TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | Ajax - Inter maçı saat kaçta, canlı nasıl izlenir? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı 17 Eylül Çarşamba akşamı devam ediyor. Futbolseverler, Ajax ile Inter arasında oynanacak karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Peki Ajax - Inter maçı ne zaman, şifresiz mi yayınlanacak? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de mi? İşte TRT 1 canlı yayın bilgileri.

(Kaynak: AA)

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE

Ajax ile Inter arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverler, TRT 1'e Digiturk'te 23, D Smart'ta 26, Kablo TV'de 22, Tivibu'da 22, Turkcell TV+'ta 21, Fil Box'ta 20 ve Vodafone TV'de 21 numaralı kanallardan ulaşabilecek. Karşılaşma, ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak da izlenebilecek.

AJAX - INTER MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