Tottenham'da Yves Bissouma için karar

İngiliz ekibinde sakatlığı da bulunan Bissouma, teknik heyetin tercihiyle Şampiyonlar Ligi listesine dahil edilmedi. Bu durum, oyuncunun geleceğiyle ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Yves Bissouma (Takvim Foto Arşiv) SEZON BAŞLANGICI VE SÖZLEŞME DURUMU Bu sezon Tottenham formasıyla henüz sahaya çıkamayan 28 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Ancak kulüp planlamasında geri planda kalması, ara transfer döneminde ayrılık ihtimalini güçlendiriyor.