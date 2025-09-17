William Saliba PSG ve Real Madrid'in radarında

CaughtOffside'ın haberine göre Fransız stoper için özellikle Real Madrid yoğun ilgi gösteriyor. İspanyol devinin, Saliba'yı uzun vadeli planlarına dahil ettiği ve 2026-2027 sezonunda ciddi bir teklif yapabileceği aktarıldı.

PSG'nin de oyuncuyu yakından takip ettiği ifade edilirken, kısa vadede Ligue 1'e dönüş ihtimalinin düşük olduğu vurgulandı.

ARSENAL HAREKETE GEÇTİ

Arsenal ise bu ilgi karşısında oyuncusunu elinde tutmak için adımlar atmaya başladı. İngiliz ekibi, Saliba'ya iyileştirilmiş bir sözleşme teklif ederek olası transfer girişimlerini engellemeyi amaçlıyor.

ARTETA'NIN VAZGEÇİLMEZİ

Mikel Arteta'nın savunmada en güvendiği isimlerden biri olan 23 yaşındaki futbolcu, Gabriel Magalhaes ile oluşturduğu güçlü tandemiyle Premier Lig'de dikkat çekiyor. Arsenal, kontrat uzatılmadığı takdirde ilerleyen yıllarda Real Madrid'in düşük bonservis bedeliyle transfer yapabilmesinden endişe ediyor.