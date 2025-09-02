Fenerbahçe'den 8 numara bombası! Real Madrid'den gelecek
Transferde neredeyse her bölgeye takviye yapan Fenerbahçe'de sıra 8 numaraya geldi. Orta sahaya Edson Alvarez takviyesi yapan sarı lacivertliler, özellikle Fred'i yedekleyebilecek bir ismin peşine düştü. İşte o isim ve detaylar...
Sarı lacivertliler son olarak kadrosunu Brezilyalı kaleci Ederson ile güçlendirdi.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Sarı lacivertliler, Manchester City ile Ederson transferi için 13+2 milyon euro bonservis bedeli karşılığı anlaşma sağladı.
Ederson'un menajeri Jorge Mendes ve Fenerbahçe yöneticisi Devin Özek, oyuncunun kişisel şartlarında da anlaşmaya vardı.
EDERSON'A 4 YILLIK SÖZLEŞME
Ederson, Fenerbahçe ile 2029'a kadar sözleşme imzalayacak ve yıllık 8+2 milyon euro kazanacak.
Ederson, saat 01.15 sularında İstanbul'a iniş yaptı.
BU SEZON OYNAMADI
Ederson, Manchester City'nin bu sezon ligde oynadığı 3 maçta da süre bulamadı.
2017 yılından bu yana Manchester City forması giyen Ederson'un, güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
ASENSIO DA AÇIKLANDI
Fenerbahçe, 29 yaşındaki hücum oyuncusu Marco Asensio'yu transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
"Kulübümüz, İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun kalıcı transferi için Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.''
MARCO ASENSIO: "BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
"Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum."
DEVİN ÖZEK: "FENERBAHÇE'DE OYNAMAYA CAN ATIYORDU"
"Marco, ilk konuşmamızdan itibaren Fenerbahçe'de oynamaya can atıyordu. Yaratıcılığı, teknik becerileri, oyun zekası ve şampiyonluk tecrübesiyle takımımıza çok şey katacak. Bu özel oyuncuyu kulübümüze kazandırdığımız için çok mutluyuz.
KEREM AKTÜRKOĞLU DUYURULDU
Fenerbahçe Kulübü, Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Kerem Aktürkoğlu'nun 9 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.
"NEDEN 'EN ŞEREFLİ' DEDİM..."
Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Kerem, "Ben niye, 'Türkiye'nin en şerefli kulübüne geldiğim için mutluyum' dedim biliyor musunuz? Ben sözleşmeli olduğum her kulüp için son ana kadar %100'ümü verdim, aksini hiç düşünmedim. Bu Benfica'dayken de böyleydi.
Benfica-Fenerbahçe maçları öncesinde transferim sonuçlanmadığı, Benfica beni göndermeyi kabul etmediği için ben Hakan Safi ve Başkanımıza 'Oynayacağım' dedim. Bana Başkanımız, 'Tabii ki oynayacaksın. Mukaveleli olduğun kulübe ne yapman gerekiyorsa onu yapacaksın.' dedi. Sayın Hakan Safi de bana, 'Elinden gelenin en iyisini yapacaksın. Böyle biri olmasan biz zaten seni bu kadar istemeyiz.' dedi. Benim için aksini yapmam zaten düşünülemezdi. Ama maçta gol atıp Benfica'nın turu atlamasına neden olduktan sonra işler değişir diye düşünmedim desem yalan olur. Ancak hem taraftarımız hem yönetimimiz çok asil bir şekilde yapmam gerekeni yaptığımı dile getirdiler. Ve Başkanımız hemen ertesi gün beni arayıp, 'Biz seni istiyoruz ve alacağız. Sen yapman gerekeni yaptın.' dediler.
İşte bu şerefli davranışlar dünkü açıklamamın sebepleri. Yoksa kuru hamaset veya başkalarının zorlama yorumlarıyla diğer camialara hakaret gibi bir amacım yok, olamaz da. Ben Fenerbahçe kariyerimde sahada performansımla konuşmak istiyorum. Üstün bir çabayla saha dışı polemiklere çekilmek istendiğimin farkındayım. Ama dün de dediğim gibi bu şerefli camianın bana gösterdiği bu değere karşılığı sahada vermek ve hak ettiği şampiyonlukta en büyük katkı verenlerden biri olmak tek hedefim." açıklamasında bulundu.
SOFYAN AMRABAT GİTTİ
Fenerbahçe, Faslı orta saha Sofyan Amrabat'ın Real Betis'e kiralandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
''Kulübümüz oyuncumuz Sofyan Amrabat'ın kiralık transferi konusunda İspanya'nın Real Betis kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.
Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz.''
PERFORMANSI
Amrabat, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 39 maçta 2 gol, 4 asist kaydetti. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon da sarı-lacivertli formayı 6 maçta terletti.
DIEGO CARLOS İTALYA'DA
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Diego Carlos'un yeni adresi belli oldu.
Sarı-lacivertli kulüp, 32 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusunun İtalya Ligi takımlarından Como'ya kiralandığını duyurdu.
Transfer için yapılan açıklamada "Kulübümüz, Brezilyalı oyuncumuz Diego Carlos'un kiralık transferi konusunda İtalya'nın Como Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Diego'ya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.
LIVAKOVIC KİRALANDI
La Liga ekiplerinden Girona, Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic için harekete geçti.
İspanyol kulübünün, Hırvat file bekçisinin transferi için sarı-lacivertli kulüple anlaştı.
Girona, 28 yaşındaki Livakovic'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacak. İki kulüp, Livakovic'in 2,5 milyon euroluk maaşını yarı yarıya ödeyecek.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Livakovic'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
DJIKU RUSYA YOLCUSU
Fenerbahçe'de savunma hattının önemli isimlerinden Alexander Djiku, Rusya'ya transfer oluyor.
Sarı-lacivertliler ile Spartak Moskova arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Tarafların el sıkıştığı transfer için Rus ekibinin ödeyeceği bonservis bedelinin 4 milyon Euro civarında olacağı belirtildi.
SIRA 8 NUMARADA
CEBALLOS BOMBASI
Fenerbahçe'nin bu doğrultuda Dani Ceballos'u gündemine aldığı öğrenildi.
Marsilya'ya transferi gerçekleşmeyen yıldız orta saha için Fenerbahçe'nin kiralama teklifi sunduğu belirtildi.