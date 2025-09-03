Josef'ten Sergen Yalçın ile görüşme!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza, ailesiyle birlikte geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. Brezilyalı eski futbolcunun bu ziyaretinin sebebi ortaya çıktı.
SERGEN YALÇIN İLE GÖRÜŞME
Josef, Beşiktaş teknik heyetine katılmak için Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmeden kesin bir kararın çıkması bekleniyor.
Josef de Souza daha önce sosyal medya hesabından para istemediğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Her zaman kalpten Beşiktaşlıyım. Kulübün bu yönde herhangi bir ihtiyacı, isteği olduğu takdirde gerek saha içine gerek saha dışında her şeyi yapmaya hazırım. Ben kulübün parasını istemiyorum, sadece Beşiktaş'ın tekrar şampiyon olmasını istiyorum."