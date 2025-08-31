Trabzonspor-Samsunspor maçı öncesi gerginlik! 1 kişi yaşamını yitirdi

İddiaya göre, Samsunspor taraftar kafilesi Trabzon'a yolculuk sırasında Espiye Gölağzı mevkiindeki bir restoranda mola verdi. Yemek yemek isteyen taraftarları işletme sahibi, alkollü oldukları gerekçesiyle aile ortamına almak istemedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma başladı.

Trabzonspor - Samsunspor maçı öncesi yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti (İHA)

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Silahlı kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 4 taraftar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir taraftar yaşamını yitirdi.

SAMSUNSPOR'DAN AÇIKLAMA

Olayların ardından açıklamada bulunan Samsunspor'dan şu ifadelere yer verildi;

"Samsunspor'umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Yaşanan elim olayda bir taraftarımız hayatını kaybederken, bir taraftarımız da yaralanmıştır. Vefat eden taraftarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyor; yaralı taraftarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.

Bu menfur saldırının sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."