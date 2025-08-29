PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'da orta saha operasyonu: Ismael Bennacer ve Gustavo Scarpa

Yeni sezona ligde 3'te 3 yaparak merhaba diyen Trabzonspor, şu ana kadar kadrosunu 4 oyuncuyla güçlendirdi. Bordo mavililerde sıra en kritik mevkiye geldi. Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu üzerine görüşmelerini sürdüren Karadeniz temsilcisinde yeni hedefler Ismael Bennacer ve Gustavo Scarpa oldu.

Wagner Pina, Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Christ Inao Oulai'yi kadrosuna katan Trabzonspor'da transfer mesaisi devam ediyor. Yönetim, birçok yıldızla temaslarını sürdürüyor.

MUHAMMED CHAM GİTTİ

Orta saha rotasyonunu güçlendirmek ve şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen bordo mavililerde geçen sezon takıma katılan isimlerden Muhammed Cham ile yollar ayrılmak üzere.

Avusturyalı futbolcu kendisini geçen sezon da isteyen Slavia Prag ile görüşmek için Çekya'ya gitti.

24 yaşındaki oyuncunun 500 bin euro kiralama bedeli ve 5 milyon euro satın alma opsiyonuyla gönderilerek kontenjan açılması bekleniyor.

10 NUMARAYA GUSTAVO SCARPA

Forvet arkasındaki hücumcu eksikliği için harekete geçen Trabzonspor, rotasını Güney Amerika'ya çevirdi.

Bu kapsamda Atletico Mineiro'nun yıldızı Gustavo Scarpa gündeme geldi. 31 yaşındaki futbolcu için maliyet araştırması yapılmaya başlandı.

İtalyan pasaportu da bulunan Scarpa, siyah beyazlı ekiple 44 karşılaşmaya çıkıp 3 gol attı ve 7 asist yaptı.

Avrupa kariyerinde ise Nottingham Forest ve Olympiakos formaları giydi.

MERKEZE ISMAEL BENNACER

Marek Hamsik sonrasında oyun kurucu sorununu bir türlü çözemeyen Trabzonspor'da liste başına Ismael Bennacer yazıldı.

Avrupa'nın birçok ülkesinde sona erecek transfer dönemi sonrasında harekete geçmeyi planlayan Fırtına, Milan ile masaya oturdu.

Cezayir asıllı oyuncu için İtalyan ekibine kiralama teklifi yapıldı.

Bennacer geçen sezon 20 karşılaşmada 3 asist yaptı.

