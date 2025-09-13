Süper Lig'de 213 transfer yapıldı! İşte atılan imzalar

Son şampiyon Galatasaray, kadrosuna yalnızca 4 takviye yaparak transfer dönemini en sakin geçiren ekip oldu. Sarı-kırmızılılar, Wilfried Singo, Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'yi kadrosuna kattı.

Transferin en hareketli takımları ise ligin yeni ekipleri oldu. Kocaelispor ve Gençlerbirliği, 18'er futbolcuyla kadrolarını güçlendirdi. Kocaelispor'un yaptığı 15 yabancı transfer, ligin en yüksek ithal oranı olarak kayda geçti.

Onları Antalyaspor (17) ve Eyüpspor (16) izledi. Eyüpspor, 9 yerli transferle ligde yurt içinden en fazla oyuncu alan kulüp oldu.