PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor-Samsunspor maçı öncesi gerginlik! 1 kişi yaşamını yitirdi

Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor-Samsunspor maçı öncesinde üzücü bir gelişme yaşandı. Karadeniz derbisine gitmek için Trabzon’a doğru yola çıkan Samsunspor taraftarları, Giresun’un Espiye ilçesinde büyük bir olayın ortasında kaldı. Bir kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi:
Trabzonspor-Samsunspor maçı öncesi gerginlik! 1 kişi yaşamını yitirdi

İddiaya göre, Samsunspor taraftar kafilesi Trabzon'a yolculuk sırasında Espiye Gölağzı mevkiindeki bir restoranda mola verdi. Yemek yemek isteyen taraftarları işletme sahibi, alkollü oldukları gerekçesiyle aile ortamına almak istemedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda Samsunspor taraftar kafilesinden 4 kişi silahla vurularak yaralandı.

Trabzonspor - Samsunspor maçı öncesi yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti (İHA)Trabzonspor - Samsunspor maçı öncesi yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti (İHA)

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Silahlı kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 4 taraftar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir taraftar yaşamını yitirdi.

SAMSUNSPOR'DAN AÇIKLAMA

Olayların ardından açıklamada bulunan Samsunspor'dan şu ifadelere yer verildi;

"Samsunspor'umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Yaşanan elim olayda bir taraftarımız hayatını kaybederken, bir taraftarımız da yaralanmıştır. Vefat eden taraftarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyor; yaralı taraftarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.

Bu menfur saldırının sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
ŞİÖ'nün şeref konuğu Başkan Erdoğan! Şi Çinping kapıda karşıladı... Lukaşenko ve Modi ile selamlaştı
Başkan Erdoğan'dan ŞİÖ marjında kritik temaslar! Önce Çin sonra Pakistan... Şi Cinping de "Daha adil bir dünya" dedi
Oh be Mourinho yokmuş! Gençlerbirliği - Fenerbahçe: 1-3 | MAÇ SONUCU
FETÖ ve askeri casusluk suçundan gözaltına alınmışlardı! ASSAN Group sahibi Emin Öner ve yöneticisi Gürcan Okumuş tutuklandı
Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı ilk 11'i belli oldu
Başkan Erdoğan Çin'de! ŞİÖ'nün şeref konuğu... Zirve oturumuna hitap edecek
Trabzonspor'un Samsunspor maçı ilk 11'i belli oldu
Barrack'ın "PKK" tornistanı! ABD ağız değiştirdi YPG Suriye'de yüksek sesle "özerklik" istedi... Kılıç kınından çıkar mı?
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!
Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde şehit mi edildi? Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'dan peş peşe açıklama
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayette yeni detaylar! 15 yaşındaki sevgilisini katletmişti: Kampüse "Düğüne geldim" diyerek girmiş
Başkan Erdoğan'dan Çin medyasından People’s Daily’e makale! Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kurulmalı
Sergen Yalçın ile siftah zamanı! Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı 11'i netleşti
İzmir'in 8 ilçesinde 32 saatlik su kesintisi! Vatandaşlar çeşmelere koştu uzun kuyruklar oluştu
Başkan Erdoğan'ın "kılıç" uyarısı SDG'den çok CHP'yi zıplattı! İsrail'in sesi Namık Tan... Suriye'de siyonistlerle aynı çizgide
5G'de geri sayım başladı! 16 Ekim ihale 1 Nisan 2026 kullanım!
Denizli 4 gündür yanıyor! Ormanda başladı Aydın'a sıçradı!
Emekli promosyonlarının 35 bin TL olması bekleniyor...
Galatasaray'ın planları altüst! Fenerbahçe'den transferde dev çalım
Meteoroloji’den 6 ile sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da yağmur yağacak mı? | Sıcak hava geri geliyor