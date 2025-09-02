Uğurcan Çakır Trabzonspor tarihine geçti!

Uğurcan Çakır



BORDO MAVİLİLERİN TARİHİ TRANSFER GELİRLERİ



Trabzonspor'un en yüksek bedelli satışları arasında ilk sırada 2025 yılında Galatasaray'a 36 milyon Euro karşılığında transfer olan Uğurcan Çakır bulunuyor. 2019'da 17,5 milyon Euro'ya Lille'e giden Yusuf Yazıcı ikinci sırada yer alırken, 2006'da Zenit'e 7,5 milyon Euro'ya satılan Fatih Tekke üçüncü sırada yer aldı. 2024'te Hull City'ye 5,5 milyon Euro bedelle transfer olan Abdülkadir Ömür dördüncü, 2012'de Galatasaray'a 5 milyon Euro karşılığında giden Burak Yılmaz ise beşinci sırada bulunuyor.