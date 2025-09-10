Fenerbahçe'de fırsat transferi zamanı! Üç aday tek imza

"5 BÜYÜK LİGDEN TEKLİFLER ALDIM"

Tedesco, şehre ayak bastıktan sonra şunları söyledi; "Şubat ayından beri Avrupa'nın 5 büyük liginden teklifler aldım. Telefonum birkaç kez çaldı. Hiçbir zaman beni yakalayan o şeyi hissetmemiştim. Ama Fenerbahçe'den gelen teklifi duyduğumda tamamen farklı hissettim. Çok iyi bir etki bıraktı bende. Çok iyi hisler uyandırdı. Her şeyden önce Almanya'da çok fazla Fenerbahçe taraftarı var. Aynı zamanda benim de Fenerbahçe taraftarı olan çok fazla arkadaşım var. Dolayısıyla bu duyguyu biliyorum. Ve ben de kariyerimde bu duyguyu istiyordum çünkü böyle kulüplerde çalışmaktan her zaman çok keyif aldım. Bu kadar büyük ve taraftarların insanlar üzerinde bu kadar büyük etkisi olan kulüplerde çalışmaktan her zaman çok keyif aldım."