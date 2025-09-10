Fenerbahçe'de iki ayrılık! Domenico Tedesco biletlerini kesti

Kanarya, 39 yaşındaki İtalyan teknik adam Domenico Tedesco ile iki yıllık sözleşme imzaladığını geçtiğimiz günlerde duyurdu. Yeni hocanın gelişiyle birlikte hem transfer gündemi hareketlendi hem de ayrılacak isimler netleşmeye başladı.

Bartuğ Elmaz (AA) GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE'DEN İKİ İSİM İÇİN DEVREDE Fotomaç'ın haberine göre, Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği, kadrosunu güçlendirmek için Fenerbahçe'den Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. İki kulüp arasında resmi görüşmelerin başladığı ve transferin kısa sürede netleşebileceği kaydedildi.