Tottenham'da Yves Bissouma için karar

Tottenham Hotspur’un orta saha oyuncusu Yves Bissouma için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Transfer döneminde hem Fenerbahçe hem de Galatasaray’ın gündemine gelen Malili futbolcu, kulübünün UEFA Şampiyonlar Ligi listesine alınmadı.

Tottenham'da Yves Bissouma için karar

İngiliz ekibinde sakatlığı da bulunan Bissouma, teknik heyetin tercihiyle Şampiyonlar Ligi listesine dahil edilmedi. Bu durum, oyuncunun geleceğiyle ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

SEZON BAŞLANGICI VE SÖZLEŞME DURUMU

Bu sezon Tottenham formasıyla henüz sahaya çıkamayan 28 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Ancak kulüp planlamasında geri planda kalması, ara transfer döneminde ayrılık ihtimalini güçlendiriyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN İLGİSİ

Transfer döneminde Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelen Bissouma, o dönemde kadroda düşünülse de Tottenham'ın oyuncuyu göndermeye sıcak bakmaması nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Yaşanan son gelişmelerle birlikte, ara transfer döneminde Bissouma için Türkiye ihtimalinin yeniden gündeme gelebileceği yorumları yapılıyor.

