PODCAST CANLI YAYIN

12 Dev Adam’ın zaferi Komşu’da yankılandı! Yunanistan’da manşetler Ercan Osmani ve Alperen Şengün

12 Dev Adam’ın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan’a karşı 26 sayı farkla kazandığı zafer Komşu’da manşetlere taşındı. Yunan gazeteleri Ercan Osmani ve Alperen Şengün’ün etkili oyununu konuşurken Türkiye’ye karşı ağır bir yenilgi aldıklarını yazdı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
12 Dev Adam’ın zaferi Komşu’da yankılandı! Yunanistan’da manşetler Ercan Osmani ve Alperen Şengün

A Milli Basketbol Takımımızın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenerek finale yükselmesi Komşu basınında büyük yankı uyandırdı.

Türkiye-Yunanistan maçı, AATürkiye-Yunanistan maçı, AA

12 DEV ADAM'IN ZAFERİ KOMŞU'DA YANKILANDI

12 Dev Adam'ın galibiyeti dünya basınında da konuşulurken Komşu ülke Yunanistan ise yenilgilerini yazdı.

Kathimerini, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüKathimerini, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"YUNANİSTAN BEKLENTİLERE KARŞILIK VEREMEDİ"

Yunan gazetesi Kathimerini "Türk teknik adam, Osmani ve Şengün'ü harika bir günde yakalama şansına sahipti, buna karşın Yunanistan'dan hiç kimse beklentilere karşılık veremedi." İfadelerini kullandı.

Türkiye-Yunanistan maçı, AATürkiye-Yunanistan maçı, AA

"BAŞTAN SONA ETKİLİ PERFORMANS"

Kathimerini'de George Georgakopoulus imzasıyla yayımlanan bir haberde ise Türkiye her şeyi yanlış yapan bir Yunan takımını yendi" başlığı kullanıldı be "Baştan sona etkili bir performans sergiledi" dedi.

To Vima, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüTo Vima, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"AĞIR YENİLGİ, 22 HATA, 25 SAYI"

Bir diğer Yunan gazetesi To Vima ise Yunanistan'ın "ağır bir yenilgi" aldığını yazdı. To Vima, Yunan milli takımının 22 hata yaptığını vurgularken Türkiye'nin ise bu hatalardan 25 sayı ürettiğini vurguladı.

Finaldeyiz: Bekle bizi Almanya! Türkiye - Yunanistan: 94-68 | MAÇ SONUCUFinaldeyiz: Bekle bizi Almanya! Türkiye - Yunanistan: 94-68 | MAÇ SONUCU

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'a Togg'un yeni modeli hediye edildi! 3 farklı donanım 2 yeni renk | T10F'nin özellikleri neler?
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltında
Can Holding'in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Ahtapot gibi suç yapısında yeni detaylar | Haberleri her yerden sildirmişler
Başkan Erdoğan'ın Başdanışmanı Hamdi Kılıç Hakk'a yürüdü! Cenaze programı belli oldu
Charlie Kirk suikastı, sokak eylemleri… ABD karıştı Trump küresel tetikçi George Soros’u işaret etti
Başkan Erdoğan'dan '12 Dev Adam'a tebrik telefonu! "Sonu şampiyonluk olsun"
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un efsane ismi Abdullah Ercan derbiyi TAKVİM'e değerlendirdi: "Fener çağ dışı futboldan kurtulacak!"
Saatli yağış raporu! 12 il alarm listesinde: Meteoroloji uyardı
Ekrem İmamoğlu yine kitlesine oynadı! Duruşma salonunda savunma yerine şovu tercih etti! Tepkiler peş peşe: "Savunacak bir şeyi olmayınca..."
Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi | Otel pazarlığını yeğen yapmış
İBB'den ulaşıma yine zam! İşte yeni fiyat tarifesi: Ne zaman geçerli olacak?
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum
Finaldeyiz: Bekle bizi Almanya! Türkiye - Yunanistan: 94-68 | MAÇ SONUCU
CHP'li Ekrem İmamoğlu "sahtecilikten" hakim karşısına çıktı! Aylık gelirinin Murat Ongun'dan az olduğunu iddia etti | Davada ara karar açıklandı
İzmir'de polis merkezine saldırı: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi! Saldırganın anne ve babası dahil 9 kişi tutuklandı!
Nilperi Şahinkaya ağlamaklı gözlerle görüntülendi: "Ben iyiyim, iyi akşamlar."
Fenerbahçe açıkladı! Ocak ayının ilk transferi Real Madrid'den
Şampiyonlar Ligi öncesi hedef 3 puan! Okan Buruk 11'ini belirledi
Trump açıkladı! Babası ihbar etti: Charlie Kirk'ü öldüren Tyler Robinson gözaltında | Fotoğrafları ortaya çıktı
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!