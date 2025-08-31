PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da gol sesi yok! Başakşehir - Eyüpspor: 0-0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Başakşehir ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Süper Lig'de 2 maçı eksik olan Başakşehir puanını 2'ye yükseltti. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor ise bu beraberlikle puanını 4'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir, Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Eyüpspor ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

71. dakikada soldan ceza sahasına giren ve son çizgiye inen Ampem'in sert ortasında Halil Akbunar'ın arka direkteki vuruşu sonrası top dışarı çıktı.

74. dakikada Brnic'in soldan ortasında Shomurodov'un altı pastan kafa vuruşunu kaleci çıkardı.

81. dakikada Talha Ülvan'ın ceza sahası sağ çaprazından içeri yükselttiği top, savunmadan sekerek ceza sahası dışına yöneldi. Kerem Demirbay ceza sahası dışından gelişine vurdu, top üstten auta gitti.

86. dakikada Brnic'in soldan içeri çevirdiği topa Deniz Türüç ceza sahası içinde düzgün vurdu, kaleci uzanarak topu çeldi. Dönen topu Kemen sol çaprazdan şutla tamamladı kaleci Felipe bir kez daha gole izin vermedi.

Müsabaka golsüz sona erdi.

SELKE YERİNE CRESPO İLK 11'DE

Müsabaka öncesi ısınma hareketleri sırasında ağrı hisseden Davie Selke, teknik ekibin kararıyla kadrodan çıkarıldı. Alman oyuncunun yerine Miguel Crespo karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

İKİ TAKIM ZAFER BAYRAMI PANKARTIYLA SAHADA

Başakşehir FK ile Eyüpspor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünde sebebiyle mücadeleye anlamlı bir pankartla çıktı. İki takım futbolcuları, '30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun' yazılı pankartı taşıyarak sahaya girerken, tribünlerden de uzun süre alkış yükseldi.

