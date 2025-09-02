PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'dan bir bomba transfer daha! Victor Osimhen devrede

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve 26. kez zirvede yer almak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, flaş bir isimle daha temas halinde. Devredeki oyuncu ise Victor Osimhen. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray'dan bir bomba transfer daha! Victor Osimhen devrede

Yeni sezonda da tüm ezeli rakiplerini geride bırakıp şampiyon olmak isteyen Cimbom, Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'ın ardından yeni bir imzaya daha hazırlanıyor.

CARLOS CUESTA RESMEN BİTTİ

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Carlos Cuesta'nın yeni takımı resmen belli oldu. Kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi.

5.75 MİLYON EURO OPSİYON VAR

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcumuz Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın geçici transferi konusunda, Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol şirketimizle yaptığı sözleşme çerçevesinde yarım sezon için 750.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, buna ek olarak kiralama süresi takip eden sezonu kapsayacak şekilde, şarta bağlı şekilde uzayabilecek olup, bu durumda geçici transfer bedeli toplamda 2.250.000 Euro olacaktır.

Yapılan anlaşma gereği futbolcunun ücretleri Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol tarafından ödenecektir.

Vasco Da Gama'nın futbolcuyu satın alma opsiyonu bulunmakta olup, bu opsiyonun kullanılması halinde şirketimize satın alma bedeli olarak 5.750.000 Euro transfer bedeli ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ZANIOLO DUYURULDU

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde Profesyonel Futbolcu Nicolo Zaniolo hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, Profesyonel futbolcu Nicolo Zaniolo'nun 2025/2026 sezonu için geçici transferi konusunda Udinese Calcio S.p.A. ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Yapılan anlaşmaya göre, Udinese Calcio S.p.A. 2.500.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecek.

4 OYUNCU TOPUN AĞZINDA

Yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'da ayrılıklar devam edecek.

Bu doğrultuda Galatasaray'da transfer döneminin bitmesine az bir süre kala takımdan gidecek isimler belli olmaya başladı.

Beinsports'un haberine göre; Yusuf Demir, Ahmed Kutucu, Metehan Baltacı ve Berkan Kutlu'nun takımdan kiralık olarak gönderilmesi gündeme gelebilir.

YURT DIŞINDAN TALİP VAR

Takımdan ayrılması muhtemel olan 4 kişiyle Trendyol Süper Lig ekiplerinin ilgilendiği belirtildi. Öte yandan Ahmed Kutucu'nun yurt dışından da talibi olduğu ifade edildi.

UĞURCAN ÇAKIR GALATASARAY'DA

Kaleci arayışındaki Galatasaray, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı transfer etti. Bordo-mavililer, Uğurcan Çakır'ın 33 milyon euro bonservis + 3 milyon euro bonus karşılığında Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.

TRABZONSPOR MALİYETİ AÇIKLADI

Bordo mavililer, KAP'a "Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Galatasaray Kulübü, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33 milyon avro garanti bedel ve 3 milyon avro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36 milyon avro ödeme yapacaktır." açıklamasında bulundu.

ÜCRETİ BELLİ OLDU

Galatasaray'dan yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu doğrultuda, futbolcunun eski kulübüne net 27.500.000 euro + KDV transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2029/2030 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:

2025-2026 sezonu için net 110.000.000 TL,

2026-2027 sezonu için net 120.000.000 TL,

2027-2028 sezonu için net 130.000.000 TL,

2028-2029 sezonu için net 140.000.000 TL,

2029-2030 sezonu için net 150.000.000 TL sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

UĞURCAN'DAN DÜNYAYI SARSAN TRANSFER

Galatasaray, kaleci transferinde Süper Lig tarihine geçen bir imzaya attı. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı tam 36 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağladı. Bu dev hamle, yalnızca Türkiye'de değil, dünya futbol piyasasında da dikkatleri üzerine çekti.

SÜPER LİG'DE 2. SIRADA

Uğurcan Çakır, 36 milyon euroluk bonservis bedeliyle Süper Lig tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu. Bu alanda zirvede yer alan isim ise geçtiğimiz günlerde 75 milyon euro karşılığında transfer olan Victor Osimhen. Böylece milli file bekçisi, lig tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

DÜNYA YILDIZLARINI GEÇTİ

Uğurcan Çakır, 36 milyon euro'luk transferiyle birçok ünlü kaleciyi geride bıraktı. Thibaut Courtois, Chelsea'den Real Madrid'e 35 milyon euroya gitmişti. Jasper Cillessen, 2019'da Barcelona'dan Valencia'ya yine 35 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Gianluigi Donnarumma için PSG'den Manchester City'ye ödenen 35 milyon euro'luk bonservis de Uğurcan'ın gerisinde kaldı.

İLKAY GÜNDOĞAN İSTANBUL'DA

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederek 12 puanla zirveye oturan Galatasaray, sahadaki başarısını transferde de sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündeminde olan Manchester City'nin yıldız orta sahası İlkay Gündoğan transferini resmen bitirdi.

Türk asıllı Alman yıldız, özel uçakla İstanbul Atatürk Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan İlkay, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak. Galatasaray yönetimi, tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

13 GOLDE ADI VAR

Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla tam 54 resmi maça çıkan 34 yaşındaki yıldız, 5 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Orta sahada oyun zekâsı, pas kalitesi ve liderlik özellikleriyle ön plana çıkan İlkay, Pep Guardiola döneminde City'nin en kritik isimlerinden biri oldu.

İLKAY GÜNDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMALAR

Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan, havalimanında GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, "Ben de çok heyecnalıyım. Ailecek çok heyecnalyıız. Çocukluktan beri ailecek büyük Galatasaray taraftarıyız. Çok mutluyuz. Gurur verici bir gün bizim için. En kısa sürede adapte olarak takım arkadaşlarımla zevk veren bir futbol oynarız." dedi.

