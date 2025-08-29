Trabzonspor'da orta saha operasyonu: Ismael Bennacer ve Gustavo Scarpa

Wagner Pina, Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Christ Inao Oulai'yi kadrosuna katan Trabzonspor'da transfer mesaisi devam ediyor. Yönetim, birçok yıldızla temaslarını sürdürüyor.
MUHAMMED CHAM GİTTİ
Orta saha rotasyonunu güçlendirmek ve şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen bordo mavililerde geçen sezon takıma katılan isimlerden Muhammed Cham ile yollar ayrılmak üzere.
Avusturyalı futbolcu kendisini geçen sezon da isteyen Slavia Prag ile görüşmek için Çekya'ya gitti.
24 yaşındaki oyuncunun 500 bin euro kiralama bedeli ve 5 milyon euro satın alma opsiyonuyla gönderilerek kontenjan açılması bekleniyor.
10 NUMARAYA GUSTAVO SCARPA
Forvet arkasındaki hücumcu eksikliği için harekete geçen Trabzonspor, rotasını Güney Amerika'ya çevirdi.
Bu kapsamda Atletico Mineiro'nun yıldızı Gustavo Scarpa gündeme geldi. 31 yaşındaki futbolcu için maliyet araştırması yapılmaya başlandı.
İtalyan pasaportu da bulunan Scarpa, siyah beyazlı ekiple 44 karşılaşmaya çıkıp 3 gol attı ve 7 asist yaptı.
Avrupa kariyerinde ise Nottingham Forest ve Olympiakos formaları giydi.