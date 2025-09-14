PODCAST CANLI YAYIN

Domenico Tedesco'dan Trabzonspor derbisi öncesi taraftara mesaj

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor ile oynanacak kritik maç öncesinde basın mensuplarına konuştu. İtalyan çalıştırıcı hem rakip analizi yaptı hem de sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.

Domenico Tedesco'dan Trabzonspor derbisi öncesi taraftara mesaj

Tedesco, Trabzonspor karşılaşmasının önemine dikkat çekerek duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bence olayları geldiği gibi karşılamamız gerekiyor. Başlangıç için iyi bir maç. Önemli bir maç. Pozitif duygulara sahibim ve maçı oynamak için sabırsızlanıyorum."

"KENDİMİZE ODAKLANIYORUZ"

Szymanski'nin sahadaki rolüyle ilgili gelen soruya temkinli yaklaşan Tedesco, daha çok takımın kendi oyununa odaklandığını vurguladı:

"Son sorunuzun cevabını maç başlayınca göreceksiniz. Biz daha çok kendimize odaklandık. Güçlü bir takımız, kendimize güvenmemiz gerekiyor. Trabzonspor, direkt oynamayı seven, forvetlerine dikey paslar atan bir takım. Ligin başında maçlarını kazandılar ama bizler kendi oyuncularımıza bakacağız."

TARAFTARA MESAJ: "TAKIMI İTMELERİNİ BEKLİYORUM"

Sarı-lacivertli taraftarlara da çağrıda bulunan genç teknik adam, Kadıköy atmosferine güvenini şu sözlerle ifade etti:

"Pozitif bir taraftar desteği bekliyorum. Takımı iten bir destek bekliyorum. Her zaman bu stadyumda bu destek oluyor. Gerisi bize kalıyor. Bizler takım olarak çok motiveyiz. Taraftardan bugün takımı itmelerini bekliyorum."

