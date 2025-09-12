PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig'de 7-16. haftanın fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri

Trendyol Süper Lig'de 7 ila 16. haftanın programı TFF tarafından açıklandı. Buna göre derbilerin tarihleri de belli oldu. İşte tüm program...

Açıklanan programa göre derbi tarihleri de belli oldu. Bu kapsamda dört büyükler aşağıdaki günlerde karşı karşıya gelecek.

4 Ekim Cumartesi - (20.00) Galatasaray-Beşiktaş
1 Kasım Cumartesi - (20.00) Galatasaray-Trabzonspor
2 Kasım Pazar - (20.00) Beşiktaş-Fenerbahçe
1 Aralık Pazar - (20.00) Fenerbahçe-Galatasaray
14 Aralık Pazar - (20.00) Trabzonspor-Beşiktaş

ERTELEME MAÇLARININ TARİHLERİ DE AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında UEFA Konferans Ligi play-off maçları sebebiyle ertelenen iki müsabakanın tarihini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, ertelenen TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş ile Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçları 22 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.

Trendyol Süper Lig 7. Hafta

26 Eylül 2025 Cuma

Corendon Alanyaspor – Galatasaray | 20:00 | Alanya Oba Stadyumu

27 Eylül 2025 Cumartesi

İkas Eyüpspor – Göztepe | 17:00

Gaziantep FK – Samsunspor | 17:00 | Gaziantep Stadyumu

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Trabzonspor | 20:00 | Atatürk Olimpiyat

28 Eylül 2025 Pazar

Çaykur Rizespor – Kasımpaşa | 17:00 | Çaykur Didi

Tümosan Konyaspor – RAMS Başakşehir FK | 17:00 | Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu

Zecorner Kayserispor – Gençlerbirliği | 20:00 | RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Fenerbahçe – Hesap.com Antalyaspor | 20:00 | Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

29 Eylül 2025 Pazartesi

Beşiktaş – Kocaelispor | 20:00 | Beşiktaş Park

Trendyol Süper Lig 8. Hafta

3 Ekim 2025 Cuma

Trabzonspor – Zecorner Kayserispor | 20:00 | Papara Park

Hesap.com Antalyaspor – Çaykur Rizespor | 20:00 | Corendon Airlines Park Antalya

4 Ekim 2025 Cumartesi

Gençlerbirliği – Corendon Alanyaspor | 14:30 | Eryaman Stadyumu

Kocaelispor – İkas Eyüpspor | 17:00 | Kocaeli Stadyumu

GalatasarayBeşiktaş | 20:00 | Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park

5 Ekim 2025 Pazar

Kasımpaşa – Tümosan Konyaspor | 14:30 | Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Gaziantep FK | 17:00 | Atatürk Olimpiyat

Göztepe – RAMS Başakşehir FK | 20:00 | Gürsel Aksel Stadyumu

Samsunspor – Fenerbahçe | 20:00 | Samsun Yeni 19 Mayıs

Trendyol Süper Lig 9. Hafta

18 Ekim 2025 Cumartesi

Tümosan Konyaspor – Kocaelispor | 14:30 | Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu

Çaykur Rizespor – Trabzonspor | 17:00 | Çaykur Didi

Beşiktaş – Gençlerbirliği | 17:00 | Beşiktaş Park

RAMS Başakşehir FK – Galatasaray | 20:00 | Başakşehir Fatih Terim

19 Ekim 2025 Pazar

Zecorner Kayserispor – Samsunspor | 14:30 | RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Gaziantep FK – Hesap.com Antalyaspor | 17:00 | Gaziantep Stadyumu

Corendon Alanyaspor – Göztepe | 17:00 | Alanya Oba Stadyumu

Fenerbahçe – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 20:00 | Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

20 Ekim 2025 Pazartesi

İkas Eyüpspor – Kasımpaşa | 20:00

Trendyol Süper Lig 10. Hafta

24 Ekim 2025 Cuma

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Zecorner Kayserispor | 20:00 | Atatürk Olimpiyat

25 Ekim 2025 Cumartesi

Kocaelispor – Corendon Alanyaspor | 17:00 | Kocaeli Stadyumu

Trabzonspor – İkas Eyüpspor | 20:00 | Papara Park

26 Ekim 2025 Pazar

Hesap.com Antalyaspor – RAMS Başakşehir FK | 14:30 | Corendon Airlines Park Antalya

Gençlerbirliği – Tümosan Konyaspor | 17:00 | Eryaman Stadyumu

Galatasaray – Göztepe | 17:00 | Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park

Kasımpaşa – Beşiktaş | 20:00 | Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

27 Ekim 2025 Pazartesi

Samsunspor – Çaykur Rizespor | 20:00 | Samsun Yeni 19 Mayıs

Gaziantep FK – Fenerbahçe | 20:00 | Gaziantep Stadyumu

Trendyol Süper Lig 11. Hafta

31 Ekim 2025 Cuma

RAMS Başakşehir FK – Kocaelispor | 20:00 | Başakşehir Fatih Terim

1 Kasım 2025 Cumartesi

Göztepe – Gençlerbirliği | 17:00 | Gürsel Aksel Stadyumu

GalatasarayTrabzonspor | 20:00 | Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park

2 Kasım 2025 Pazar

Tümosan Konyaspor – Samsunspor | 14:30 | Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu

