Fenerbahçe'de fırsat transferi zamanı! Üç aday tek imza

Türkiye'deki tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyen ve Avrupa'da da üst turlara adını yazdırmayı isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli ekipte orta sahaya yapılacak takviye için üç aday var. Yönetim, bir yıldızı kadrosuna katabilmek adına son saatleri çok iyi değerlendirmek istiyor. İşte detaylar...

Domenico Tedesco ile yeni bir döneme başlayan Fenerbahçe'de transfer için çalışmalar sürüyor. İtalyan teknik adamın katılmasının ardından tescil süresinin bitimine çok az bir süre kala takviye planlanıyor.

DERBİ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, günü çift kale maçlarla tamamladı.

Milli takımlarında görev alan oyuncular ise antrenmanda aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

KEREM AKTÜRKĞLU İDMANDA

Yeni transfer Kerem Aktürkoğlu, antrenman öncesinde tesisleri gezerek takım arkadaşlarıyla tanıştı. Sarı-lacivertli kulüpteki ilk günlerini yaşayan milli futbolcunun, kısa süre içinde takıma uyum sağlaması bekleniyor.

YILDIZLAR DERBİYE HAZIR

Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Ederson, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nun Trabzonspor derbisinde forma giymeleri bekleniyor. Üç futbolcunun da fizik olarak hazır durumda geldikleri bildirildi. Pazar akşamı Kadıköy'de oynanacak dev karşılaşmada, teknik heyetin tercih etmesi halinde bu oyuncuların süre alabileceği ifade edildi.

DJIKU MOSKOVA'DA

Fenerbahçe, Ganalı stoper Alexander Djiku'nun Spartak Moskova'ya transfer olduğunu resmi olarak açıkladı. Yıldız futbolcu için 2.5 milyon Euro bonservis elde edilecek.

RESMEN AÇIKLANDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, oyuncumuz Alexander Djiku'nun transferi konusunda Rusya ligi takımlarından Spartak Moskova ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar gösterdiği emekleri için teşekkür eder, başarılı bir kariyer dileriz."

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonu başında Strasbourg'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Djiku, sarı-lacivertli forma altında 75 maçta görev yaptı. Bu süreçte takıma 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

TEDESCO İSTANBUL'DA

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco getirildi. Sarı lacivertli kulüp ile 2 yıllık sözleşme üzerine el sıkışan Tedesco, İstanbul'a geldi.

"5 BÜYÜK LİGDEN TEKLİFLER ALDIM"

Tedesco, şehre ayak bastıktan sonra şunları söyledi; "Şubat ayından beri Avrupa'nın 5 büyük liginden teklifler aldım. Telefonum birkaç kez çaldı. Hiçbir zaman beni yakalayan o şeyi hissetmemiştim. Ama Fenerbahçe'den gelen teklifi duyduğumda tamamen farklı hissettim. Çok iyi bir etki bıraktı bende. Çok iyi hisler uyandırdı. Her şeyden önce Almanya'da çok fazla Fenerbahçe taraftarı var. Aynı zamanda benim de Fenerbahçe taraftarı olan çok fazla arkadaşım var. Dolayısıyla bu duyguyu biliyorum. Ve ben de kariyerimde bu duyguyu istiyordum çünkü böyle kulüplerde çalışmaktan her zaman çok keyif aldım. Bu kadar büyük ve taraftarların insanlar üzerinde bu kadar büyük etkisi olan kulüplerde çalışmaktan her zaman çok keyif aldım."

DERBİ İLE BAŞLAYACAK

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'deki ilk maçında Trabzonspor sınavına çıkacak. İtalyan çalıştırıcı 17 Eylül'de Alanyaspor ve 21 Eylül'de de Kasımpaşa'ya karşı 3 puan mücadelesi verecek.

İlk Avrupa Ligi karşılaşmasında ise Dinamo Zagreb deplasmanında takımının galibiyeti için saha kenarında olacak.

ORTA SAHADA KRİZ

Sofyan Amrabat ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, 6 numara bölgesinde yalnızca İsmail Yüksek kaldı. Alvarez'in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olması, yönetimi harekete geçirdi. Kritik maçların oynanacağı eylül ve ekim ayları öncesinde orta sahaya takviye yapılması kararı alındı.