"ÇOCUKLUKTAN BERİ HAYAL ETMİŞTİM"

İlkay Gündoğan, çocukluktan beri Galatasaray formasını giymeyi hayal ettiğini ifade ederek "Çocukluğumdan beri büyük taraftarın önünde oynamayı hayal etmiştim. Mutluluğumu tarif edemem. Çok gururluyuz. Bu gurur satten saate daha fazla artacak. Stada çıktığım ilk anda çok güze olacak hepimiz için." sözlerini kullandı.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

İlkay Gündoğan, Galatasaray taraftarlarıyla kavuşmayı beklediğini söyleyerek "Bu inanılmaz taraftarın önünde futbol oynamak daha da güzel olacak. Dört gözle onlarla kavuşmayı bekliyorum." dedi.

LOOKMAN SÜRPRİZİ

Serie A ekibi Atalanta ile ipleri koparan Ademola Lookman, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nijeryalı forvet için Galatasaray iddiaları giderek güçleniyor.

İSYAN ETMİŞTİ

Uzun süredir Inter'in radarında olan Lookman için İtalyan devi birkaç kez resmi teklif sundu. Ancak Atalanta, gelen tüm teklifleri geri çevirdi. Bunun üzerine yıldız oyuncu sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaparak kulübünü transferine engel olmakla suçladı.

KOPMA NOKTASINA GELDİ

Lookman, açıklamasında Atalanta'ya her şeyini verdiğini fakat artık yeni bir macera istediğini belirtti. Adil bir teklif gelmesine rağmen kulübün transferini engellediğini vurgulayan Nijeryalı futbolcu, resmi transfer talebini sunduğunu da açıkladı. Taraftarlara teşekkür eden Lookman, bu süreçte yaşadığı hayal kırıklığını dile getirirken, kulüple olan bağlarının kopma noktasına geldiğini ifade etti.

DEVREDEN ÇEKİLDİLER

Oyuncunun açık talebine rağmen Inter ve Bayern Münih'in teklifleri Atalanta tarafından yetersiz bulundu. Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Lookman için geriye yalnızca Türkiye ve Suudi Arabistan seçenekleri kaldı.

CİMBOM TEK KALDI

Goal İtalya'nın haberine göre Atalanta, oyuncuyu yalnızca bonservisiyle satmak istiyor. Kiralık formüllerine kapıyı kapatan İtalyan kulübü, Suudi Arabistan'dan teklif beklese de oyuncunun isteği Avrupa'da kalmak. Bu nedenle Galatasaray, Lookman transferinde öne çıkan tek kulüp konumuna geldi.

12 EYLÜL'E KADAR VAKİT VAR

Sarı-kırmızılılar, Lookman'ı vatandaşı Victor Osimhen ile aynı hücum hattında buluşturma fikrini gündemde tutuyor. Transfer penceresinin Türkiye'de 12 Eylül'e kadar açık olması da Galatasaray'ın elini güçlü kılıyor.

ASLAN İÇİN FIRSAT

Atalanta'da artık forma giymek istemeyen Lookman'ın rotasının Galatasaray'a çevrilmesi, sarı-kırmızılılar için önemli bir fırsat olarak görülüyor. Yönetim de bu durumu lehine çevirerek yıldız oyuncuyu renklerineb ağlamak amacında.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: CHP'nin şaibeli İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Özgür Çelik görevden alındı | Yeni il başkanı Gürsel Tekin'den ilk açıklama
Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nda! İstanbul kongresinin iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?
Gözleri Karadeniz
Başkan Erdoğan'dan Çin dönüşü ABD'nin Filistinlilere vize kararına sert tepki: "Bu sesi kısmak, susturmak mümkün değildir"
Galatasaray'dan bir bomba transfer daha! Victor Osimhen devrede
İsrail ordusunda Gazze krizi! Yedek askerler savaştan kaçıyor: Tel Aviv zor durumda
Adaylık operasyonu: Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu Batı medyası üzerinden bitirdi! Mansur Yavaş neden rahatsız?
İngiliz Türk savunma sanayiini konuşuyor! The Economist “Dünyanın en gözde silah satıcılarıyla tanışın”
Başkan Erdoğan'dan Suriye mesajı İsrail uyarısı: Süreci baltalamaya çalışan bunun faturasını öder | Komisyon mesajı
Fenerbahçe'den 8 numara bombası! Real Madrid'den gelecek
İş insanı Halit Yukay'ın naaşını çıkarma çalışmalarında flaş gelişme! DNA testi için parça alındı
Salih Müslim'den "bölücülük" tehdidi! Hedefinde Şam var... Elebaşı "kılıç" mı istiyor!
Başkan Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'balık' füzesi: Ah ülkem ne hallere kaldın
Müge Anlı'da kan donduran cinayet! Birol Dovanbek'i babası mı öldürdü? Dikkat çeken detaylar
Beykoz Belediyesi'nde hesap zamanı! Alaatin Köseler hakim karşısında | "Burası tiyatro salonu değil"
EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU | En yüksek hangi banka veriyor? Banka promosyonunda yarış kızıştı! Emekliye 28.500 TL
Günlerdir ortada yoktu! Beyaz Saray duyurdu: Trump “öldü” iddialarının ardından ilk kez kamuoyuna çıkıyor
AK Parti MYK Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak! Masada seçim anketi, Terörsüz Türkiye, ekonomi ve Gazze var
Karadeniz’den İstanbul’a uzanan imkansız bir aşk ve aile dramı: Gözleri KaraDeniz!
Bu nasıl güzellik! Gözleri KaraDeniz’in Güneş’i Özge Yağız’ın ablası kardeşini gölgede bıraktı!