Trabzonspor Deniz Ertaş için Konyaspor ile görüşmelere başladı

Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a rekor bonservisle gönderen Trabzonspor, yeni kalecisini buldu. Bordo mavililer, Konyaspor'un file bekçisi Deniz Ertaş devreye girdi. Yeşil beyazlı ekip, resmi açıklamada bulunarak sürecin şeffaflıkla paylaşılacağını duyurdu.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada;

"Profesyonel kalecimiz Deniz Ertaş'ın Trabzonspor Kulübü'ne olası transferi konusunda, Kulüp Başkanımız Sayın Ömer Atiker ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan arasında görüşme yapılmıştır.

Bu süreçte kulübümüzün ve futbolcumuzun menfaatleri ön planda tutulmakta olup, nihai karar kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

denildi.

Deniz Ertaş (Takvim Foto Arşiv)Deniz Ertaş (Takvim Foto Arşiv)

DENİZ ERTAŞ'IN PERFORMANSI

Futbol kariyerine Altınordu'da başlayan Deniz Ertaş, Bursaspor alt yapısına transfer olup 2019'da Konyaspor akademisine geçiş yaptı. 2022'den bu yana A takım kadrosunda bulunan 20 yaşındaki genç file bekçisi bu sezon 2 maça çıkıp 1 gol yedi. Milli takım formalarını alt yaş kategorilerinde 13 kez terletti. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

