsa İstanbul
Bahçeli'den ABD-İsrail'e karşı "Türkiye-Rusya-Çin ittifakı" önerisi! Netanyahu'ya sert daldı: Kudüs namustur kaderine terk etmeyeceğiz
Şehit yakınları ve gaziler Beştepe'de! Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya "Kudüs" tokadı: Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz, oyunları bozacağız
Brigitte Macron kadın olduğunu kanıtlamaya çalışıyor! ABD mahkemesine fotoğraf sunacak
Türk Telekom
MSB duyurdu! Doğu Akdeniz’de Türkiye-Mısır tatbikatı... GKRY'ye İsrail uyarısı... "TSK'nın Suriye'de terörle mücadelesi sürecek"
Fransa'da hayat durduran grev! Yüzbinler sokaklarda: Protestocuların ellerinde Filistin bayrakları
Siyonist İsrail Süveyda’daki Dürzileri silahlandırıyor: Kirli ittifakın arkasından Davut Koridoru çıktı
RTÜK sapkınlığa ve müstehcenliğe "dur" dedi! 5 dijital platforma ceza yağdı... Aralarında Netflix ve Disney de var
Aşk ve Gözyaşı
Aziz İhsan Aktaş’tan dikkat çeken iddia: Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat kavgası yolsuzlukları ortaya çıkardı
Suriye’de Tom Barrack çelişkisi! Washington üst düzey diplomatlarını aniden görevden aldı
MHP'den "Bahçeli Modeli" çıkışı! Feti Yıldız "Literatüre geçecek" diyerek anlattı: Barış için önemli bir anahtar
Trump ile Netanyahu arasında ikinci küfür krizi! Bu kez Katar saldırısından sonra…
Soykırım ordusundaki askerlerin itirafları kan dondurdu! Vahşeti tek tek anlattılar | "Çocukların üzerine mermi yağdırdım"
Kandıra'da kargo gemisi karaya oturdu! Geminin mürettebatı helikopterle kurtarıldı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Ekosistemde son viraj | Bin sayfalık dev iddianame geliyor
Hem başarılı hem güzel! Kayahan'ın minik kızıydı! Son hali annesi İpek Açar’ın paylaşımında ortaya çıktı