Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!

Son şampiyon Galatasaray, bu sezon da aynı başarıyı tekrarlamak ve Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirmek istiyor.
İLKAY İMZAYI ATTI
Galatasaray, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ı 2 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan'ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2026/2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:
2025-2026 sezonu için net 4.500.000 Euro, 2026-2027 sezonu için net 4.500.000 Euro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İlkay Gündoğan, Galatasaray ile resmi imzayı attıktan sonra GS Youtube'a açıklamalarda bulundu.
İşte deneyimli orta sahanın imza töreninde yaptığı açıklamalar;
"HEP HAYAL KURUYORDUM"
İlkay Gündoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
"Çok mutluyum. İlk kez formayı giymek gerçekten güzel bir his. Dört gözle bu formayla başarı kazanmaya hazırım. Çocukken Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde televizyonda izliyordum. Hep bir hayal kuruyordum. Belki bir gün bana da nasip olur diye. O gün inşallah yakında gelecek. Umarım ki iyi futbol oynayarak, taraftarımıza zevk vererek başarılı olacağız."
"Bana gösterdiğiniz sevgiden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray ailesinin bir parçası olmak çok özel bir duygu. Bizi tüm sezon boyunca en iyi şekilde destekleyin. Biz sahada sizin hırsınızı hissedersek daha çok geri vereceğiz. İnşallah beraber çok büyük başarılara imza atacağız."
MANCHESTER CITY'YE VEDA ETTİ
İlkay Gündoğan, Manchester City'e veda etti:
"Ayrılma sebebim çok basit. Hala mümkün olduğunca sık futbol oynamak istiyorum. Çünkü bu en sevdiğim şey. Yakında 35 yaşıma gireceğim ama hala çok formda hissediyorum. Bir Şampiyonlar Ligi takımı için üst düzey performans sergilemeye devam edebileceğime gerçekten inanıyorum. Sadece bu da değil. Çocukluğumda tuttuğum takımda oynayacağım ve benim için çok büyük bir anlamı olan ülkede yaşayacağım.''
"BÜYÜK GALATASARAYLIYIM"
Gündoğan, İstanbul'a iner inmez yaptığı açıklamada "Nasip bugüneymiş. Çok heyecanlıyım. Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün. Çok heyecanlıyız. Burada olmaktan mutluyum. En kısa sürede takıma adapte olup, zevkli bir futbol oynamak istiyorum." dedi.
"GALATASARAY ÇOCUKLUK HAYALİM"
Açıklamalarına devam eden yıldız futbolcu, "Galatasaray çocukluk hayalim. Bu formayı giymek hayalimde vardı, bugüne kısmetmiş. Mutluluğumu şu an anlatamam. Aile olarak çok mutlu ve gururluyuz. Yuvama geldim, Galatasaray camiasının parçası olmak gurur verici." ifadelerini kullandı.
"BAŞKA TEKLİFLER OLDU"
Başka takımlardan transfer teklifi geldiğini kaydeden İlkay, "Başka teklifler de oldu ama sıcak baktığım bir şey yoktu. Galatasaray'la görüşmeler mayıs sonu haziran başı başlamıştı. Osimhen'i, Sane'yi hallettiler, biraz beklemek gerekiyordu ama şimdi imzayı atıp Galatasaray'ın parçası olacağız." sözlerini sarf etti.
Yıldız futbolcu konuşması esnasında ayrıca, "Galatasaray'a gelmek için bugünü çok beklemedim çok." ifadelerini de kullandı.
"SANE İLE İYİ ARKADAŞIZ"
Almanya Milli Futbol Takımı'ndan arkadaşı Leroy Sane ile en son 2 hafta önce görüştüğünü dile getiren 34 yaşındaki oyuncu, "Son zamanlarda onunla konuşmadım. İyi tanışıyoruz. İyi de arkadaşız. Beraber iyi futbol oynayacağız." şeklinde konuştu.
"HER ŞEY ÇOK HIZLI GELİŞTİ"
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk ile transferi için görüştüğünü belirten İlkay, "İki gün önce konuşmuştuk. Sonrasında her şey çok hızlı gelişti. Onunla yüz yüze görüşmek istiyorum." dedi.
