Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!

İlkay Gündoğan, Galatasaray ile resmi imzayı attıktan sonra GS Youtube'a açıklamalarda bulundu.



İşte deneyimli orta sahanın imza töreninde yaptığı açıklamalar;





"HEP HAYAL KURUYORDUM"



İlkay Gündoğan'ın açıklamaları şu şekilde:



"Çok mutluyum. İlk kez formayı giymek gerçekten güzel bir his. Dört gözle bu formayla başarı kazanmaya hazırım. Çocukken Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde televizyonda izliyordum. Hep bir hayal kuruyordum. Belki bir gün bana da nasip olur diye. O gün inşallah yakında gelecek. Umarım ki iyi futbol oynayarak, taraftarımıza zevk vererek başarılı olacağız."



"Bana gösterdiğiniz sevgiden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray ailesinin bir parçası olmak çok özel bir duygu. Bizi tüm sezon boyunca en iyi şekilde destekleyin. Biz sahada sizin hırsınızı hissedersek daha çok geri vereceğiz. İnşallah beraber çok büyük başarılara imza atacağız."





MANCHESTER CITY'YE VEDA ETTİ İlkay Gündoğan, Manchester City'e veda etti: "Ayrılma sebebim çok basit. Hala mümkün olduğunca sık futbol oynamak istiyorum. Çünkü bu en sevdiğim şey. Yakında 35 yaşıma gireceğim ama hala çok formda hissediyorum. Bir Şampiyonlar Ligi takımı için üst düzey performans sergilemeye devam edebileceğime gerçekten inanıyorum. Sadece bu da değil. Çocukluğumda tuttuğum takımda oynayacağım ve benim için çok büyük bir anlamı olan ülkede yaşayacağım.''

Gündoğan, İstanbul'a iner inmez yaptığı açıklamada "Nasip bugüneymiş. Çok heyecanlıyım. Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün. Çok heyecanlıyız. Burada olmaktan mutluyum. En kısa sürede takıma adapte olup, zevkli bir futbol oynamak istiyorum." dedi.



