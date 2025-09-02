Jota Silva için Türkiye ihtimali

Brezilya ekibi Botafogo ile anlaşması iptal olan Jota Silva için harekete geçen Sporting Lizbon, Nottingham Forest'a cazip bir teklif sundu. Portekiz temsilcisi, 4,5 milyon euro kiralama bedeli ve 15,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu önerdi. İngiliz kulübü bu teklifi kabul etti ancak kararın açıklanması 23.00'ten sonra geldi.
EVRAKLAR 1 DAKİKA GEÇ GÖNDERİLDİ
Sporting ile Forest arasında evrak alışverişi zamanla yarışa dönüştü. Portekiz kulübü belgeleri e-posta ile lige iletse de evraklar 23.45'te Lizbon'a ulaştı. Tüm dosyaların tamamlanıp gönderilmesi ise 00.01'i buldu. Yani transfer kayıt süresinin bitiminden sadece 1 dakika sonra işlemler tamamlandı.
SPORTING'İN İTİRAZI REDDEDİLDİ
FIFA sisteminde Jota Silva'nın transferi onaylanmış gözükse de, Portekiz Ligi yönetimi, süre dolduğu için kaydı geçersiz saydı. Sporting yönetimi, gecikmenin teknik aksaklıktan kaynaklandığını savunsa da yapılan itiraz kabul edilmedi. Böylece Jota Silva'nın Sporting hayali başlamadan sona erdi.