Okan Buruk'tan transfer sözleri! "Mucize sonrası zorlanıyorum"

Okan Buruk (AA)
EYÜPSPOR MAÇI
"Ben de bunu istedim. Avrupa maçı oynayacağımız için önceden bizim için en uygun tarihleri veriyoruz federasyona. Cumartesi oynanması bizim için avantaj olacak. Bununla ilgili gerekli girişimi yaptık. TFF de bize yardımcı olmaya çalışıyor diğer kulüplerle birlikte. İki maç arasında 5 gün olursa, bir tane daha taktiksel antrenman yapma şansım olacak. Bunu talep ettik. İnşallah olacak gibi, bekliyoruz."
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
Kura çekildiğinde ne düşünüyordu, şimdi ne düşünüyor?
"Maça çıktığınızda sizin oynadığınız oyun, rakibin oynadığı oyun, o fikstür içindeki performansınıza göre bazı şeyleri belirliyor. Her türlü birinci torbadan çok iyi takımların geleceği belliydi. Oradan iki İngiliz takımı çekmemiz, diğer torbalardan İngiliz takımı çekmememizi sağladı. Belki dördüncü torbadan başka bir takım gelebilirdi. Monaco, oraya göre güçlü bir takım. Kendimizi test edeceğimiz ve iddialı olduğumuz bir fikstür."
"Şampiyonlar Ligi'nde kura çekilmeden ne kadar iddialıysak, şimdi de o kadar iddialıyız."
"Liverpool'a karşı iç saha, bundan önceki maç başarımıza baktığımızda kötü gözükmüyor. Bundan önce hep iyi oyunlar, galibiyetler çıkarmışız."
"Baskı var tabii ki ama bunu buraya getiren biziz. Bu hayalleri kurduran ben ve oyuncularım. Yönetimin kurduğu kadroyla tabii ki. Bu seneki kadroya bakınca, taraftarın Şampiyonlar Ligi'nde hayal kurması normal. Biz de aynı istekteyiz. Duygularımız bir taraftarımızla. Şampiyonlar Ligi bizim için önemli olacak. Çok iyi bir kadro kurduk. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde bunu kullanmamız gerekiyor. Bunu bu sene iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Rotasyonları iyi yapmamız gerekecek. Türkiye Ligi, bizim için her türlü lokomotif. Onun yanında Şampiyonlar Ligi'nde de 24 takımın, 16 takımın, 8 takımın arasında yer almayı hayal kurduk."
Okan Buruk (AA)
PUAN TAHMİNİ
"Bir önceki 13 puanlarla çıkan oldu, çıkamayan oldu. 14 puan, 15 puan kesin çıkar. Diğer takımların durumuna göre. 11-12 direkt çıkmıştı, 11'lerden biri çıkamamıştı. Öyle bir hesaplama yapmadım. Şöyle bir düşüncem var. 8 maç var, hepsini kazanmak için oynayacağız."
LEROY SANE TRANSFERİ
"Leroy Sane'nin sözleşmesi bittiği için direkt anlaşabileceğiniz bir oyuncuydu. Başkanımızın önderliğinde, her şeye karar veren o. Abdullah Bey ile birebir görüşmeleri gerçekleştirdik. Ben de videolu görüşme gerçekleştirdim. Avantajımız, Almanya'dan gelmesi. Çok fazla Türk arkadaşı var. Onun yanında eşinin Türkiye'ye sevgisi. En önemlisi, Galatasaray ile deplasmanda oynamış olması. Nasıl bir atmosfer, tutku olduğunu gördü. Galatasaray taraftarının yarattığı atmosferini gören her oyuncu gelmek için büyük bir istek duyuyorlar. Sane'deki en büyük şeylerden biri. Maddi olarak da iyi bir teklif yaptık. Projemizi anlattık. Burada olduğu için mutlu. Daha da üzerine koyacak gidecek. Bizim için önemli bir transfer oldu. Çok önemli bir kanat oyuncusunu kadromuza kattık."
