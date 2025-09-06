Okan Buruk'tan transfer sözleri! "Mucize sonrası zorlanıyorum"

Okan Buruk (AA)

BÜYÜK BAŞARI

"Sabah hem voleybol hem de basketbol maçını izledik. Voleybol maçı özellikle heyecanlıydı. Sonra basketbol takımı biraz rölantide de olsa kazandı. Büyük bir başarı gerçekten. İnşallah ikisi de kupayla döner. A Milli Takım da kazandı. Milli hafta dolu dizgin gidiyor gerçekten."

"Gündem bayağı birikti. Milli ara, transfer bitti, lig başladı. Konuşacak çok fazla şey var."

"İnsanları aydınlatmak için burada olmak güzel oluyor. Bazen çok çıkıyor gibi gözükebilir ama insanları aydınlatmak için, futbolu 24 saat yaşayan bir ülke için bence çok değerli."

GÜRCİSTAN MAÇI

"Galibiyeti getiren birinci golümüzdü. Çok erken golü bulduk. 1-0'ı yakalamak çok önemliydi. Bence galibiyetin şifrelerinden biri bu. Çok iyi bir milli takımımız var. Galatasaray'dan çok fazla oyuncu var milli takımda. Çok fazla Türk oyuncumuz var. Bu bizim için sevindirici. Çok değerli Türk oyuncularımız var. Milli takıma da hizmet ediyorlar. Kazandığımız için çok mutluyum. 54 sene sonra gitmiştik 2002'de. Ben oynadım. Tekrar bir Dünya Kupası'nı hak ediyoruz. O kalitemiz var. Hocamızı da çok başarılı buluyorum. Konya'da İspanya'yı yenersek, birincilik adayı oluruz çok iyi. Montella ile görüşüyoruz. İletişimi çok iyi. Bence oyuncularla da iletişimi çok iyi. İletişim anlamında da doğru bir insan ve bunu çok başarılı bir şekilde yaptığını düşünüyorum."