Süper Lig'de 8 takım PFDK'ya sevk edikdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle 8 kulübün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.

TFF'nin resmi açıklamasına göre Galatasaray ve Beşiktaş, taraftarlarının sebep olduğu "çirkin ve kötü tezahürat" gerekçesiyle disiplin kuruluna gönderildi. Sevke gönderilen kulüpler arasında yer alan bir diğer takım Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, oynadıkları karşılaşmada yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Paul Onuachu (AA)Paul Onuachu (AA)

DERBİDEKİ İKİ TAKIMA DA SEVK

Trabzonspor ve Samsunspor çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, TÜMOSAN Konyaspor saha olayları ve talimatlara aykırı hareket, Gençlerbirliği merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve usulsüz seyirci alınması, Kocaelispor ise saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması sebebiyle disiplin kuruluna gitti.

Ayrıca Kocaelispor idarecisi Veli Başkurt, talimatlara aykırı hareket ve hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye verildi.

