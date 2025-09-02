PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'den 8 numara bombası! Real Madrid'den gelecek

Transferde neredeyse her bölgeye takviye yapan Fenerbahçe'de sıra 8 numaraya geldi. Orta sahaya Edson Alvarez takviyesi yapan sarı lacivertliler, özellikle Fred'i yedekleyebilecek bir ismin peşine düştü. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'den 8 numara bombası! Real Madrid'den gelecek

Fenerbahçe transferde adeta şaha kalktı.

Sarı lacivertliler son olarak kadrosunu Brezilyalı kaleci Ederson ile güçlendirdi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Sarı lacivertliler, Manchester City ile Ederson transferi için 13+2 milyon euro bonservis bedeli karşılığı anlaşma sağladı.

Ederson'un menajeri Jorge Mendes ve Fenerbahçe yöneticisi Devin Özek, oyuncunun kişisel şartlarında da anlaşmaya vardı.

EDERSON'A 4 YILLIK SÖZLEŞME

Ederson, Fenerbahçe ile 2029'a kadar sözleşme imzalayacak ve yıllık 8+2 milyon euro kazanacak.

Ederson, saat 01.15 sularında İstanbul'a iniş yaptı.

BU SEZON OYNAMADI

Ederson, Manchester City'nin bu sezon ligde oynadığı 3 maçta da süre bulamadı.

2017 yılından bu yana Manchester City forması giyen Ederson'un, güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

ASENSIO DA AÇIKLANDI

Fenerbahçe, 29 yaşındaki hücum oyuncusu Marco Asensio'yu transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Kulübümüz, İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun kalıcı transferi için Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı ile anlaşmaya vardı.
29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.''

MARCO ASENSIO: "BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

"Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum."

DEVİN ÖZEK: "FENERBAHÇE'DE OYNAMAYA CAN ATIYORDU"

"Marco, ilk konuşmamızdan itibaren Fenerbahçe'de oynamaya can atıyordu. Yaratıcılığı, teknik becerileri, oyun zekası ve şampiyonluk tecrübesiyle takımımıza çok şey katacak. Bu özel oyuncuyu kulübümüze kazandırdığımız için çok mutluyuz.

KEREM AKTÜRKOĞLU DUYURULDU

Fenerbahçe Kulübü, Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Kerem Aktürkoğlu'nun 9 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.

"NEDEN 'EN ŞEREFLİ' DEDİM..."

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Kerem, "Ben niye, 'Türkiye'nin en şerefli kulübüne geldiğim için mutluyum' dedim biliyor musunuz? Ben sözleşmeli olduğum her kulüp için son ana kadar %100'ümü verdim, aksini hiç düşünmedim. Bu Benfica'dayken de böyleydi.

Benfica-Fenerbahçe maçları öncesinde transferim sonuçlanmadığı, Benfica beni göndermeyi kabul etmediği için ben Hakan Safi ve Başkanımıza 'Oynayacağım' dedim. Bana Başkanımız, 'Tabii ki oynayacaksın. Mukaveleli olduğun kulübe ne yapman gerekiyorsa onu yapacaksın.' dedi. Sayın Hakan Safi de bana, 'Elinden gelenin en iyisini yapacaksın. Böyle biri olmasan biz zaten seni bu kadar istemeyiz.' dedi. Benim için aksini yapmam zaten düşünülemezdi. Ama maçta gol atıp Benfica'nın turu atlamasına neden olduktan sonra işler değişir diye düşünmedim desem yalan olur. Ancak hem taraftarımız hem yönetimimiz çok asil bir şekilde yapmam gerekeni yaptığımı dile getirdiler. Ve Başkanımız hemen ertesi gün beni arayıp, 'Biz seni istiyoruz ve alacağız. Sen yapman gerekeni yaptın.' dediler.

İşte bu şerefli davranışlar dünkü açıklamamın sebepleri. Yoksa kuru hamaset veya başkalarının zorlama yorumlarıyla diğer camialara hakaret gibi bir amacım yok, olamaz da. Ben Fenerbahçe kariyerimde sahada performansımla konuşmak istiyorum. Üstün bir çabayla saha dışı polemiklere çekilmek istendiğimin farkındayım. Ama dün de dediğim gibi bu şerefli camianın bana gösterdiği bu değere karşılığı sahada vermek ve hak ettiği şampiyonlukta en büyük katkı verenlerden biri olmak tek hedefim." açıklamasında bulundu.

