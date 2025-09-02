Yusuf Akçiçek'ten Fenerbahçe sözleri ve Jose Mourinho itirafı

Genç stoper, Fenerbahçe'de geçirdiği yılların kendisi için çok özel olduğunu vurgulayarak "Fenerbahçe altyapısında oynarken hep A takımla antrenman yapmayı hayal ederdim. Yatağa yattığımda taraftarlarımızın önünde oynamanın hayalini kurardım. Bu formayı giymek benim için bir gururdu." diye konuştu.
MOURINHO'YA ÖVGÜ: "FUTBOLDAKİ BABAM"
Yusuf Akçiçek, kariyerinde önemli bir yere sahip olan Jose Mourinho hakkında da övgü dolu sözler sarf etti:
"Mourinho ile çalışmaktan büyük keyif aldım. Bana inandı ve bana zorlu maçlarda şans verdi. Bu yüzden Mourinho benim futboldaki babam."
"AL HİLAL DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİNDEN"
Transfer sürecine ve yeni hedeflerine de değinen genç futbolcu, Suudi ekibini küresel bir dev olarak nitelendirerek; "Al Hilal çok büyük kulüp. Sadece Orta Doğu'da değil tüm dünyada. Takımda iyi bir teknik adam ve çok büyük isimler var. Benim hedefim sadece kupalar kazanmak." dedi.