Beşiktaş atağa geçti! Ezeli rakipten çifte transfer

Beşiktaş'ın Bosna-Hersekli orta sahası Amir Hadziahmetovic, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye kiralandı
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
''Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hull City ile anlaşmaya varılmıştır.
Amir Hadziahmetovic'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.''
Beşiktaş, 28 yaşındaki oyuncuyu 2023 yılında Konyaspor'dan kadrosuna katmıştı.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giyen Hadziahmetovic 23 maçta 1 gol, 1 asist kaydetti.