Frankfurt - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Marco Guida



GALATASARAY'IN 1 MAÇINI YÖNETTİ



İtalyan hakem, daha önce 15 Ağustos 2023 tarihinde oynanan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Olimpija Ljubljana karşılaşmasını yönetti.



Söz konusu karşılaşmada Lucas Torreira, 64. dakikada direkt kırmızı kart ile oyundan atılmıştı. Galatasaray ise karşılaşmayı Mauro Icardi'nin golü ile 1-0 kazanmayı başarmıştı.



Öte yandan İtalyan hakem, 5 Haziran 2016 tarihinde Türkiye'nin Slovenya ile oynadığı ve 1-0 kaybettiği hazırlık karşılaşmasında düdük çalmıştı.