Zecorner Kayserispor – Kasımpaşa | 17:00 | RHG Enertürk Enerji Stadyumu

BeşiktaşFenerbahçe | 20:00 | Beşiktaş Park

3 Kasım 2025 Pazartesi

İkas Eyüpspor – Hesap.com Antalyaspor | 20:00

Corendon Alanyaspor – Gaziantep FK | 20:00 | Alanya Oba Stadyumu

Çaykur Rizespor – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 20:00 | Çaykur Didi

Trendyol Süper Lig 12. Hafta

7 Kasım 2025 Cuma

Gençlerbirliği – RAMS Başakşehir FK | 20:00 | Eryaman Stadyumu

8 Kasım 2025 Cumartesi

Gaziantep FK – Çaykur Rizespor | 14:30 | Gaziantep Stadyumu

Trabzonspor – Corendon Alanyaspor | 17:00 | Papara Park

Kasımpaşa – Göztepe | 20:00 | Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

Hesap.com Antalyaspor – Beşiktaş | 20:00 | Corendon Airlines Park Antalya

9 Kasım 2025 Pazar

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Tümosan Konyaspor | 14:30 | Atatürk Olimpiyat

Kocaelispor – Galatasaray | 17:00 | Kocaeli Stadyumu

Samsunspor – İkas Eyüpspor | 20:00 | Samsun Yeni 19 Mayıs

Fenerbahçe – Zecorner Kayserispor | 20:00 | Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Trendyol Süper Lig 13. Hafta

22 Kasım 2025 Cumartesi

Zecorner Kayserispor – Gaziantep FK | 14:30 | RHG Enertürk Enerji Stadyumu

İkas Eyüpspor – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 17:00

Galatasaray – Gençlerbirliği | 20:00 | Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park

23 Kasım 2025 Pazar

Göztepe – Kocaelispor | 14:30 | Gürsel Aksel Stadyumu

Beşiktaş – Samsunspor | 17:00 | Beşiktaş Park

Corendon Alanyaspor – Kasımpaşa | 17:00 | Alanya Oba Stadyumu

Çaykur Rizespor – Fenerbahçe | 20:00 | Çaykur Didi

24 Kasım 2025 Pazartesi

Tümosan Konyaspor – Hesap.com Antalyaspor | 20:00 | Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu

RAMS Başakşehir FK – Trabzonspor | 20:00 | Başakşehir Fatih Terim

Trendyol Süper Lig 14. Hafta

28 Kasım 2025 Cuma

Kocaelispor – Gençlerbirliği | 20:00 | Kocaeli Stadyumu

29 Kasım 2025 Cumartesi

Çaykur Rizespor – Zecorner Kayserispor | 14:30 | Çaykur Didi

Gaziantep FK – İkas Eyüpspor | 17:00 | Gaziantep Stadyumu

Kasımpaşa – RAMS Başakşehir FK | 20:00 | Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

Trabzonspor – Tümosan Konyaspor | 20:00 | Papara Park

30 Kasım 2025 Pazar

Hesap.com Antalyaspor – Göztepe | 17:00 | Corendon Airlines Park Antalya

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Beşiktaş | 20:00 | Atatürk Olimpiyat

1 Aralık 2025 Pazartesi

Samsunspor – Corendon Alanyaspor | 20:00 | Samsun Yeni 19 Mayıs

FenerbahçeGalatasaray | 20:00 | Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Trendyol Süper Lig 15. Hafta

5 Aralık 2025 Cuma

Galatasaray – Samsunspor | 20:00 | Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park

6 Aralık 2025 Cumartesi

İkas Eyüpspor – Zecorner Kayserispor | 14:30

Tümosan Konyaspor – Çaykur Rizespor | 17:00 | Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu

RAMS Başakşehir FK – Fenerbahçe | 20:00 | Başakşehir Fatih Terim

7 Aralık 2025 Pazar

Gençlerbirliği – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 14:30 | Eryaman Stadyumu

Kocaelispor – Kasımpaşa | 17:00 | Kocaeli Stadyumu

Göztepe – Trabzonspor | 20:00 | Gürsel Aksel Stadyumu

8 Aralık 2025 Pazartesi

Beşiktaş – Gaziantep FK | 20:00 | Beşiktaş Park

Corendon Alanyaspor – Hesap.com Antalyaspor | 20:00 | Alanya Oba Stadyumu

Trendyol Süper Lig 16. Hafta

12 Aralık 2025 Cuma

Kasımpaşa – Gençlerbirliği | 20:00 | Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

13 Aralık 2025 Cumartesi

Çaykur Rizespor – İkas Eyüpspor | 14:30 | Çaykur Didi

Zecorner Kayserispor – Corendon Alanyaspor | 17:00 | RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Hesap.com Antalyaspor – Galatasaray | 20:00 | Corendon Airlines Park Antalya

14 Aralık 2025 Pazar

Gaziantep FK – Göztepe | 14:30 | Gaziantep Stadyumu

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Kocaelispor | 17:00 | Atatürk Olimpiyat

Samsunspor – RAMS Başakşehir FK | 20:00 | Samsun Yeni 19 Mayıs

TrabzonsporBeşiktaş | 20:00 | Papara Park

15 Aralık 2025 Pazartesi

Fenerbahçe – Tümosan Konyaspor | 20:00 | Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

