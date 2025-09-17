Sivasspor - Şiran Yıldızspor | CANLI

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Sivasspor ile Şiran Yıldızspor kozlarını BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda paylaşıyor. İki takım da adını üst tura yazdırarak yoluna devam etmek amacında.
Sivasspor - Şiran Yıldızspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
NASIL GELDİLER?
Ev sahibi Sivasspor, turnuvaya 2. turdan katıldı. Ligde ise ilk 4 haftada 3 mağlubiyet ve bir beraberlik elde ettikten sonra 13 Eylül'de Sarıyer'i 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Konuk takım ise ilk turda Çayelispor'u deplasmanda 2-1 yenip sahadan galibiyetle ayrıldı.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA PROGRAM
17 EYLÜL ÇARŞAMBA
18.00: Elazığspor-12 Bingölspor (Elazığ)
19.00: Niğde BLD.-Kuzeyboru 68 Aksaray BLD. (Niğde 5 Şubat)
19.00: Bornova 1877-Aliağa Futbol (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00: Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK (Alsancak)
19.00: Balıkesir-Yalova FK 77 SK (Balıkesir Atatürk)
19.00: Orduspor 1967-Sebat Gençlik (Yeni Ordu)
19.00: 24Erzincan-1926 Bulancak (Erzincan 13 Şubat Şehir)
19.00: Menemen FK-Eskişehir Anadolu (Menemen İlçe
18 EYLÜL PERŞEMBE
14.30: Düzcespor-Atko Grup Pendikspor (Düzce Şehir)
17.00: Giresunspor-52 Orduspor (Çotanak Spor Kompleksi)
20.00: Eskişehirspor-Muğlaspor (Prof. Dr. Fethi Heper)