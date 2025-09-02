PODCAST CANLI YAYIN

Uğurcan Çakır Trabzonspor tarihine geçti!

Uğurcan Çakır, Galatasaray'a transferiyle birlikte Trabzonspor tarihine geçti. Trabzonspor'un en yüksek bedelli satışları arasında ilk sırada 2025 yılında Galatasaray'a 36 milyon Euro karşılığında transfer olan Uğurcan Çakır bulunuyor.

Trabzonspor'un transfer gelirlerinde zirve Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a satışıyla güncellendi. Bugüne kadar kadrosundan çıkardığı oyuncularla dikkat çeken satışlar gerçekleştiren bordo mavililerin tarihindeki en yüksek bedelli satışı, sarı kırmızılılara transfer olan milli eldiven oldu. Trabzonspor'dan, bonuslar da dahil olmak üzere toplam 36 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan başarılı file bekçisi, eski takımının yanı sıra Süper Lig'in en pahalı yerli transferi ünvanını da elde etti.

Altyapıdan çıkardığı oyuncularıyla sık sık gündeme gelen Trabzonspor'un en değerli satışları listesi güncellendi. Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın rekor transferi listeye damga vururken, Yusuf Yazıcı, Fatih Tekke, Abdülkadir Ömür ve Burak Yılmaz da sıralamada yer aldı. Karadeniz ekibi, yıllar boyunca yetiştirdiği oyuncularla transfer piyasasında dikkat çekti. En yüksek bonservis bedeli 36 milyon Euro ile Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a satışı oldu. Çakır bu rakamla da hem kulüp tarihine hem de Türk futbol tarihine adını yazdırmış oldu.

BORDO MAVİLİLERİN TARİHİ TRANSFER GELİRLERİ

Trabzonspor'un en yüksek bedelli satışları arasında ilk sırada 2025 yılında Galatasaray'a 36 milyon Euro karşılığında transfer olan Uğurcan Çakır bulunuyor. 2019'da 17,5 milyon Euro'ya Lille'e giden Yusuf Yazıcı ikinci sırada yer alırken, 2006'da Zenit'e 7,5 milyon Euro'ya satılan Fatih Tekke üçüncü sırada yer aldı. 2024'te Hull City'ye 5,5 milyon Euro bedelle transfer olan Abdülkadir Ömür dördüncü, 2012'de Galatasaray'a 5 milyon Euro karşılığında giden Burak Yılmaz ise beşinci sırada bulunuyor.

