Süper Lig'de 7-16. haftanın fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri

Açıklanan programa göre derbi tarihleri de belli oldu. Bu kapsamda dört büyükler aşağıdaki günlerde karşı karşıya gelecek.

4 Ekim Cumartesi - (20.00) Galatasaray-Beşiktaş

1 Kasım Cumartesi - (20.00) Galatasaray-Trabzonspor

2 Kasım Pazar - (20.00) Beşiktaş-Fenerbahçe

1 Aralık Pazar - (20.00) Fenerbahçe-Galatasaray

14 Aralık Pazar - (20.00) Trabzonspor-Beşiktaş

ERTELEME MAÇLARININ TARİHLERİ DE AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında UEFA Konferans Ligi play-off maçları sebebiyle ertelenen iki müsabakanın tarihini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, ertelenen TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş ile Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçları 22 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.