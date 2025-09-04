PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan Gürcistan maçı sonrası millilere tebrik telefonu

2026 Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçında Gürcistan ile karşılaşan A Milli Takım, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, futbolculardan Hakan Çalhanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella ile görüşüp tebrik dileklerini iletti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan Gürcistan maçı sonrası millilere tebrik telefonu

Türkiye, Gürcistan'ı 3-1 yenerek Dünya Kupası elemelerine galibiyetle başladı. Goller Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

3 puanla gruba merhaba diyen Bizim Çocuklar'ı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tebrik etti. Erdoğan, Hakan Çalhanoğlu ve Vincenzo Montella ile telefonda konuştu.

Başkan Erdoğan'dan Gürcistan maçı sonrası millilere tebrik telefonu

Hakan Çalhanoğlu ve Vincenzo Montella (DHA)Hakan Çalhanoğlu ve Vincenzo Montella (DHA)

"ONA DİKKAT EDİN"

3-0'dan sonra zorlandıklarını ve mücadelenin rakip takımın üstünlüğüne geçtiğini ifade eden Erdoğan aynı zamanda bu durumun kendilerini zora soktuğunu belirterek "Öldük öldük dirildik. 3-0'dan sonra iş zora girdi. Ona dikkat edin" dedi.

Başkan, tüm oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da İspanya karşısında alacakları galibiyeti Başkan Erdoğan'a hediye edeceklerini söyledi.

Tifliste 3 gollü başlangıç! Gürcistan - Türkiye: 2-3 | MAÇ SONUCUTifliste 3 gollü başlangıç! Gürcistan - Türkiye: 2-3 | MAÇ SONUCU
Tiflis'te 3 gollü başlangıç! Gürcistan - Türkiye: 2-3 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ankara'da sürpriz Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi
Savcı Ercan Kayhan cinayetinde yeni detaylar! 19 yaşındaki katil Mustafa Can Gül 1 sene önce de camları kırmış...
Tiflis'te 3 gollü başlangıç! Gürcistan - Türkiye: 2-3 | MAÇ SONUCU
Hilal Özdemir'in katili Ayberk Kurtuluş Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne böyle girmiş! Güvenlik kamerasında dikkat çeken detay: Aracını durdurmadan...
Başkan Erdoğan'dan Gürcistan maçı sonrası millilere tebrik telefonu
CHP’nin İstanbul'daki ilçe kongreleri yapılmayacak! Seçim çalışmaları durduruldu | CHP'den itiraz: YSK'ya başvurdular
Beşiktaş'tan 4 transfer bombası daha! Kritik güne kadar yoğun pres
Google ile İsrail arasında 45 milyon dolarlık anlaşma! Gazze soykırımını sözleşmeyle örtbas edecekler
Filenin Sultanları tarih yazarak yarı finalde! Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri: 3-1 | MAÇ SONUCU
SDG/YPG kaşınıyor! İsrail "Suriye" sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Olay gönderme: "Gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz"
Teknoloji lobicileri tekelci Google’ın arkasında! ABD’de “tarihi dava” devam ediyor
CHP'de 15 Eylül sancısı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel'in planı | İşte masadaki senaryolar
Google çöktü operasyon ortaya çıktı! 3 yıllık siber saldırı: Savunma ve medya şirketlerini klonlayıp yasa dışı porno ve bahis sitelerine yönlendirdiler
"Şaibe" davası öncesi çok konuşulacak gelişme! Kurultay dosyasına bakan mahkeme "İstanbul dosyalarını" istedi
Yenidoğan Çetesi davası başladı! Bebek katilleri yeniden hakim karşısında
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
Asrın inşasında 300 bin yuva tamam! Başkan Erdoğan anahtar teslim törenine katılacak
MSB'den SDG'ye net mesaj: Suriye'deki süreci sabote etmeyin
Aynı annesi! MasterChef Danilo Zanna’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu babasının boyuna yetişti!