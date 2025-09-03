Adem Arous Kasımpaşa'da

Kulübün resmi duyurusunda, "Yeni transferimiz Adam Arous, sağlık kontrollerinin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Adam Arous'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

GENÇ STOPERİN KARİYERİ

Adem Arous, geçtiğimiz sezon Stade Tunisien formasıyla 45 maçta görev aldı. Bu süreçte 3 sarı kart gören Tunuslu savunmacı, 1 de gol kaydetti. Fiziksel gücü, hava toplarındaki etkinliği ve oyunu geriden kurma becerisiyle dikkat çeken Arous'un, Süper Lig'de Kasımpaşa savunmasına dinamizm katması bekleniyor.