TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | Ajax - Inter maçı saat kaçta, canlı nasıl izlenir? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Hollanda temsilcisi Ajax ile İtalya’nın köklü kulübü Inter arasında oynanacak. TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak mücadelenin saati merak ediliyor. Peki  Ajax - Inter maçı saat kaçta? İşte TRT 1 canlı maç izleme linki.

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı 17 Eylül Çarşamba akşamı devam ediyor. Futbolseverler, Ajax ile Inter arasında oynanacak karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Peki Ajax - Inter maçı ne zaman, şifresiz mi yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de mi? İşte TRT 1 canlı yayın bilgileri.

AJAX - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Ajax-Inter maçı, 17 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'da oynanacak.

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE

Ajax ile Inter arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverler, TRT 1'e Digiturk'te 23, D Smart'ta 26, Kablo TV'de 22, Tivibu'da 22, Turkcell TV+'ta 21, Fil Box'ta 20 ve Vodafone TV'de 21 numaralı kanallardan ulaşabilecek. Karşılaşma, ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak da izlenebilecek.

AJAX - INTER MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

HAKAN ÇALHANOĞLU SAHADA OLACAK MI?
Inter'in dört sezondur formasını giyen milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da bu sezon çıktığı 2 maçta 2 gole direkt katkı sağladı. Gösterdiği etkili performansla dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu'nun, Ajax karşısında da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

AJAX - INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Taylor, Klaassen; Berghuis, Weghorst, Godts

Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Sucic, Dimarco; Thuram, Martinez

