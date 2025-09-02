Jota Silva için Türkiye ihtimali

Brezilya ekibi Botafogo ile anlaşması iptal olan Jota Silva için harekete geçen Sporting Lizbon, Nottingham Forest'a cazip bir teklif sundu. Portekiz temsilcisi, 4,5 milyon euro kiralama bedeli ve 15,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu önerdi. İngiliz kulübü bu teklifi kabul etti ancak kararın açıklanması 23.00'ten sonra geldi.

Jota Silva (Takvim Foto Arşiv) EVRAKLAR 1 DAKİKA GEÇ GÖNDERİLDİ Sporting ile Forest arasında evrak alışverişi zamanla yarışa dönüştü. Portekiz kulübü belgeleri e-posta ile lige iletse de evraklar 23.45'te Lizbon'a ulaştı. Tüm dosyaların tamamlanıp gönderilmesi ise 00.01'i buldu. Yani transfer kayıt süresinin bitiminden sadece 1 dakika sonra işlemler tamamlandı.