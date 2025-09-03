PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş atağa geçti! Ezeli rakipten çifte transfer

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar son olarak Cerny'yi kadrosuna katarken, ezeli rakibinden iki yıldızla da anlaşma aşamasına geldi. İşte o isimler ve detaylar...

Giriş Tarihi:
Beşiktaş atağa geçti! Ezeli rakipten çifte transfer

Beşiktaş'ın Bosna-Hersekli orta sahası Amir Hadziahmetovic, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye kiralandı

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hull City ile anlaşmaya varılmıştır.

Amir Hadziahmetovic'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.''

Beşiktaş, 28 yaşındaki oyuncuyu 2023 yılında Konyaspor'dan kadrosuna katmıştı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giyen Hadziahmetovic 23 maçta 1 gol, 1 asist kaydetti.

ONANA İTALYA'YA

Beşiktaş'ta Jean Onana ile ayrılık gerçekleşti.

Siyah-beyazlılar, Jean Onana'nın şarta bağlı satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması:

"Profesyonel futbolcumuz Jean Onana'nın 2025-26 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi hususunda Genoa CFC ile anlaşmaya varılmıştır."

Onana, geçen sezonun ikinci yarısını da İtalyan ekibinde kiralık olarak geçirmişti. Genoa'da 9 maçta süre bulan Onana, skor katkısı sağlayamadı.

ARROYO CRUZEIRO'DA

Brezilya Ligi ekiplerinden Cruzeiro, Beşiktaş'tan Keny Arroyo'yu transfer ettiğini duyurdu.

Brezilya ekibi, Ekvadorlu genç futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Cruzeiro, Keny Arroyo'nun transferi için 8 milyon euro bonservis + 500 bin euro bonus ödeyecek.

Keny Arroyo'nun Cruzerio'da 25 maça çıkması halinde, 500 bin euroluk bonus devreye girecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Keny Arroyo'nun nihai transferi hususunda Cruzeiro EC ile anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Keny Arroyo'nun ilk açıklamaları:

"Cruzeiro gibi büyük bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Cruzeiro'ya geleceğimden haberdar olduğumda çok heyecanlandım. Brezilya'da çok büyük bir kulüp; en iyisini yapmayı ve onlarla birçok kupa kazanmayı deneyeceğim."

CERNY KONTROLDEN GEÇTİ

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini yürüttüğü Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Cerny, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolüne girdi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Cerny; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

CENGİZ ÜNDER İLE ANLAŞMA YAKIN

Transferin hareketli takımlarından Beşiktaş, bir sürpriz transfere daha imza atmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunu Cengiz Ünder'i transfer etmek için harekete geçti. Yönetimin, Fenerbahçe'ye resmi teklifini sunduğu ve cevap beklediği bildirildi.

GELMEYE İSTEKLİ

28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Beşiktaş formayı giymek için yıllık maaşında indirime gitmeye hazır olduğu aktarıldı. Yeni teknik direktör Sergen Yalçın da bu transferi çok istiyor.

"LİGİN YILDIZI YAPAYIM"

Deneyimli teknik adam, yorumculuk yaptığı dönemde Cengiz ile ilgili, "Cengiz çok iyi oyuncu. Ver bana ligin yıldızı yapayım. Çok da uzun sürmez, 1 ay… Ozan Tufan'ı nasıl yaptıysam onu da yaparım" demişti.

Cengiz Ünder'in adı geçtiğimiz sezonun devre arasında da gündeme gelmişti. Fenerbahçe, tecrübeli yıldızın ayrılığı halinde ekstra bir kiralama bedeli talep etmiyor.

2 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Marsilya'dan 15 milyon Euro karşılığında Sarı-lacivertlilere transfer olan kanat oyuncusunun, 2 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

2024-2025 sezonunda hem Fenerbahçe hem de Los Angeles FC'de toplam 25 maça çıkan Ünder, 2 gol atarken 3 asist katkısı sağladı.

DJIKU ISRARI

Fenerbahçe'nin gelecek planlarında yer almayan Alexander Djiku için Beşiktaş'ın devreye girdiği öğrenildi.

SPARTAK MOSKOVA VE BEŞİKTAŞ YARIŞI

Tecrübeli savunmacının önünde yalnızca iki seçenek var: Rusya'dan Spartak Moskova ya da Türkiye'den Beşiktaş.

Rusya ve Türkiye'de transfer penceresi 12 Eylül'de sona erecek.


