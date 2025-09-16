PODCAST CANLI YAYIN

Frankfurt - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile karşılaşacağı maçı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Giriş Tarihi:
Frankfurt - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak. Zorlu karşılaşmayı yönetecek hakem açıklandı.

Almanya'da oynanacak kritik mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Marco GuidaMarco Guida

GALATASARAY'IN 1 MAÇINI YÖNETTİ

İtalyan hakem, daha önce 15 Ağustos 2023 tarihinde oynanan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Olimpija Ljubljana karşılaşmasını yönetti.

Söz konusu karşılaşmada Lucas Torreira, 64. dakikada direkt kırmızı kart ile oyundan atılmıştı. Galatasaray ise karşılaşmayı Mauro Icardi'nin golü ile 1-0 kazanmayı başarmıştı.

Öte yandan İtalyan hakem, 5 Haziran 2016 tarihinde Türkiye'nin Slovenya ile oynadığı ve 1-0 kaybettiği hazırlık karşılaşmasında düdük çalmıştı.

Galatasarayın Frankfurta karşı en büyük kozu!Galatasarayın Frankfurta karşı en büyük kozu!
Galatasaray'ın Frankfurt'a karşı en büyük kozu!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Arz-ı Mev'ud'a "İslam Birliği" tokadı! Ankara'nın Suriye'den Libya'ya KKTC'den Akdeniz'e "felç edici" hamleleri: "İsrail'i Türkiye'nin gazabından ABD kurtaramaz"
Borsa İstanbul'da "manipülasyon" soruşturması: 14 şüpheli gözaltına alındı
Borsa İstanbul
İsrail Gazze'de kara saldırısına başladı! Netanyahu'nun kalıcı işgal planı: Tanklar şehir merkezine girdi | ABD Dışişleri'nden ilk açıklama
Charlie Kirk’ün suikastçısı yakalanmadan 2 saat önce yazdı: Tyler Robinson’ın itirafı: Discord’da kan donduran mesaj
İBB'deki yolsuzlukta 'VIP Yakup' itirafları! İmamoğlu'nun 30 kişilik VIP listesi mercek altında! Savcılık harekete geçti
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında 48 şüpheli adliyede
İzmir Balçova’da 2 polisi şehit eden Eren Bigül'ün ifadesi ortaya çıktı! Katilin ifadesi kan dondurdu | Hedefinde başka yerler varmış
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde yasak aşk skandalı! Başkan imkanları sevgilileri için seferber etmiş
İstanbul ve Karadeniz için sağanak uyarısı! Gün ve saat belli oldu: Termometreler bir anda 7-8 derece düşecek
İşte memurların Ocak zammına gelecek formüller...
Başkan Erdoğan'dan Katar'da Gazze diplomasisi! Dünyaya Filistin mesajı: Başkenti Doğu Kudüs olacak!
26 farklık bozgun hazımsızlık yaptı! Yunan basketbolcu Giannis Antetekounmpo'dan kutsalımız Türk bayrağına küfür | Tepkiler peş peşe...
Bay Kemal "Olağan" yolları kovalıyor! 21 Eylül'de şaibeyi aklamayacak... Kılıçdaroğlu ve Özel hangi CHP'li vekilin evinde görüşecek?
Elazığ'da gökyüzünde iki büyük patlama: Nedeni belli oldu | Patlama sesi güvenlik kamerasında
DOHA zirvesi bildirisi yayımlandı: İslam dünyasından terör devleri İsrail'e 25 maddelik sert tepki
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | 5 şüpheliye tutuklama Tekdağ'a ev hapsi
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz | "Savunma alanında tecrübelerimizi paylaşırız" mesajı
CHP'den Cumhur'a nifak sokma çabası! Hikmet Çetin Bahçeli'den "MHP-CHP koalisyonu" istedi: "Kılıçdaroğlu-Beştepe" yalanını kim söyletti?
CHP'nin şaibeli kurultayına iptal davası yine ertelendi! Takvim salondan aktardı... Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama