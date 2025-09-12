Jakub Kaluzinski Başakşehir'e imzayı attı

Geçtiğimiz sezon Antalyaspor formasıyla 40 resmi maça çıkan Kaluzinski, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Genç yaşına rağmen orta sahadaki enerjisi ve pas oyunundaki başarısıyla öne çıkan Polonyalı futbolcu, artık Başakşehir için mücadele edecek.

4 YILLIK İMZA

Kulübün resmi açıklamasında, 22 yaşındaki oyuncuyla uzun vadeli bir plan çerçevesinde 4 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek; "Polonyalı Milli oyuncuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.