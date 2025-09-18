Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR kayıtları açıklandı! Fred'in şutundaki penaltıda neler konuşuldu?

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının erteleme maçında Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın VAR kayıtları, TFF tarafından paylaşıldı.
Fred'in şutunda beklenen penaltı
VAR: Hocam potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.
Hakem: Okey
VAR: Burdan zoom, zoomlu mu?
Operatör: Zoomlu
Cihan Aydın: Geldim hocam. Başka bir açın var mı?
VAR: Burada
Cihan Aydın: Başka açın var mı hocam
VAR: Oynatıyoruz hocam. Buradan da bak.
Cihan Aydın: Oynat. Evet. 8 numara. Tam temas anında durduruur musun. Ekstra moment da yapıyor. Kolunu açıyor, vücut büyüyor. 8 numara. Kart yok penaltı veriyorum.
Detaylar geliyor...