SOFYAN AMRABAT GİTTİ

Fenerbahçe, Faslı orta saha Sofyan Amrabat'ın Real Betis'e kiralandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Kulübümüz oyuncumuz Sofyan Amrabat'ın kiralık transferi konusunda İspanya'nın Real Betis kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.

Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz.''

PERFORMANSI

Amrabat, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 39 maçta 2 gol, 4 asist kaydetti. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon da sarı-lacivertli formayı 6 maçta terletti.

DIEGO CARLOS İTALYA'DA

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Diego Carlos'un yeni adresi belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüp, 32 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusunun İtalya Ligi takımlarından Como'ya kiralandığını duyurdu.

Transfer için yapılan açıklamada "Kulübümüz, Brezilyalı oyuncumuz Diego Carlos'un kiralık transferi konusunda İtalya'nın Como Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Diego'ya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.

LIVAKOVIC KİRALANDI

La Liga ekiplerinden Girona, Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic için harekete geçti.

İspanyol kulübünün, Hırvat file bekçisinin transferi için sarı-lacivertli kulüple anlaştı.

Girona, 28 yaşındaki Livakovic'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacak. İki kulüp, Livakovic'in 2,5 milyon euroluk maaşını yarı yarıya ödeyecek.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Livakovic'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

DJIKU RUSYA YOLCUSU

Fenerbahçe'de savunma hattının önemli isimlerinden Alexander Djiku, Rusya'ya transfer oluyor.

Sarı-lacivertliler ile Spartak Moskova arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Tarafların el sıkıştığı transfer için Rus ekibinin ödeyeceği bonservis bedelinin 4 milyon Euro civarında olacağı belirtildi.

SIRA 8 NUMARADA

Transferde neredeyse her bölgeye takviye yapan Fenerbahçe'de sıra 8 numaraya geldi.

Orta sahaya Edson Alvarez takviyesi yapan sarı lacivertliler, özellikle Fred'i yedekleyebilecek bir ismin peşine düştü.

CEBALLOS BOMBASI

Fenerbahçe'nin bu doğrultuda Dani Ceballos'u gündemine aldığı öğrenildi.

Marsilya'ya transferi gerçekleşmeyen yıldız orta saha için Fenerbahçe'nin kiralama teklifi sunduğu belirtildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Beykoz Belediyesi'nde hesap zamanı! Alaatin Köseler ve 22 şüphelinin ilk duruşması bugün | Milyonlarca liralık kamu zararı
Bağcılar İSTOÇ'ta iş yerinde yangın! Vali Gül kontrol altına alındığını açıkladı | 17 iş yeri zarar gördü
Gözleri Karadeniz
ASSAN soruşturmasında yeni detaylar! Mühimmat teslimatını geciktirdiler gizli bilgileri yurt dışına kaçırmaya çalıştılar
Fenerbahçe'den 8 numara bombası! Real Madrid'den gelecek
Başkan Erdoğan'dan Çin'deki Şangay zirvesinde Gazze mesajı: "Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok"
Hatay'da teşekkür Mamak'ta isyan manzaraları! Mansur Yavaş'ın kentsel dönüşüm karnesi kırıklarla dolu
Başsavcı Akın Gürlek'in evinin önünde hareketli anlar | 2 kişi gözaltına alındı
Ocak’ta sosyal desteklerde büyük zam geliyor: 65 yaş aylığı ve engelli maaşları ne kadar artacak?
Rekor transfer! Uğurcan Çakır 36 milyon euro karşılığında Galatasaray'da
ABD Başkanı Donald Trump hasta mı? Sosyal medyada gündem oldu! Son görüntüsü ortaya çıktı
Bakan Tunç'tan af açıklaması: Herhangi bir çalışma söz konusu değil
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kanlı cinayetin nedeni ortaya çıktı! Hilal Özdemir'in ablası konuştu...
Fenerbahçe yıldız futbolcu Marco Asensio'yu kadrosuna kattı
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında flaş! Firari Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten!
Hilal Özdemir cinayeti infial oldu: Uzmanı olayın altında yatan gerçekleri TAKVİM'e açıkladı!
İBB soruşturmasını ilk öğrenen isim kim? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek iddianame için tarih verdi: 100 yılın yolsuzluk dosyası
İlkay Gündoğan Galatasaray'da! İşte İstanbul'a geliş tarihi
3 ildeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale! Denizli, Karabük ve Kastamonu'da Yeşil Vatan savunması | 5 gözaltı
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Türkiye - Slovenya: 3-0 | MAÇ SONUCU