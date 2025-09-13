Süper Lig'de 213 transfer yapıldı! İşte atılan imzalar

Son şampiyon Galatasaray, kadrosuna yalnızca 4 takviye yaparak transfer dönemini en sakin geçiren ekip oldu. Sarı-kırmızılılar, Wilfried Singo, Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'yi kadrosuna kattı.
Transferin en hareketli takımları ise ligin yeni ekipleri oldu. Kocaelispor ve Gençlerbirliği, 18'er futbolcuyla kadrolarını güçlendirdi. Kocaelispor'un yaptığı 15 yabancı transfer, ligin en yüksek ithal oranı olarak kayda geçti.
Onları Antalyaspor (17) ve Eyüpspor (16) izledi. Eyüpspor, 9 yerli transferle ligde yurt içinden en fazla oyuncu alan kulüp oldu.
TRANSFER SAYILARI
Kulüplerin toplam transfer sayıları şöyle:
Kocaelispor: 18
Gençlerbirliği: 18
Antalyaspor: 17
Eyüpspor: 16
Alanyaspor, Gaziantep FK, Kayserispor: 13
Beşiktaş, Başakşehir: 12
Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, Samsunspor: 11
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe: 10
Göztepe: 9
Trabzonspor: 8
Konyaspor: 7
Galatasaray: 4
ATILAN İMZALAR
Trendyol Süper Lig'de 1. transfer ve tescil döneminde takımların kadrosuna kattıkları futbolcular şu şekilde:
Gençlerbirliği (18): Adama Traore, Sakou Koita, Oğulcan Ülgün, Abdurrahim Dursun, Henry Onyekuru, Dimitrios Goutas, Gökhan Akkan, Moussa Kyabao, Pedro Pereira, M'Baye Niang, Dilhan Demir, Franco Tongya, Thalisson, Kevin Csoboth, Göktan Gürpüz, Dal Varesanovic, Tom Dele-Bashiru, Ricardo Velho
Kocaelispor (18): Serhat Öztaşdelen, Joseph Nonge, Dan Agyei, Massadio Haidara, Karol Linetty, Bruno Petkovic, Anfernee Dijksteel, Darko Churlinov, Tayfur Bingöl, Aleksandar Jovanovic, Can Keleş, Mateusz Wieteska, Hrvoje Smolcic, Show, Botond Balogh, Oleksandr Syrota, Habib Keita, Serdar Dursun
Antalyaspor (17): Tomas Cvancara, Jesper Ceesay, Julian Cuesta, Georgiy Dzhikiya, Kenneth Paal, Doğukan Sinik, Lautaro Giannetti, Nikola Storm, Samet Karakoç, Abdülkadir Ömür, Dario Saric, Samuel Ballet, Yohan Boli, Poyraz Yıldırım, Kerem Kayaarası, Hüseyin Türkmen, Bachir Gueye
Eyüpspor (16): Mateusz Legowski, Calegari, Kerem Demirbay, Talha Ülvan, Metehan Altunbaş, Serdar Gürler, Halil Yeral, Nihad Mujakic, Gilbert Kendy, Christ Sadia, Jankat Yılmaz, Denis Draguş, Marcos Felipe, Emir Ortakaya, Gilbert Mendy, Baran Ali Gezek
Alanyaspor (13): Bruno Viana, Güven Yalçın, Paulo Victor, Ianis Hagi, Uchenna Ogundu, Maestro, İzzet Çelik, İbrahim Kaya, Bedirhan Özyurt, Baran Mogultay, Steve Mounie, Ruan, Meschack Elia