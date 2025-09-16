PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'ın Frankfurt'a karşı en büyük kozu!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Frankfurt karşılaşmasında rakibi yakından tanıyan Leroy Sane'ye güveniyor.

Süper Lig'de yoluna kayıpsız bir şekilde devam eden Galatasaray'da gözler tamamen Frankfurt maçına çevrilmiş durumda.

Sarı-kırmızılılar Avrupa'da başarı parolasıyla başladığı sezonun ilk Şampiyonlar Ligi maçından zaferle ayrılmak istiyor. Sarı-kırmızılılar geçen sezon mücadele edemediği Devler Ligi'nde bu sezon önemli bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

Leroy SaneLeroy Sane

OKAN BURUK GÜVENİYOR

18 Eylül Perşembe günü Almanya'da Frankfurt'a konuk olmaya hazırlanan Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk, en fazla Leroy Sane'ye güveniyor.

FRANKFURT'A KARŞI 8 GOLE KATKI

Alman futbolcu Schalke ve Bayern Münih formaları giydiği dönemlerde Frankfurt ile defalarca rakip oldu. Rakibine karşı bugüne kadar 4 gol atan ve 4 asiste imzasını atan 29 yaşındaki futbolcu, çok iyi bildiği bir takıma karşı oynayacak.

Teknik direktör Okan Buruk'un uyum sorununu aşmaya başlayan Sane'ye bu maçta çok güvendiği ve oyun planını onun üzerine kuracağı öğrenildi. Frankfurt'ta sağ bekte görev yapan Kristensen'in de sakatlanmasıyla Sane'nin sol kanatta çok etkili olacağı düşünülüyor.

Almanyada Galatasaray korkusu!Almanyada Galatasaray korkusu!
Almanya'da Galatasaray korkusu!

