Fenerbahçe'de iki ayrılık! Domenico Tedesco biletlerini kesti

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları sürerken, ayrılıklar konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde, teknik direktörlüğe Domenico Tedesco’nun getirilmesinin ardından kadroda değişiklik rüzgarı esmeye başladı.

Fenerbahçe'de iki ayrılık! Domenico Tedesco biletlerini kesti

Kanarya, 39 yaşındaki İtalyan teknik adam Domenico Tedesco ile iki yıllık sözleşme imzaladığını geçtiğimiz günlerde duyurdu. Yeni hocanın gelişiyle birlikte hem transfer gündemi hareketlendi hem de ayrılacak isimler netleşmeye başladı.

GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE'DEN İKİ İSİM İÇİN DEVREDE

Fotomaç'ın haberine göre, Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği, kadrosunu güçlendirmek için Fenerbahçe'den Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. İki kulüp arasında resmi görüşmelerin başladığı ve transferin kısa sürede netleşebileceği kaydedildi.

SON GÜN CUMA

Transfer döneminin bitimine saatler kala Fenerbahçe'nin bu iki futbolcuyu kiralık olarak göndermesi bekleniyor. Böylece hem genç oyuncuların daha fazla süre bulması sağlanacak hem de sarı-lacivertli kulüp kadro planlamasında esneklik kazanacak.

