Trabzonspor'da orta saha operasyonu: Ismael Bennacer ve Gustavo Scarpa

Wagner Pina, Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Christ Inao Oulai'yi kadrosuna katan Trabzonspor 'da transfer mesaisi devam ediyor. Yönetim, birçok yıldızla temaslarını sürdürüyor.

Muhammed Cham (Takvim Foto Arşiv)

MUHAMMED CHAM GİTTİ

Orta saha rotasyonunu güçlendirmek ve şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen bordo mavililerde geçen sezon takıma katılan isimlerden Muhammed Cham ile yollar ayrılmak üzere.

Avusturyalı futbolcu kendisini geçen sezon da isteyen Slavia Prag ile görüşmek için Çekya'ya gitti.

24 yaşındaki oyuncunun 500 bin euro kiralama bedeli ve 5 milyon euro satın alma opsiyonuyla gönderilerek kontenjan açılması bekleniyor.