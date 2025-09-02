Trabzonspor Deniz Ertaş için Konyaspor ile görüşmelere başladı

Bu süreçte kulübümüzün ve futbolcumuzun menfaatleri ön planda tutulmakta olup, nihai karar kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.

Deniz Ertaş (Takvim Foto Arşiv)

DENİZ ERTAŞ'IN PERFORMANSI

Futbol kariyerine Altınordu'da başlayan Deniz Ertaş, Bursaspor alt yapısına transfer olup 2019'da Konyaspor akademisine geçiş yaptı. 2022'den bu yana A takım kadrosunda bulunan 20 yaşındaki genç file bekçisi bu sezon 2 maça çıkıp 1 gol yedi. Milli takım formalarını alt yaş kategorilerinde 13 kez terletti. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.