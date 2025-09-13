Avrupa'nın 12 harikası

Yıllar önce başlayan 12 Dev Adam'ın macerası, hayal kırıklıklarıyla geçen turnuvaların ardından bu kez final umuduyla milyonlarca yürek geçtik ekranın başına.

Maça mükemmel bir hücum performansıyla başlarken özellikle Ercan'ın bulduğu 3'lükler Antetokounmpo'yu perimetrenin dışına çekmemizi sağladı.

Hücumdaki nefis performansımızı savunmaya da yansıtıp Yunanistan'ı basit top kayıplarına zorladık. İkinci çeyreğin başında tıkandık ama Yunanistan'a da yaklaşma şansı vermedik.

Alperen-Ercan bağlantısıyla farkı koruduk. Antetokounmpo ve Dorsey dışında sıcak el bulamayan Yunanistan'ı ilk yarıda tam 10 top kaybına zorlarken hızlı hücumlarla da rüzgarı tamamen arkamıza aldık.

Üçüncü çeyrekte de şifre savunma oldu.

Yunanlıları üst üste top kaybına, haliyle de moral bozukluğuna zorladık.

Son çeyreğe 21 sayı önde giren millilerimiz kontrolü elinde tutarak finale uzandı.

Rakip şimdi Almanya. Yazılacak bir hikaye daha var.

Son bir şarkı için, durmadan devam.

Haydi 12 Dev Adam.

