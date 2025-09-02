Galatasaray'dan bir bomba transfer daha! Victor Osimhen devrede

Yeni sezonda da tüm ezeli rakiplerini geride bırakıp şampiyon olmak isteyen Cimbom, Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'ın ardından yeni bir imzaya daha hazırlanıyor.

Süper Lig devlerinden Galatasaray 'da Carlos Cuesta'nın yeni takımı resmen belli oldu. Kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi.

5.75 MİLYON EURO OPSİYON VAR

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcumuz Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın geçici transferi konusunda, Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol şirketimizle yaptığı sözleşme çerçevesinde yarım sezon için 750.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, buna ek olarak kiralama süresi takip eden sezonu kapsayacak şekilde, şarta bağlı şekilde uzayabilecek olup, bu durumda geçici transfer bedeli toplamda 2.250.000 Euro olacaktır.

Yapılan anlaşma gereği futbolcunun ücretleri Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol tarafından ödenecektir.

Vasco Da Gama'nın futbolcuyu satın alma opsiyonu bulunmakta olup, bu opsiyonun kullanılması halinde şirketimize satın alma bedeli olarak 5.750.000 Euro transfer bedeli ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.