Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR kayıtları açıklandı! Fred'in şutundaki penaltıda neler konuşuldu?

Sebastian Szymanski (AA)

Fred'in şutunda beklenen penaltı



VAR: Hocam potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

Hakem: Okey

VAR: Burdan zoom, zoomlu mu?

Operatör: Zoomlu

Cihan Aydın: Geldim hocam. Başka bir açın var mı?

VAR: Burada

Cihan Aydın: Başka açın var mı hocam

VAR: Oynatıyoruz hocam. Buradan da bak.

Cihan Aydın: Oynat. Evet. 8 numara. Tam temas anında durduruur musun. Ekstra moment da yapıyor. Kolunu açıyor, vücut büyüyor. 8 numara. Kart yok penaltı veriyorum.

