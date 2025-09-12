Başakşehir'den çifte transfer! Doğan ve Bertuğ imzaladı

Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar ve 21 yaşındaki forvet Bertuğ Yıldırım ile 4'er yıllık sözleşme imzalandı.

RESMEN AÇIKLANDI

Başakşehir'in açıklaması ise şu şekilde:

"Yeni transferlerimiz Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım kulübümüz ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde yer alan Başkanımız Göksel Gümüşdağ, oyuncularımıza hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bonservisi Rennes'te bulunan oyuncular 4 yıllık anlaşma sağladı.

Doğan'a ve Bertuğ'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."