"Bayern Münih maçı ilk yarı inanılmaz... Belki 60 dakikayı da sayabiliriz. Burada rakibin oyunu çok önemli. Bayern Münih ve Tottenham'a hazırlanırken, rakibi analiz ederek hazırlanıyoruz. Birinci bölgede hiç oynamadık. Ben geldiğimden bu yana birinci bölge savunması ile oynamadık. İkinci ve üçüncü bölge savunmasıyla oynadık. Rakibe, oyunculara göre planlar yapacağız. Dominant oyunumuzdan ödün vermek istemiyoruz. Kime karşı olursa, aynı oyunu ortaya koymaya çalışacağız. Takımıma, taraftarımıza çok güveniyorum. Özellikle iç saha maçları gücümüzü göstereceğimiz maçlar."
"MUCİZE TRANSFER DÖNEMİ"
"İmkansız bir transferi Galatasaray Yönetimi başardı. O zaman da kimse inanmıyordu Osimhen'in alınacağına. Alındıktan sonra daha kolaymış gibi düşünülebilir. Transferin en başında, taraftara sorsanız, sadece Osimhen'i alıp transferi bitirsek, ona bile tamam derlerdi. Onun yanında Sane gibi önemli bir oyuncu. Singo gibi hem genç hem atlet bir oyuncu. Uğurcan gibi Türk Milli Takımı'nın kalecisini kadroya katmak, İlkay Gündoğan gibi bir karakteri kadroya kattık. Diğer oyuncular da aynı şekilde. Mucize bir transfer dönemi geçirdik. Başkanımıza, yönetime, Abdullah Bey'e teşekkür ederim. İstediğimiz tüm oyuncuları aldılar. Kadro yapmakta zorlanacağım, zorlanıyorum. Lig ve Avrupa'ya göre kadroları belirleyeceğiz. Çok önemli bir futbol takımı oluşturduk. Artık bundan sonrası da bende."
UĞURCAN AÇIKLAMASI
"Çok önemli bir futbol takımı oluşturduk. Artık bundan sonra top bende."
"İlkay Gündoğan ile sadece bir futbolcu transfer etmedik, bir karakter transfer ettik."
"Taraftarın istediği çok önemli. Buna önem veriyoruz, başkanımız da buna önem veriyor."
"Uğurcan, ilk günden istediğimiz bir kaleciydi. Yıllardır belki Galatasaray için adı yazıldı. Benim kalecim departmanımın da en çok istediği isimdi."
"Kaleci farklı bir şey. Onu seçmek farklı bir deneyim. 13 yıldır kaleci almamışsınız. O da zorlu bir şeydi. Uğurcan'ın gelmesi, hem Türk olması hem ligi bilmesi hem arkadaşları, yaşı da uygun, uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edebilecek bir yaşta. Türk oyuncunun kadroda olması da çok önemli. Bizim de çok istediğimiz bir seçenekti."
"Barış'a çok önemli teklifler geldi ama kadromuzda tutmak istiyoruz çünkü Şampiyonlar Ligi oynuyoruz."
LİSTEDEKİ İSİMLERİ DUYURDU
"Donnarumma da boşta kalabilirdi, o da Galatasaray'a gelebilirdi. Görüştüğümüz başka isimler de vardı. Bir tanesinin kulübü 40-45 istedi. Bir tanesi başka bir şey istedi. En sonunda çok istediğimiz kaleciyi aldık. Zaten Günay gibi iyi bir kalecimiz vardı. Şu anda iki tane çok iyi kalecimiz oldu."
"Costa, Lammens, Martinez gündemimizdeydi. 5-6 tane kaleci arasından önemli bir kaleci seçtik. Uğurcan'ın en büyük avantajı, çok rahat bir şekilde her türlü baskıyı kaldırabilecek bir kaleci."
"Sadece takım içindeki dengeler değil, UEFA'ya sunduğunuz maaş bütçeniz var. Eğer tutturamazsanız, transfer yasağı veya başka şeyler oluyor. Ben bunu Başakşehir'de yaşadım, Galatasaray bunu yaşadı. UEFA'dan bu tür ceza alma riskiniz var. Galatasaray'ın maaş limitini doldurması için orada da çok doğru bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor."