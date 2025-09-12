PODCAST CANLI YAYIN

Jakub Kaluzinski Başakşehir'e imzayı attı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig’de transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Turuncu-lacivertli ekip, Polonyalı orta saha oyuncusu Jakub Kaluzinski ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Giriş Tarihi:
Jakub Kaluzinski Başakşehir'e imzayı attı

Geçtiğimiz sezon Antalyaspor formasıyla 40 resmi maça çıkan Kaluzinski, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Genç yaşına rağmen orta sahadaki enerjisi ve pas oyunundaki başarısıyla öne çıkan Polonyalı futbolcu, artık Başakşehir için mücadele edecek.

4 YILLIK İMZA

Kulübün resmi açıklamasında, 22 yaşındaki oyuncuyla uzun vadeli bir plan çerçevesinde 4 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek; "Polonyalı Milli oyuncuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB'den ulaşıma yine zam! İşte yeni fiyat tarifesi: Ne zaman geçerli olacak?
Başkan Erdoğan T10F'in ilk teslimat törenine katılacak! Togg'un yeni modelinin özellikleri neler?
CHP'li Ekrem İmamoğlu "sahtecilikten" hakim karşısına çıktı! Aylık gelirinin Murat Ongun'dan az olduğunu iddia etti | Davada ara karar açıklandı
Başkan Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: "Emanete sahip çıkacağız"
Şampiyonlar Ligi öncesi hedef 3 puan! Okan Buruk 11'ini belirledi
BM'de Filistin sorununun iki devletli çözümü oylama ile kabul edildi
Trump açıkladı! Babası ihbar etti: Charlie Kirk'ü öldüren Tyler Robinson gözaltında | Fotoğrafları ortaya çıktı
Fenerbahçe açıkladı! Ocak ayının ilk transferi Real Madrid'den
Askeri konvoy kameralara takıldı! İsrail'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Barak MX hava savunma sistemi sevkiyatı
Jota Silva resmen Beşiktaş'ta!
Memura en az 60 bin TL! Memur emeklisi 2026 Ocak'ta ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM hesapladı
Kremlin'den son dakika: Rusya-Ukrayna barış müzakereleri durduruldu | Trump: Sabrım tükeniyor
Gürsel Tekin'den kendisini linç eden CHP'lilere sert tepki: "Suç ortaklığını bozuyoruz"
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum
NATO kapısında alarm! Rusya ve Polonya tatbikata başladı Polonya dikenli telleri çekti
Emekli zammı için bir ipucu daha! Yeni anket yeni tahmin | Kim ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur'luya yeni maaş hesabı
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!
Charlie Kirk suikastında yeni bomba! Saldırıdan 20 dakika sonra gizli uçak kalktı Mossad iddiası güçlendi | Son ifşası Epstein
Zincir market pizzasında skandal: Bakanlık tek tek ifşa etti! İçinde ne ararsan var: Kanatlı eti, gıda boyası...
Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi