Filenin Efeleri'nin yeni maçı ne zaman? İşte 12 Dev Adam'ın maç takvimi

Türkiye, Yunanistan'ı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mağlup ederek adını finale yazdırdı. Gelişmelerin ardından 12 Dev Adam'ın oynayacağı yeni maçların tarihi merak ediliyor. İşte maç takvimi...
EUROBASKET TÜRKİYE - ALMANYA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Almanya final maçı 14 Eylül Pazar günü saat 21.00'da canlı olarak yayınlanacak.
EUROBASKET TÜRKİYE - ALMANYA FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?
TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olacak maç Pazar gününün yayın akışında yer alıyor.
Maç şifresiz yayınlanacak.