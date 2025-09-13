12 Dev Adam’ın zaferi Komşu’da yankılandı! Yunanistan’da manşetler Ercan Osmani ve Alperen Şengün

A Milli Basketbol Takımımızın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenerek finale yükselmesi Komşu basınında büyük yankı uyandırdı.
12 DEV ADAM'IN ZAFERİ KOMŞU'DA YANKILANDI
12 Dev Adam'ın galibiyeti dünya basınında da konuşulurken Komşu ülke Yunanistan ise yenilgilerini yazdı.
"YUNANİSTAN BEKLENTİLERE KARŞILIK VEREMEDİ"
Yunan gazetesi Kathimerini "Türk teknik adam, Osmani ve Şengün'ü harika bir günde yakalama şansına sahipti, buna karşın Yunanistan'dan hiç kimse beklentilere karşılık veremedi." İfadelerini kullandı.