Fenerbahçe'de fırsat transferi zamanı! Üç aday tek imza

Domenico Tedesco ile yeni bir döneme başlayan Fenerbahçe'de transfer için çalışmalar sürüyor. İtalyan teknik adamın katılmasının ardından tescil süresinin bitimine çok az bir süre kala takviye planlanıyor.
DERBİ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, günü çift kale maçlarla tamamladı.
Milli takımlarında görev alan oyuncular ise antrenmanda aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
KEREM AKTÜRKĞLU İDMANDA
Yeni transfer Kerem Aktürkoğlu, antrenman öncesinde tesisleri gezerek takım arkadaşlarıyla tanıştı. Sarı-lacivertli kulüpteki ilk günlerini yaşayan milli futbolcunun, kısa süre içinde takıma uyum sağlaması bekleniyor.