Yusuf Akçiçek'ten Fenerbahçe sözleri ve Jose Mourinho itirafı

Genç stoper, Fenerbahçe'de geçirdiği yılların kendisi için çok özel olduğunu vurgulayarak "Fenerbahçe altyapısında oynarken hep A takımla antrenman yapmayı hayal ederdim. Yatağa yattığımda taraftarlarımızın önünde oynamanın hayalini kurardım. Bu formayı giymek benim için bir gururdu." diye konuştu.

Yusuf Akçiçek (AA) MOURINHO'YA ÖVGÜ: "FUTBOLDAKİ BABAM" Yusuf Akçiçek, kariyerinde önemli bir yere sahip olan Jose Mourinho hakkında da övgü dolu sözler sarf etti: "Mourinho ile çalışmaktan büyük keyif aldım. Bana inandı ve bana zorlu maçlarda şans verdi. Bu yüzden Mourinho benim futboldaki babam."