ZALAZAR HAMLESİ

Fenerbahçe, orta sahaya takviye yapmak için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin gündemine Portekiz'in Braga takımında forma giyen Uruguaylı futbolcu Rodrigo Zalazar girdi.

BRAGA SICAK BAKMIYOR

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe'nin yanı sıra Rusya temsilcisi Zenit de oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Ancak Braga, kısa süre önce Roger Fernandes'i Al Ittihad'a göndermesinin ardından bir yıldızını daha kaybetmek istemediği için Zalazar'a gelen tekliflere sıcak bakmıyor. Sarı lacivertli ekip buna rağmen ısrarını sürdürüyor.

6 VE 8 OYNAYABİLİYOR

26 yaşındaki futbolcunun Braga ile sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Orta sahada hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen Zalazar, zaman zaman sağ kanatta da forma giyiyor. Bu sezon hızlı bir başlangıç yapan Uruguaylı yıldız, 8 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

22 GOLDE ADI VAR

Zalazar, kariyeri boyunca skorer kimliğiyle öne çıktı. Braga formasıyla iki sezonda 87 maça çıkan oyuncu 21 gol ve 20 asistlik performans sergileyerek toplamda 41 gole doğrudan katkı yaptı. Schalke'de ise 55 maçta 9 gol atıp 13 asist üreterek 22 gole etki etti.

SEZONA ÇOK İYİ BAŞLADI

Uruguay Milli Takımı'nda da kısa sürede farkını ortaya koyan Zalazar, 3 maçta 2 kez fileleri havalandırdı. Bu sezon başında ise Braga formasıyla sergilediği performansla öne çıkan oyuncu, yalnızca 8 maçta 5 gol ve 1 asistle 6 gole doğrudan katkı sağladı.

PALACIOS DA LİSTEDE

Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine kısa süre kala hareketli saatler yaşanıyor. Edson Alvarez'in sakatlığı sonrası orta sahada oluşan boşluğu doldurmak isteyen sarı-lacivertliler, gözünü Bayer Leverkusen'in yıldızı Exequiel Palacios'a çevirdi.

KİRALIK İSTENECEK

Sarı-lacivertlilerin, 26 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Ancak Bayer Leverkusen'in, Palacios'u kiralamaya sıcak bakmadığı ve bonservisiyle satma niyetinde olduğu aktarıldı.

KISA SÜREDE NETLEŞECEK

Transfer görüşmelerinin önümüzdeki 1-2 gün içinde netleşmesi bekleniyor. Palacios'un Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı kısa süre içinde belli olacak.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Exequiel Palacios, geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen formasıyla 38 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 6 asist üreten Palacios, takımının en istikrarlı oyuncuları arasında yer aldı.

PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON EURO

Arjantinli yıldızın güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösteriliyor. Bayer Leverkusen ile olan sözleşmesi ise 2028 yılına kadar devam ediyor.

BISSOUMA DEFTERİ KAPANMADI

Fenerbahçe, transfer döneminin son günlerinde orta sahaya takviye arayışlarını hızlandırdı. Sarı-lacivertli yönetim, daha önce de ilgilendiği Tottenham'ın Malili yıldızı Yves Bissouma için yeniden harekete geçti.

TOTTENHAM OLUMLU

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Tottenham, 29 yaşındaki oyuncunun ayrılığına sıcak bakıyor. Fenerbahçe'nin de kısa süre içinde somut adımlar atması bekleniyor. Bissouma'nın 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor ve kulübü oyuncudan bonservis geliri elde etmek istiyor.

ÖZEL HAYATINA KADAR İRDELENDİ

Fenerbahçe, takımdan bir süre uzak kalması nedeniyle oyuncunun fiziksel durumunu ve özel hayatını detaylı şekilde inceledi. Maç eksiği bulunan Bissouma'nın geldiği gibi sahaya çıkması zor görünüyor. Ancak sarı-lacivertli yönetim, uzun lig ve kupa maratonunda oyuncudan önemli katkı alabileceği düşüncesinde.

OCAK AYINDA LİSTEDE

UEFA Avrupa Ligi kadroları teslim edilmiş olsa da Fenerbahçe'nin Avrupa yoluna devam etmesi halinde Bissouma Ocak ayında kadroya dahil edilebilecek.

