PODCAST CANLI YAYIN

Sivasspor - Şiran Yıldızspor | CANLI

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Sivasspor ile Şiran Yıldızspor kozlarını BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda paylaşıyor. İki takım da adını üst tura yazdırarak yoluna devam etmek amacında. Sivasspor - Şiran Yıldızspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi:
Sivasspor - Şiran Yıldızspor | CANLI

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Sivasspor ile Şiran Yıldızspor kozlarını BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda paylaşıyor. İki takım da adını üst tura yazdırarak yoluna devam etmek amacında.

CANLI İZLE

Sivasspor - Şiran Yıldızspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

Sivasspor son lig maçında Sarıyer'i 1-0 yendi (AA)Sivasspor son lig maçında Sarıyer'i 1-0 yendi (AA)

NASIL GELDİLER?

Ev sahibi Sivasspor, turnuvaya 2. turdan katıldı. Ligde ise ilk 4 haftada 3 mağlubiyet ve bir beraberlik elde ettikten sonra 13 Eylül'de Sarıyer'i 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Konuk takım ise ilk turda Çayelispor'u deplasmanda 2-1 yenip sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bekir Turaç Böke ve arkadaşlarının gol sevinci (AA)Bekir Turaç Böke ve arkadaşlarının gol sevinci (AA)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA PROGRAM

17 EYLÜL ÇARŞAMBA

18.00: Elazığspor-12 Bingölspor (Elazığ)
19.00: Niğde BLD.-Kuzeyboru 68 Aksaray BLD. (Niğde 5 Şubat)
19.00: Bornova 1877-Aliağa Futbol (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00: Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK (Alsancak)
19.00: Balıkesir-Yalova FK 77 SK (Balıkesir Atatürk)
19.00: Orduspor 1967-Sebat Gençlik (Yeni Ordu)
19.00: 24Erzincan-1926 Bulancak (Erzincan 13 Şubat Şehir)
19.00: Menemen FK-Eskişehir Anadolu (Menemen İlçe

18 EYLÜL PERŞEMBE

14.30: Düzcespor-Atko Grup Pendikspor (Düzce Şehir)
17.00: Giresunspor-52 Orduspor (Çotanak Spor Kompleksi)
20.00: Eskişehirspor-Muğlaspor (Prof. Dr. Fethi Heper)

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya Kudüs ayarı: "Müslümanlar haklarında tek bir geri adım dahi atmayacak"
PKK zıplıyor... Avukatları kıvranıyor... Teröristbaşı "Umut Hakkı" mı istiyor? Öcalan'dan yeni açıklama: Süreç hukuksal çözüm aşamasına geldi
Borsa İstanbul
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek
TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı! TAKVİM sahada.... NSosyal'den sonra "Küre" geliyor: "Çelik Kubbe için radarlar inşa ediyoruz"
Selçuk Bayraktar Gazze Kasabı Netanyahu'ya TAKVİM'den yanıt verdi: Birileri rahatsız oluyorsa olsun biz yolumuzdan dönmeyeceğiz
Türk Telekom
Ekonomik program rayında! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten A Haber'de enflasyon için net mesaj: 2026'da daha az hissedilecek
Trump’a İngiltere ziyaretinde Epstein’lı protesto! Şimdiden 4 kişi gözaltında: Öyle bir fotoğraf yansıttılar ki…
Emekliye 30 bin TL promosyon listesi geldi! Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti dahil 12 bankadan dev fırsat! 16.000 -19.000 TL üstü maaş alanlar...
TAKVİM ne dediyse o! CHP'de 21 Eylül öncesi halef-selef teması... Özgür Özel Murat Emir'in evinde Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek?
Katar’dan İslam NATO’su çıktı! İsrail’e karşı savunma paktı | Hindistan’da panik: Pakistan ve Türkiye…
Gürsel Tekin'den dikkat çekici açıklamalar! "Partinin içine FETÖ sızdı" | CHP’yi yok edecekler
Terörsüz Türkiye Komisyonu 10. kez toplandı: Söz sırası akademisyenlerde
Netanyahu Kudüs’ün peşinde! BM Zirvesi öncesi Rubio’yu yanına aldı Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi | 27 yıl sonra gelen itiraf
Sabahtan akşama ATV izlendi! Müge Anlı, Esra Erol ve Gözleri KaraDeniz ilk 3’te!
İsrail hem karadan hem havadan saldırıyor! Filistinlilere sürgün dayatması
Can Holding'in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Firari baronlardan milyarlık kaçakçılık | Patron kardeşler 5 gündür firari
Balkanlardan soğuk hava geliyor: Yorganları çıkarın! İstanbul'da günlerce sürecek sağanak alarmı verildi | 17 Eylül Meteoroloji hava durumu
CHP'de şaibe kavgası | Yolsuzluk çetesinin sözcüsü Halk TV Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı! Avukatı firari Cafer’i bombaladı: Peşindeyim müptezel