PODCAST CANLI YAYIN

Azerbaycan'da Fernando Santos dönemi bitti

Azerbaycan Futbol Federasyonu, teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı. Takımı, Ukrayna maçında U21 Teknik Direktörü Ayhan Abbasov yönetecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Azerbaycan'da Fernando Santos dönemi bitti

Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Fernando Santos ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Federasyonun açıklamasına göre Portekizli çalıştırıcı ile sözleşme, karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Azerbaycan Milli Takımı'nı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Ukrayna ile oynanacak maça 21 Yaş Altı Milli Takımnın teknik direktörü Ayhan Abbasov çalıştıracak.

Azerbaycan Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasında İzlanda'ya 5-0 mağlup olmuştu.

Konyada hezimet! Türkiye - İspanya: 0-6 | MAÇ SONUCUKonyada hezimet! Türkiye - İspanya: 0-6 | MAÇ SONUCU
Konya'da hezimet! Türkiye - İspanya: 0-6 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı için taziye mesajı! "Saldırganın bağlantıları araştırılıyor"
CHP'de "İstanbul" savaşı! Gürsel Tekin "Geliyorum" dedi... İl binası önünde hareketli dakikalar
Türk Telekom
Son dakika: İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu, 6 yaralı | Saldırgan 16 yaşında! | İşte yakalanma anı
İzmir'deki polis karakoluna hain saldırının görgü tanığı o anları anbean anlattı: Babası görünce bayıldı | Silahı nereden buldu?
Kılıçdaroğlu CHP'deki "şaibe"lilerle aynı kareye girmiyor! TAKVİM yakaladı... Özgür Özel'e prokol revize ettiren kavga
3 yıllık yol haritası! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 2026-2028 OVP programını açıkladı: Enflasyon kalıcı olarak tek haneye inecek
SÖZCÜ'nün "Gürsel Tekin" operasyonu elinde patladı! Apar topar manşet devirdiler... Talimat CHP Genel Merkezi'nden mi?
2025-2026 eğitim-öğretim yılının okul zili çalıyor! İlk ders Yeşil Vatan | İstanbul'da trafik yoğunluğu
Emekli zammı için ipucu OVP'den geldi! 2026'nın ilk ayında kim ne kadar alacak? SSK, BAĞ-KUR'lu için yeni maaş hesabı
Milyonların gözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | Masada enflasyon, Terörsüz Türkiye, Gazze ve Suriye var
Fenerbahçe'ye Portekiz'den bir yıldız daha! Kerem'in ardından...
CHP'li Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrası yaşananlara soruşturma! Bakan Yerlikaya açıkladı: "Asla müsaade etmeyeceğiz"
Memura zam hesabı TAKVİM'de! 2026'da en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, hemşire, polis...
Antalya'daki rüşvet soruşturmasında kim, ne dedi? Çelişkili ifadeler şüphe uyandırdı! Rüşvet suçlarını reddeden İlker Arslan, topu Fazlı Ateş'e attı
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde skandal görüntüler! CHP'li vekil Ali Mahir Başarır polisin üzerine yürüdü: "Buraya gel dedim!"
Konya'da hezimet! Türkiye - İspanya: 0-6 | MAÇ SONUCU
"Kim Milyoner Olmak İster?"de 300 bin TL'lik TÜİK sorusu! Edebiyat öğretmeni Abdurrahman Günay'ın cevabı ne oldu?
Emekliye yüksek promosyon formülü! İşte kazancı artırma yolları
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine telefon! Şehit eşinden anlamlı Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci destekliyorum