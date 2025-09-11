PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de Tedesco dönemi başladı: İtalyan teknik adamdan ilk rapor ve sürpriz karar

Yaklaşık 10 gündür Sarı-Laciverti takımla ilgili çalışmalar yapan Tedesco’nun sportif direktör Devin Özek, “Heyecan verici bir kadro. Büyük bir potansiyel görüyorum. Hem hızlı hem de teknik futbolcularla çok güçlü bir oyun ortaya çıkarabiliriz.” dediği öğrenildi.

Fenerbahçe’de Tedesco dönemi başladı: İtalyan teknik adamdan ilk rapor ve sürpriz karar

Jose Mourinho sonrası teknik adam bilmecesini çözen ve Domenico Tedesco ile anlaşan Fenerbahçe'de yeni dönemin startı verildi. Sportif direktör Devin Özek'in İtalyan hoca ile ilk teması 1 Eylül tarihinde kurduğu ortaya çıktı.



HÜCUM GÜCÜNDEN ETKİLENDİ

Yaklaşık 10 gündür Sarı- Lacivertli takımla ilgili çalışmalar ve araştırmalar yapan Tedesco'nun Özek'e sunduğu raporla ilgili detaylara TAKVİM ulaştı. Alınan bilgilere göre Tedesco, "Heyecan verici bir kadro. Büyük bir potansiyel görüyorum. Hem hızlı hem de teknik futbolcularla çok güçlü bir oyun ortaya çıkarabiliriz." ifadesini kullandı. 39 yaşındaki hocanın özellikle hücum hattındaki futbolcuların kalitesi ve çeşitliliğinden çok etkilendiği belirlendi.



İstanbul'a gelirken uçakta bile Trabzonspor maçıyla ilgili çalışmalar yapan Tedesco'nun ilk planda takımı 4-2-3-1 sistemiyle sahaya sürmeyi düşündüğü ancak rakibe göre dizilişte değişiklikler de yapabileceği öğrenildi. Dün ilk idmanına çıkan ve futbolcularıyla toplantı yapan İtalyan hocanın takımdaki havadan da son derece memnun olduğu belirlendi.

3-4 DİL KONUŞABİLİYOR

Fenerbahçe'nin yeni hocası Domenico Tedesco'nun 3-4 dili konuşabilmesi takım içi iletişim anlamında çok büyük bir avantaj olarak görülüyor.



TESİSLERDE KALACAĞIM

Fenerbahçe yönetimi gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Domenico Tedesco'nun otelde kalması için tüm hazırlıkları yapmıştı. Ancak İtalyan hocanın, "Tesisleri tanımalı ve havasına alışmalıyım." diyerek otel teklifini kibarca reddederek geceyi Samandıra'da geçirdiği belirlendi.

GÖLE'DEN RAPOR ALDI

Takımın başında Gençlerbirliği deplasmanına çıkan Zeki Murat Göle'nin Tedesco'ya kapsamlı bir rapor sunduğu öğrenildi. Genç teknik adamın Trabzonspor maçı 11'ini bu rapora göre belirleyeceği öğrenildi.

FENER'İN HÜCUM SİLAHLARI



