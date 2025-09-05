PODCAST CANLI YAYIN

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'a konuk oldu. Bizim Çocuklar, Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'nun (2) golleriyle rakibini 3-2 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı. İşte maçta yaşananlar...

Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri ilk mücadelesinde Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti.

Uğurcan Çakır, Galatasaray'a transferi sonrası ilk kez milli takım formasını terletti (AFP)Uğurcan Çakır, Galatasaray'a transferi sonrası ilk kez milli takım formasını terletti (AFP)

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada milli takım öne geçti. Arda Güler'in sol taraftan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Mert Müldür kafayı vurdu, topu köşeden ağlara yolladı: 0-1.

10. dakikada milliler ikinci gole yaklaştı. Ön alanda yapılan baskıda İsmail Yüksek, kaptığı topu Arda Güler'e verdi. Ceza sahasına giren Arda'nın şutunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak yükseklik kazanıp kornere çıktı.

41. dakikada ay-yıldızlı ekip ikinci golünü buldu. Kullanılan serbest vuruşta, ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun ayak içiyle şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

Mücadelenin ilk yarısı, A Milli Takım'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada Arda Güler'in pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus'un pasında penaltı noktası üzerinde Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top ağlara gitti. 0-3

63. dakikada Kvaratshkelia'nın şutunda top direkten döndü. Dönen topu Davitashvili filelere yolladı. 1-3

71. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası Kochorashvili'ye yapılan hareketi inceleyen hakem Davide Massa, Barış Alper Yılmaz'a direkt kırmızı kart gösterdi.

84. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Kvaratskhelia'nın sert şutunda kaleci Uğurcan topu çeldi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

90+8. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Kvaratskhelia'nın yerden şutunda top ağlarla buluştu. 2-3

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye imza atmasından sonra golleriyle maça damgasını vurdu (REUTERS)Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye imza atmasından sonra golleriyle maça damgasını vurdu (REUTERS)

MONTELLA'DAN UĞURCAN KARARI

Vincenzo Montella, takımını sahaya Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle sürdü.

İsmail Yüksek, Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün (REUTERS)İsmail Yüksek, Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün (REUTERS)

ORKUN KÖKÇÜ YEDEKLERDE

Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu ve Kaan Ayhan, yedekler arasında yer aldı.

Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Can Uzun ve Deniz Gül ise maç kadrosunda yer almadı.

Mert Müldür'ün gol sevinci (AA)Mert Müldür'ün gol sevinci (AA)

MERT MÜLDÜR YİNE AÇILIŞI YAPTI

Karşılaşmanın ilk golünü Mert Müldür kaydetti. 3. dakikada ağları havalandıran Fenerbahçe'nin yıldızı, Avrupa Şampiyonası'nda da açılışı yapan isim olmayı başarmıştı.

Deneyimli sağ bek, ay yıldızlı formayla attığı 3 golün ikisini Gürcüler karşısında kaydetmiş oldu.

Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevinci (REUTERS)Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevinci (REUTERS)

KEREM'İN GOLÜ SONRASI FLAŞ DESTEK

Maçta ikinci gol Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Fenerbahçe'ye transfer sürecinde Instagram hesabından sildiği fotoğraflar nedeniyle eski takım arkadaşlarının hedefi olduğu öne sürülen milli yıldıza Yunus Akgün destek verdi.

Başarılı futbolcu, Kerem'in ikinci golünde de asisti yapan isim oldu.

Barış Alper Yılmaz (AFP)Barış Alper Yılmaz (AFP)

BARIŞ ALPER YILMAZ 4 DAKİKA SAHADA KALDI

A Milli Takım, Gürcistan ile deplasmanda oynadığı maçta 10 kişi kaldı.

A Milli Takım'da Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın 71. dakikasında kırmızı kart gördü.

Oyuna 67'de giren Barış Alper, sadece 4 dakika sonra kırmızı kart gördü.

Barış Alper Yılmaz, İspanya maçında cezalı duruma düştü.

Kerem Aktürkoğlu (EPA)Kerem Aktürkoğlu (EPA)

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar, ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.

Ay-yıldızlı taraftarlar, yaklaşık 55 bin seyirci kapasitesine sahip Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda kendilerine ayrılan yeri büyük oranda doldurdu.

Millierin gol sevinci (AFP)Millierin gol sevinci (AFP)

BİR SONRAKİ RAKİP İSPANYA

Millilerimiz, Gürcistan'ın ardından 7 Eylül'de Konya'da İspanya ile karşılaşacak.

Maç 21.45'te başlayacak.

