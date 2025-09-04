Başkan Erdoğan'dan Gürcistan maçı sonrası millilere tebrik telefonu

3 puanla gruba merhaba diyen Bizim Çocuklar'ı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tebrik etti. Erdoğan, Hakan Çalhanoğlu ve Vincenzo Montella ile telefonda konuştu.

Hakan Çalhanoğlu ve Vincenzo Montella (DHA)

"ONA DİKKAT EDİN"

3-0'dan sonra zorlandıklarını ve mücadelenin rakip takımın üstünlüğüne geçtiğini ifade eden Erdoğan aynı zamanda bu durumun kendilerini zora soktuğunu belirterek "Öldük öldük dirildik. 3-0'dan sonra iş zora girdi. Ona dikkat edin" dedi.

Başkan, tüm oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da İspanya karşısında alacakları galibiyeti Başkan Erdoğan'a hediye edeceklerini söyledi.