"BEKLEMEYE DEĞDİ"
Çok gururlu hissettiğini aktaran İlkay, "Çok mutluyuz. Yuvamıza döndük. Galatasaray camiasının bir parçası olmak çok gurur verici. Bugünü çok bekledim. Beklemeye de değdi. Kavuştuk artık. Biraz sürdü ama mutluyuz. Formayı giyip, stada çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum." açıklamasını yaptı.
YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYACAK
1990 doğumlu hücum oyuncusu, Mertens ve Muslera'nın ayrılmasıyla soyunma odasında oluşan ağabeylik boşluğunu dolduracak. Teknik direktör Okan Buruk, saha içinde İlkay'dan 10 numara olarak katkı almaya çalışacak. İlkay, Almanya Milli Takımı'nı 2015'ten önce seçtiği için kural gereği yabancı sayılmayacak ve yerli statüsünde oynayabilecek.
Almanya'da doğup büyüyen ve Almanya Milli Takımı'nda forma giyen İlkay, kariyerinde Schalke 04, Nürnberg, Dortmund, Barcelona ve Manchester City'de oynadı. Sağ ayağını kullanan tecrübeli futbolcu; ön libero, merkez orta saha ve on numara olarak görev yapabiliyor.
BERTUĞ'A KANCA
UEFA listesinin bildirilmesine rağmen Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası için rotasyonu genişletmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Yaz transfer döneminde Leroy Sane, Victor Osimhen, Wilfried Singo, Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, iyi ve güçlü bir ilk 11 kurmayı başarsa da, rotasyona hamleler yapmaya hazırlanıyor.
Kadroda santrafor pozisyonunda görev yapabilen Victor Osimhen ve Mauro Icardi dışında bir alternatifi bulunmayan sarı-kırmızılılar, öncelikle bu mevkiye bir takviye yapmak için harekete geçti.
Galatasaray, Rennes forması giyen 23 yaşındaki milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım'ı transfer etmek istiyor.
HATAYSPOR'DAN RENNES'E TRANSFER OLMUŞTU
2023 yılında Hatayspor'dan Rennes'e transfer olan Bertuğ, ilk sezonunda çok fazla forma şansı bulamamıştı.
Geçtiğimiz sezonu ise La Liga ekibi Getafe'de kiralık geçiren genç futbolcu, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımına döndü.
BU SEZON 2 DAKİKA SÜRE ALDI
Bu sezon ise yine çok fazla forma şansı bulamayan Bertuğ, 3. haftası geride kalan Ligue 1'de yalnızca 1 maçta 2 dakika süre alabildi.
Yeterince forma şansı bulamaması sebebiyle takımdan ayrılmak isteyen 23 yaşındaki forvet, daha çok forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istiyor.
Galatasaray'ın da forvet rotasyonunda eksiklik hissettiği noktada milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
Kulübü ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek milli futbolcunun 2 milyon Euro'luk değeri bulunuyor. A Milli Takım'ın da geniş kadrosunda yer alan Bertuğ Yıldırım bu güne kadar 5 kez milli formayı sırtına geçirirken 2 de gol attı.
GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI
2 sezon önce 5 milyon 400 bin Euro bedelle Rennes'e transfer olan Bertuğ, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Getafe'de 26 maça çıkarken 2 gol ve 1 asist kaydetti.
HAKAN İÇİN YENİ PLAN
Galatasaray, transferin biteceği 12 Eylül'e kadar Hakan Çalhanoğlu için pazarlıklarına devam edecek.
Inter'in 15 milyon euro bonservis bedeli inadı kırılmaya çalışılacak. Sarı-kırmızılılar, 10 milyon euro'ya transferi bitirmeye çalışıyor. Ancak Inter inat ederse Hakan transferi ara döneme veya sezon sonuna kalacak.
INTER İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen milli yıldızın, Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
2021 yılından bu yana Inter forması giyen 31 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 183 maçta 38 gol attı ve 32 asist yaptı.