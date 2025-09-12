Süper Lig'de 7-16. haftanın fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri

Açıklanan programa göre derbi tarihleri de belli oldu. Bu kapsamda dört büyükler aşağıdaki günlerde karşı karşıya gelecek.
4 Ekim Cumartesi - (20.00) Galatasaray-Beşiktaş
1 Kasım Cumartesi - (20.00) Galatasaray-Trabzonspor
2 Kasım Pazar - (20.00) Beşiktaş-Fenerbahçe
1 Aralık Pazar - (20.00) Fenerbahçe-Galatasaray
14 Aralık Pazar - (20.00) Trabzonspor-Beşiktaş
ERTELEME MAÇLARININ TARİHLERİ DE AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında UEFA Konferans Ligi play-off maçları sebebiyle ertelenen iki müsabakanın tarihini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, ertelenen TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş ile Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçları 22 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.
Trendyol Süper Lig 7. Hafta
26 Eylül 2025 Cuma
Corendon Alanyaspor – Galatasaray | 20:00 | Alanya Oba Stadyumu
27 Eylül 2025 Cumartesi
İkas Eyüpspor – Göztepe | 17:00
Gaziantep FK – Samsunspor | 17:00 | Gaziantep Stadyumu
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Trabzonspor | 20:00 | Atatürk Olimpiyat
28 Eylül 2025 Pazar
Çaykur Rizespor – Kasımpaşa | 17:00 | Çaykur Didi
Tümosan Konyaspor – RAMS Başakşehir FK | 17:00 | Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu
Zecorner Kayserispor – Gençlerbirliği | 20:00 | RHG Enertürk Enerji Stadyumu
Fenerbahçe – Hesap.com Antalyaspor | 20:00 | Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
29 Eylül 2025 Pazartesi
Beşiktaş – Kocaelispor | 20:00 | Beşiktaş Park
Trendyol Süper Lig 8. Hafta
3 Ekim 2025 Cuma
Trabzonspor – Zecorner Kayserispor | 20:00 | Papara Park
Hesap.com Antalyaspor – Çaykur Rizespor | 20:00 | Corendon Airlines Park Antalya
4 Ekim 2025 Cumartesi
Gençlerbirliği – Corendon Alanyaspor | 14:30 | Eryaman Stadyumu
Kocaelispor – İkas Eyüpspor | 17:00 | Kocaeli Stadyumu
Galatasaray – Beşiktaş | 20:00 | Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park
5 Ekim 2025 Pazar
Kasımpaşa – Tümosan Konyaspor | 14:30 | Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Gaziantep FK | 17:00 | Atatürk Olimpiyat
Göztepe – RAMS Başakşehir FK | 20:00 | Gürsel Aksel Stadyumu
Samsunspor – Fenerbahçe | 20:00 | Samsun Yeni 19 Mayıs