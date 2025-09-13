PODCAST CANLI YAYIN

Filenin Efeleri'nin yeni maçı ne zaman? İşte 12 Dev Adam'ın maç takvimi

A Milli Basketbol Takımımızın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenerek finale yükselmesi komşu basınında büyük yankı uyandırdı. Gelişmelerin ardından 12 Dev Adam'ın oynayacağı yeni maçların tarihi merak ediliyor. Peki Filenin Efeleri'nin yeni maçı ne zaman? A Milli Basketbol Takımı'nın bir sonraki maçı hangi tarihte?

Giriş Tarihi:
Filenin Efeleri'nin yeni maçı ne zaman? İşte 12 Dev Adam'ın maç takvimi

Türkiye, Yunanistan'ı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mağlup ederek adını finale yazdırdı. Gelişmelerin ardından 12 Dev Adam'ın oynayacağı yeni maçların tarihi merak ediliyor. İşte maç takvimi...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EUROBASKET TÜRKİYE - ALMANYA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Almanya final maçı 14 Eylül Pazar günü saat 21.00'da canlı olarak yayınlanacak.

Avrupa'nın 12 harikası

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EUROBASKET TÜRKİYE - ALMANYA FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olacak maç Pazar gününün yayın akışında yer alıyor.

Maç şifresiz yayınlanacak.

12 Dev Adam’ın zaferi Komşu’da yankılandı! Yunanistan’da manşetler Ercan Osmani ve Alperen Şengün12 Dev Adam’ın zaferi Komşu’da yankılandı! Yunanistan’da manşetler Ercan Osmani ve Alperen Şengün
12 Dev Adam’ın zaferi Komşu’da yankılandı! Yunanistan’da manşetler Ercan Osmani ve Alperen Şengün

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'a Togg'un yeni modeli hediye edildi! 3 farklı donanım 2 yeni renk | T10F'nin özellikleri neler?
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltında
Can Holding'in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Ahtapot gibi suç yapısında yeni detaylar | Haberleri her yerden sildirmişler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç Hakk'a yürüdü! Başkan Erdoğan'dan taziye: Ömrünü devlete ve millete hizmete adadı
12 Dev Adam’ın zaferi Komşu’da yankılandı! Yunanistan’da manşetler Ercan Osmani ve Alperen Şengün
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den gündeme ilişkin açıklamalar! "Mülakatlarda haksızlık olduğunu düşünen dava açsın"
Charlie Kirk suikastı, sokak eylemleri… ABD karıştı Trump küresel tetikçi George Soros’u işaret etti
CHP'den istifa eden Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor!
Başkan Erdoğan'dan '12 Dev Adam'a tebrik telefonu! "Sonu şampiyonluk olsun"
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un efsane ismi Abdullah Ercan derbiyi TAKVİM'e değerlendirdi: "Fener çağ dışı futboldan kurtulacak!"
Saatli yağış raporu! 12 il alarm listesinde: Meteoroloji uyardı
Ekrem İmamoğlu yine kitlesine oynadı! Duruşma salonunda savunma yerine şovu tercih etti! Tepkiler peş peşe: "Savunacak bir şeyi olmayınca..."
Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi | Otel pazarlığını yeğen yapmış
İBB'den ulaşıma yine zam! İşte yeni fiyat tarifesi: Ne zaman geçerli olacak?
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum
Finaldeyiz: Bekle bizi Almanya! Türkiye - Yunanistan: 94-68 | MAÇ SONUCU
CHP'li Ekrem İmamoğlu "sahtecilikten" hakim karşısına çıktı! Aylık gelirinin Murat Ongun'dan az olduğunu iddia etti | Davada ara karar açıklandı
Şampiyonlar Ligi öncesi hedef 3 puan! Okan Buruk 11'ini belirledi
Trump açıkladı! Babası ihbar etti: Charlie Kirk'ü öldüren Tyler Robinson gözaltında | Fotoğrafları ortaya çıktı
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!